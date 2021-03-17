IT-гонка: кто быстрее создаст международный вакцинный паспорт

Во всем мире уже тестируется или используется несколько мобильных приложений, куда можно загрузить данные о вакцинации, результатах ПЦР-тестов, самочувствии, авиабилетах, брони отеля и многое другое.

Их цель — заменить бумажные сертификаты, обеспечить проверку их подлинности и стандартизировать представление информации, необходимой для путешествий за рубеж.

На роль ковидного диджитал-паспорта претендует уже довольно много приложений. С осени используется CommonPass от НКО Commons Project под эгидой Всемирного экономического форума. Хотя официально оно все еще на стадии тестирования — приложение уже используется на отдельных рейсах таких авиакомпаний как Jet Blue, Lufthansa, United, Swiss International и Virgin Atlantic. Есть версии для iOS и Android, приложение хранит данные о тестах, вакцинах и забронированных билетах. Скачать его можно пока только по приглашению от авиакомпаний.

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Международная ассоциация воздушного транспорта продвигает Travel Pass — сейчас его тестируют 30 авиакомпаний во всем мире, в т.ч. Emirates, Singapore Airlines, Qatar Airways и др. В марте ожидается его появление для iOS и чуть позже — для Android. Приложение позволяет загрузить данные о прививке и тесте, автоматически сверяет их с требованиями страны, куда собирается лететь турист, и формирует QR-код для предъявления авиаперевозчику в аэропорту. При этом Международная ассоциация воздушного транспорта не считает свое приложение «паспортом» — оно лишь выполняет функции проверки подлинности сертификатов о вакцинации.

«Необходимо как можно скорее открыть границы, снять ограничения на путешествия. С увеличением числа вакцинированных IATA Travel Pass облегчит правительствам проверку соблюдения пассажирами требований и позволит спокойно открыть границы без карантина [по прилету]», — говорится на сайте ассоциации.

Есть и компании, которые встраивают вакцинный паспорт в уже существующие приложения, которые помогают управлять данными о здоровье, страховкой и т.д. — такой функционал анонсировала американская компания Clear для приложения HealthPass https://www.clearme.com/healthpass. Оно собирает биометрические данные пользователя, связывает вместе его банковские и медицинские аккаунты, и даже помогает найти маршрут из точку А в точку Б с минимумом людей на пути.

Идея вакцинных паспортов и приложений, которые отслеживают контакты и распространение Covid-19 вдохновила IBM на приложение с использованием блокчейн-технологии, которое позволит проверять информацию о здоровье пассажиров на транспорте, посетителей стадионов, школ, больниц или сотрудников офисов. IBM утверждает, что цифровые кошельки позволят пользователем не беспокоиться о безопасности их персональных данных, а компаниям — о подлинности информации.

Кто первым охватит Европу

В начале марта Еврокомиссия призвала страны ЕС выработать стандарт и обещала предложить законодательную инициативу — европейский вакцинный паспорт Digital Green Pass. Нужно «сделать это с уважением к защите данных, цифровой безопасности и охране личной жизни», пока частные компании не успели первыми, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Важно предложить общеевропейское решение, потому что иначе этот вакуум заполнят другие. Google и Apple уже предлагают свои решения ВОЗ. Речь идет об очень чувствительной информации», —

подчеркнула фон дер Ляйен.

Однако источники Bloomberg опровергли эти данные: в ВОЗ на запрос редакции ответили, что придерживаются ПО-нейтрального подхода к разработке вакцинной сертификации и что «ни Google, ни Apple не вовлечены в этот процесс». Источник, знакомый с положением дел в Apple, уточнил, что фон дер Ляйен «неправильно поняла ситуацию», без уточнений, ведет ли компания разработку своего вакцинного паспорта.

В США президент Байден отдал поручение специальному комитету разобраться, как могут работать электронные вакцинные паспорта, но ни о каких результатах за три месяца пока не сообщается.

Зато электронные вакцинные паспорта на прошлой неделе запустили в Китае. Это сделано на базе популярного приложение WeChat от компании Tencent и позволяет хранить «международные сертификаты о здоровье путешественников», хотя на данный момент китайские вакцины мало где признаются.

Есть и другие страны, например, карибский Белиз, которые разработали схожие с вакцинными паспортами платформы. Так, в Белиз можно попасть только установив приложение на свой телефон и предоставив большое количество личной информации — о вакцинации, о ПЦР-тестах, о самочувствии (ежедневно), о контактах, о маршруте передвижения по стране, брони отелей и т.д. Такое вмешательство в частную жизнь объясняется заботой о безопасности и здоровье туристов и граждан страны.

Почему международных вакцинных паспортов до сих пор нет?

Главные причины, по которым разработка таких приложений буксует — это обеспечение безопасности персональных данных, а также этический вопрос ограничения передвижений для тех, кто не имеет доступа к вакцине или прививается пока «непризнанными» большинством стран вакцинами. И если последние две проблемы более-менее решатся с увеличением количества привитых и проведением проверок регуляторами, то вопрос сохранности чувствительных данных остается открытым.

Старший юрист Центра цифровых прав Владимир Ожерельев напоминает, что стандарты охраны личной информации сильно отличаются:

«В каждой стране установлены свои требования по защите данных, плюс в разных странах есть свои требования по локализации хранения данных, т.е. разработчикам приложений надо будет озадачиться тем, чтобы иметь сервера чуть ли не в каждой стране, откуда они будут получать сведения о вакцинации».

Еще одна проблема — отсутствие международного стандарта для вакцинного паспорта, и вопрос, кто должен эти стандарты разрабатывать. Сейчас этим занимается ВОЗ, но никаких предложений со стороны организации пока не прозвучало.

«Здесь проблема международных соглашений — страны должны сначала договориться, какие вакцины и какие сертификаты они признают. Думаю, что здравый смысл возобладает и все это органически придет к какой-то удобной форме», — считает юрист.