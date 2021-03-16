Дожидаются завершения: когда ФРГ обсудит с США «Северный поток — 2»

Для того, чтобы устранить разногласия с Соединенными Штатами по российскому проекту «Северный поток — 2», в Германии намерены выжидать и представить готовый вариант сделки, так как власти ФРГ считают этот способ самым лучшим вариантом, пишет агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

Реклама

«Берлин пытается выиграть время и убедиться, что строительство завершено, поскольку он считает, что, когда трубопровод будет запущен, все будет выглядеть по-другому [для Соединенных Штатов]», — сказал в комментарии агентству высокопоставленный дипломат Европейского Союза.

Дугой источник в ЕС подчеркнул, что в ФРГ убеждены, что пока у сторон есть еще время для поиска компромисса в отношении российского проекта, который находится на стадии завершения.

«Берлин считает, что в Вашингтоне есть желание вести переговоры по этому вопросу и найти решение», — заметил еще один дипломат ЕС. При этом агентство отмечает, что власти ФРГ еще не знают окончательную позицию Вашингтона по данному вопросу и не начинали пока предметных обсуждений с администрацией американского президента Джо Байдена.

С агентством на условиях анонимности поговорил и представитель США, который отметил, что Соединенные Штаты взаимодействуют с немцами, чтобы прояснить им санкционные риски по проекту. «Мы не считаем, что США должны предлагать варианты. Это немецкая проблема, которую на самом деле создали немцы», — подытожил чиновник.

Вместе с тем, пишет Reuters, некоторые американские официальные лица предлагают Байдену принимать во внимание неудачные попытки остановить проект, которые были предприняты прошлой администрацией, или вовсе ослабить давление на Германию и сосредоточить внимание на том, как выгоднее всего использовать «Северный поток — 2» в случае будущих кризисов.

Ранее газета Politico со ссылкой на свои источники писала, что президент США находится «между молотом и наковальней». С одной стороны, желание и намерение администрации Соединенных Штатов наладить сотрудничество с Германией. С другой стороны — противостояние обеих партий российскому газопроводу.

Как республиканцы, так и демократы, выступают за ужесточение санкций против партнеров «Северного потока — 2», в то время, как проект завершен более чем на 90%.

Согласно американскому законодательству, правительство должно предоставлять Конгрессу информацию о компаниях, которые участвуют в строительстве и на которые можно было бы наложить ограничения.

«Мы всегда изучаем связанную с трубопроводом деятельность, которая может подпасть под санкции. Поэтому, если мы видим деятельность, которая соответствует этому показателю, мы готовы следовать закону», — отметил в разговоре с Politico руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Такие отчеты для обновления санкционного пакета должны предоставляться каждые три месяца. Ближайшее рассмотрение обновлений намечено на май. Однако некоторые сенаторы требуют рассмотреть его досрочно.

Изначально американские власти отмечали, что вводят санкции, чтобы помешать России захватить европейский рынок газа и стать монополистом в этой сфере. По мнению Вашингтона, это может привести к тому, что Москва будет использовать «Северный поток — 2» как рычаг политического влияния. Такие заявления звучали несмотря на то, что российский президент Владимир Путин подчеркивал, что газопровод — сугубо экономический проект.

В то же время у США есть интерес в поставке в Европу своего сжиженного природного газа. Только для европейских потребителей российский газ выгоднее.

Также с запуском «Северного потока — 2» есть риск, что Украина потеряет значительную часть заработка на транзите. Киев, в свою очередь, является союзником Вашингтона.