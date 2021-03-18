Шуба без селедки: сардины иваси могут резко подорожать

Сразу три компании заявили о высокой вероятности «крупномасштабных сбоев» в промысле сардины иваси и о росте по этой причине стоимости некоторых видов рыбной продукции. Среди них дальневосточные фирмы «Тралфлот» и «Софко», входящие в группу «Сигма Марин Технолоджи». Об этом сообщает РБК со ссылкой на Владимира Рекасова, возглавляющего обе компании.

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По данным издания, в середине марта Рекасов обратился с письмом к вице-премьеру Виктории Абрамченко, в котором изложил суть проблем отрасли. В частности, менеджер отметил, что сбои при добыче сардины иваси могут появиться из-за введения нового требования о таможенной очистке в соответствии с российским Таможенным кодексом так называемых незаходных судов.

Глава дальневосточных рыболовецких фирмы уточнил, что суда, промышляющие рыбой в российских территориальных водах по квотам, были построены или куплены за границей,

соответственно сервисное обслуживание и ремонт этих кораблей происходит не в России, а в иностранных портах.

В конце прошлого года кабмин утвердил постановление, по которому до 1 января 2022 года все корабли, построенные или купленные за границей Евразийского экономического союза и ведущие рыболовецкий промысел в исключительной экономической зоне России, обязаны растаможиваться в России. В противном случае власти снимают квоты с компаний, использующих подобный флот.

В «Тралфлоте» и «Софко» работает три подобных корабля — супертраулеры «Сергей Бочкарев», «Петр I» и «Ерофей». Они были построены около 30 лет назад в Испании. В течение срока службы эти траулеры оснащались новым оборудованием и сейчас они наиболее высокопроизводительные в мире, утверждает Владимир Рекасов. Каждый такой рыболовецкий траулер способен вылавливать свыше 80 тыс. т водных биоресурсов в год. Сейчас около половины вылова — это скумбрия и сардина иваси.

Дальневосточный промысел сардины иваси возобновился в 2016 году после 25-летнего перерыва. Широко популярная в СССР рыба фактически исчезла с прилавков магазинов вместе с крушением советской империи. Основная причина этого связана не с проблемами рыболовства, а с тем, что ввиду миграционных особенностей этот вид рыбы надолго покинул территориальные воды страны.

На данный момент сардина иваси — самая дешевая рыба в стране.

По словам, Владимира Рекасова 1 кг рыбы с доставкой в порт Владивостока обходится в 40–45 рублей. В тоже время вторая по доступности рыба минтая, значительно подешевевшая в этом году, сейчас продается в Приморье у рыбаков по 68 рублей за кг, а тихоокеанская сельдь — за 65 рублей.

В письме на имя вице-премьера Абрамченко глава «Тралфлота» и «Софко» просит поддержать идею Всероссийской ассоциации рыбопромышленников о пролонгации переходного периода до 1 января 2024 года. В противном случае, по мнению Владимира Рекасова, могут произойти крупномасштабные сбои на промысле скумбрии и сардины иваси и, как следствие, «существенное сокращение объема поставок сардины иваси на внутренний рынок».

По заявлениям рыбопромышленников, покупка и модернизация одного траулера стоит ориентировочно $50 млн. Для таможенной очистки придется заплатить еще 25% сверх этой суммы (пошлина в 5% и НДС — 20%). По этой причине отечественные рыбодобывающие компании не растаможивают свои суда.

«Мы не против заплатить таможенные пошлины, но проблема в том, что их нужно заплатить единовременно», — цитирует слова Рекасова издание.

Таможенные расходы на три корабля «Тралфлота» и «Софко» составят около 3 млрд рублей, что вдвое превышает совокупную прибыль обеих фирм за прошлый год — 1,5 млрд руб. При этом потребуется заплатить государству всю сумму до конца 2021 года. По словам Рекасова, из-за такой нагрузки предприятия будут вынуждены отказаться от вылова низкорентабельных видов рыбы типа иваси и перейти на добычу более выгодных видов биоресурсов.

В группе «Норебо», также промышляющей иваси на Дальнем Востоке, считают, что сбоев добычи этой рыбы не будет. Однако ухудшение финансового состояния рыбных компаний приведет к смене вида промысловой добычи, уточнил замгендиректора «Норебо» Сергей Сенников.

В Росрыболовстве в свою очередь опровергли сообщения СМИ о вероятном дефиците и повышении цен на сардины иваси. В ведомстве отметили, что не видят объективных причин для сокращения добычи. В ответ на заявления компаний о вероятном отказе от квот по вылову сардины иваси в Росрыболовстве предупредили, что их место займут другие фирмы. Также регулятор напомнил, что все рыболовецкие компании были заранее оповещены о необходимости растаможки собственного флота.

Дальневосточная сардина иваси была очень популярна в СССР. Традиционный новогодний салат «сельдь под шубой» многие граждане готовили на самом деле не из классической сельди, а как раз из сардин иваси. По органолептическим свойствам иваси родственна с сельдью — наиболее популярной рыбой у граждан России. По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в 2019 году, около трети россиян, потребляющих рыбу, чаще всего выбирают для пищи сельдь. Второе место по популярности у скумбрии (27%).