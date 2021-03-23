«Готовы драться с русскими»: посол Польши в ФРГ потребовал ослабить Россию

Посол Польши в ФРГ Анджей Пшилембски заявил о двуличии германской внешней политики. Его слова передает агентство RedaktionsNetzwerk Deutschland.

«Удивительно, что, с одной стороны, Германия поддерживает санкции, а с другой — предоставляет Путину огромные суммы. Европейцы не должны этого делать. Мы должны ослабить русских», — сказал польский дипломат.

По его словам, он не является русофобом — однако Польша чувствует угрозу, исходящую от России, на протяжении многих веков. От Германии, впрочем, тоже, добавил посол.

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«В Польше очень симпатизируют России, поляки поют русские песни, с удовольствием смотрят русские фильмы, но мы также готовы драться с русскими, если возникнет такая необходимость», — подчеркнул Пшилембски.

Он отметил, что Польша не будет покупать российский газ с конца 2022 года. Чтобы стать энергетически независимой от России, страна намерена закончить строительство Балтийского трубопровода из Норвегии и покупать сжиженный природный газ, вложив деньги в строительство танкеров.

10 марта представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский признал, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено. Он констатировал, что в России строят последний участок газопровода, несмотря на все введенные санкции. Однако остался еще ряд проблем юридического характера, связанный с началом эксплуатации.

1 марта журналист еженедельника Myśl Polska Станислав Левицкий выразил мнение, что власти Польши потерпели поражение в битве против СП-2. Он заявил, что президент США Джо Байден «сдался», поэтому в отношение проекта не введут новые санкции. По его словам, это свидетельствует о том, что трубопровод скорее всего достроят и запустят.

«Если так и произойдет, то Польшу, которая на протяжении двух с лишним десятилетий боролась с российским газом, можно будет назвать побежденной», — написал в своей статье Левицкий.

Проект СП-2 включает сооружение двух трубопроводов общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Они тянутся от российских берегов в Ленинградской области через Балтийское море до немецкого побережья. Власти Польши, Украины, стран Прибалтики и США регулярно обвиняют Россию в намерении поставить Европу в зависимость от российского газа. При этом власти России и Германии неоднократно заявляли о сугубо экономическом характере проекта.

Власти США также стремятся не допустить «газового господства» России в Европе, поскольку сами заинтересованы в европейском рынке природного газа. Поэтому Вашингтон регулярно и остро критикует проект трубопровода «Северный поток — 2». 17 декабря заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил, что Вашингтон и впредь намерен вводить санкции против СП-2, чтобы остановить строительство газопровода.

«Я бы сказал, что эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод. <…> Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект», — подчеркнул он. По словам Робинсона, остановка строительства СП-2 будет играть «ключевую роль» для улучшения отношений Америки и России.

«Если мы хотим более стабильных отношений с Россией или стремимся к улучшению отношений с Россией, то необходимо прекращение и сдерживание пагубного влияния России», — отметил американский чиновник.

В конце декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции США против газопровода «Северный поток — 2» не повлияют на заинтересованность Москвы и Европы в его реализации.