Дешевые фрукты: чем грозит России обвал турецкой лиры

В понедельник, 22 марта, курс турецкой лиры рекордно обвалился: после открытия торгов на пике она полегчала к американскому доллару на 15% и доходила до 8,2 за единицу валюты США по сравнению с биржевыми торгами в минувшую пятницу. К концу дня лира немного отыграла падение, снизившись в итоге к доллару на 9%.

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Обвал случился после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган издал указ об увольнении главы Центробанка страны Наджи Агбала. Поводом для увольнения Агбала стало повышение последним ставки рефинансирования сразу с 17% до 19%. Агбал продержался на этом посту менее пяти месяцев и стал четвертым главой ЦБ, уволенным с 2018 года.

Эта новость вышла за пределы региональной тематики и активно обсуждается в СМИ не только ЕС, но и США. «Шокирующее увольнение главы ЦБ может нанести смертельный удар по доверию инвесторов к Турции», — заявил CNN валютный стратег Brown Brothers Harriman Вин Тхин.

Эксперт считает, что увольнение главы ЦБ и непредсказуемость турецкого лидера приведут лиру к дальнейшему падению – до 8,5 за доллар США.

Агбала заменил профессор банковского дела и бывший член парламента от правящей партии Сахап Кавчиоглу. Впрочем, большинство экспертов единодушны во мнении, что не так важно, кто встанет во главе турецкого регулятора. В любом случае, считается, что управляет Центробанком сам Эрдоган.

Он уже высказался в том духе, что новый глава ЦБ не будут проводить денежно-кредитную политику, идущую вразрез с интересами экономики. Турецкий президент убежден, что для его страны необходима ультрамягкая политика с низкими кредитными ставками для бизнеса.

Худшая из худших

В последние годы Турция переживала кредитный бум благодаря тому, что проценты по кредитам гарантировались государством через специально созданный для этого фонд. Но это привело к росту инфляции. До 2016 года лира считалась относительно надежной валютой среди развивающихся стран и ставка рефинансирования была на уровне 7,5%. С 2018 года лира обесценивалась значительными темпами, а в 2020 году она снизилась к доллару на треть.

Bloomberg называл турецкую лиру худшей валютой: слабее российского рубля, аргентинского песо, бразильского реала и ряда других валют Азии и Южной Америки.

Снижение курса турецкой денежной единицы может негативно отразиться и на курсах валют развивающихся стран, считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов.

«Так уже было, например, со снижением аргентинского песо в 2019 году. И рубль тоже отреагировал на падение лиры, потеряв к доллару и евро около 0,5%, до 75 и 89 рублей соответственно», — сказал «Газете.Ru» Бадьянов, объясняя это тем, что экономики России и Турции взаимосвязаны.

Пока что падение турецкой лиры носит, скорее, локальный характер, отмечает эксперт БКС «Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Сегодня произошла кратковременная и эмоциональная реакция других рынков. Однако если эта ситуация получит развитие и спровоцирует в Турции кризис, подобный тому, который был в 2018 году, лира поставит под удар не только развивающиеся рынки, но и европейские, так как кредитные организации черноморского и средиземноморского регионов имеют существенные вложения в банковский сектор Турции», – сказал «Газете.Ru» Бабин.

В Черноморском банке торговли и развития (ЧБТР), объединяющем 11 государств, включая Турцию, считают, что «нет никаких региональных или глобальных событий, которые могли бы быть спровоцированы падением турецкой лиры».

«Действительно была отчасти чрезмерная реакция, но некоторые потери турецкой лиры были позже восстановлены. Кроме того, недавно назначенный глава Центрального банка и министр финансов Турции решительно заявил, что никаких изменений в политике регулятора не произойдет», — пояснили «Газете.Ru» в ЧБТР.

Турция окружена странами с очень разными моделями экономики, напоминает аналитик компании «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«На нефтедобывающие государства (Иран, Россия, арабские страны) ситуация с лирой будет иметь, скорее, нейтральное воздействие, чем негативное. Экспорт готовых товаров дешевеет, но сырьевой импорт при этом дорожает», — говорит Емельянов.

