Не жалко: в качестве первого автомобиля россияне выбирают «Лады» и «УАЗики»

Первый автомобиль у большинства россиян был отечественного производства, выяснил в ходе опроса один из крупнейших российских классифайдов «Дром.ру». 47% россиян (из 17,3 тыс. опрошенных) заявили, что выбрали первой машину российских автокомпаний. Вторую строчку по популярности у водителей-новичков занимает продукция японского автопрома причем с правосторонним расположением руля (39%), японские леворульные машины (5%) стоят на третьей ступени востребованности.

Далее следует машины немецкого (4%) и корейского (2%) автопрома, а также другие марки (3%).

Примечательно, что праворульные машины на время обучения вождению часто выбирают не только на Дальнем Востоке, где традиционно силен импорт из Японии, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и Воронежской области, подчеркивается в исследовании портала. В этих регионах подержанные машины из Японии в целом выбирают 10-15% водителей-новичков, что в 2,5-3,5 раза выше, чем спрос, к примеру, на немецкие автомобили.

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«Первая машина – карбюраторная «девяточка» 1997 года, на тот момент ей было всего 11 лет. Сыпалась постоянно, чаще стояла сломанная, чем ездила. Рекорд езды без поломок – месяц. Но сколько же эмоций она подарила.

После «девятки» купили тринадцатилетнею (Toyota Sprinter — «Газета.Ru») Trueno АЕ111 и это было невероятно: оказывается, автомобиль может ездить без постоянных поломок и приносить удовольствие от вождения.

Но опыт владения девяткой все равно считаю очень нужным, и начинать путь автолюбителя рекомендую именно с «тазика», – приводит пресс-служба «Дрома» комментарий одного из респондентов.

Статистика рынка автомобилей с пробегом демонстрирует значительное снижение у россиян интереса к отечественным подержанным автомобилям. Так, по данным аналитического агентства «Автостат», за последнее время спад спроса на подержанную продукцию «АвтоВАЗа» идет опережающими темпами. К примеру, в 2019 году на вторичном авторынке было перепродано 1,35 млн автомобилей Lada, снижение составило 3,4% к предыдущему году.

Причем продажи автомобилей из Тольятти падали быстрее рынка, который сократился лишь на 0,7%.

В 2020 году отрицательная динамика спроса у отечественного бренда усилилась: всего было продано 1,28 млн, что уже на 4,7% ниже показателя годичной давности. В прошлом году впервые за историю авторынка самым востребованным автомобилем на вторичном рынке стала не модель «АвтоВАЗа», а иномарка.

Хетчбэк «ВАЗ-2114» лидировавший на протяжении последнего десятилетия уступил место Ford Focus.

На первый взгляд снижение интереса потребителей к конкретным подержанным автомобилям может показаться незначительным для автопроизводителя, который торгует исключительно новыми машинами, но в действительности — это мощный удар по имиджу бренда и продажам запчастей, отмечает автоэксперт Сергей Ифанов. Он полагает, что очень часто выбор таких автомобилей как УАЗ или Lada связна не с приверженностью бренду, а продиктован финансовой ситуацией покупателя.

«Если мы говорим про первый автомобиль, то его очень часто берут по принципу «не жалко», случись ДТП.

На самом деле это устоявшийся в народе миф, потому что отечественные машины уже давно состоят более, чем наполовину из иностранных комплектующих, поэтому и цены на ремонт у них несильно отличаются от иномарок.

Начинающему водителю как раз стоит думать о риске аварии, а следовательно ориентироваться на автомобиль с высоким уровнем пассивной и активной безопасности», — поделился мнением с «Газетой.Ru» Ифанов.

Иностранные автокомпании уделяют много времени поддержке собственного сообщества и марочных клубов и, конечно, этого нельзя добиться, если сами автомобили не соответствуют должному уровню качества, соглашается независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Первый автомобиль, если это была даже недорогая иномарка, к примеру, как Mazda 3 или в Ford Focus выпущенный в нулевых годах, очень часто формирует у хозяина приверженность бренду. Со временем многие выбирают новые машины тех же марок. В случае российских автокомпаний из-за невысокого качества, а следовательно и имиджа это не работает, потому их доля в автопарке страны будет сокращаться еще сильнее», — заметил в беседе с «Газетой.Ru». Бургазлиев.