Воздействие на другие страны

Возможен «эффект заражения» для валют соседних Балканских стран, снижения их курсов к доллару и евро, однако Балканы находятся под опекой Евросоюза и серьезных последствий здесь тоже ждать не стоит, добавляет Емельянов из «Фридом Финанс».

«Заражение» валютных рынков из-за обвалившегося курса нацвалюты одной из стран происходит так: часть инвесторов, оценив новость про лиру, решили продать другие валюты развивающихся стран, чтобы подкупить подешевевшую лиру с целью заработать на последующем отскоке», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» аналитик инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов.

Другая часть инвесторов при этом решает сократить позиции в валютах ряда развивающихся стран, видя риски неадекватной экономической политики той же Турции, объяснил потенциальное развитие этого эффекта эксперт.

«Бывший глава ЦБ Турции вел дружественную политику в отношении инвесторов, способствовал укреплению лиры, поэтому его отставка была встречена валютными трейдерами негативно», — резюмирует Суверов.

Эксперты оценили, как девальвация валюты отразится на товарах и услугах в Турции.

«В принципе случившаяся девальвация делает экспорт Турции более конкурентоспособным. Если мы будем говорить о продуктах с низкой добавленной стоимостью (фрукты, овощи) — данная группа товаров может подешеветь, — считает руководитель программы Института мировой экономики и бизнеса РУДН Софья Главина.

— Турции удалось нарастить экспорт по некоторым направлениям даже за 2020 год. Наиболее востребованными категориями в экспорте Турции оказались текстиль и товары для спорта. Основными импортерами, правда, стали не Россия, а Канада, США, Казахстан, Чехия».

В теории, падение лиры может привести к росту турецкого импорта, в том числе и в Россию, считает Суверов из «Арикапитал». Речь идет в первую очередь об овощах и фруктах, текстильных товарах, продукции химической продукции. Возможно, эти товары и не подешевеют для рядовых потребителей, поскольку торговые компании, воспользовавшись форс-мажором, захотят увеличить прибыль, считает собеседник.

Рубль и лира обычно движутся против доллара примерно в одном темпе, но турецкая валюта сильнее подвержена инфляции, поэтому постепенно слабеет к российской, примерно, по 15% в год, уточняет Емельянов из «Фридом Финанс». В прошлом году лира в среднем стоила около 10 рублей, сегодня она провалилась ниже девяти.

«Если курс зафиксируется на этих минимумах на ближайшие месяцы, то весь турецкий импорт для нас станет дешевле в рублях на 10%. Но я бы предположил, что будет частичный откат — лира укрепится, поскольку ключевая ставка в Турции экстремально высока, и она, по-видимому, будет такой еще долгое время, даже если Эрдоган потребует ее сбить», — прогнозирует Емельянов.

Среди основных товарных позиций, которые идут на экспорт в Россию из Турции — растительная продукция, составляющая почти четверть всего объема. Из них подавляющее большинство – фрукты, преимущественно цитрусовые. На втором месте из фруктового турецкого импорта — косточковые: абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы.

«Вот они и будут дешеветь, если валютный тренд не поменяется», — считает Емельянов.

По его мнению, текстиль и обувь тоже кандидаты на снижение цен. Суммарно они занимают около 10% турецкого импорта в Россию, еще около 8% приходится на автомобильные комплектующие и аксессуары (ремни, бамперы, глушители, коробки передач). Их тоже ждет удешевление. Около 1,5% турецкого импорта — рыба (сибас, дорада).

«Также можно упомянуть турецкую мебель и стройматериалы, которые занимают примерно 1% всего импорта, и которые тоже могут подешеветь», — заключает Емельянов из «Фридом Финанс».

Не стоит ожидать, что снижение курса лиры как-то отразится на туристическом секторе. Турция перешла к формированию цен на услуги для иностранных туристов в евро еще два года назад. Поэтому стоимость размещения в отелях страны, скорее всего, не изменится, прогнозирует Главина из РУДН.

В 2020 году товарооборот России с Турцией составил почти $21 млрд, уменьшившись на 20% по сравнению с 2019 годом.