Надежных все меньше: почему россиянам отказывают в ипотеке

По сравнению с концом 2020 года доля одобренной ипотеки сократилась на 5,3%, следует из данных Национального бюро кредитных историй, которые приводит РБК При том что изменения почти не коснулись других видов ссуд. Так, автокредиты и потребительские кредиты показывают колебания менее чем в один процент по сравнению с декабрем. На фоне общего снижения ставок и программы семейной ипотеки российские банки в прошлом году выдали 1,7 млн ипотечных кредитов на рекордную сумму 4,3 трлн руб. По оценкам «Дом.РФ», каждая пятая ссуда была на льготных условиях под 6,5% — всего более чем на 1 трлн руб.

Реклама

Как показывают данные НБКИ, за прошедший год банки уже дважды ужесточали кредитную политику, и оба раза это совпало с волнами заболеваемости COVID-19. По мнению аналитиков, это было связано с усилением неопределенности. Однако сейчас на банковскую политику по ипотеке повлиял другой фактор.

Те, кто мог себе позволить ссуду на льготных условиях, уже скорее всего взяли кредит во время ипотечной лихорадки перед Новым годом. Сокращение числа надежных заемщиков — но отнюдь не общего количества желающих взять кредит на жилье — и привело к ужесточению отбора заявок, поясняют аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА». Банки не желают рисковать и заниматься субстандартным кредитованием, предоставляя кредиты людям, в которых могут с большой вероятностью возникнуть сложности с погашением. Как пояснили РБК в Национальном бюро кредитных историй, в начале года существенно снизился персональный кредитный рейтинг клиентов, изменился профиль среднего заемщика — упали суммы первоначального взноса, которые эти заявители готовы внести.

Кроме того, рост цен на недвижимость еще больше ограничивает платежеспособный спрос среди клиентов, только планирующих взять ипотеку, указывают аналитики международного рейтингового агентства «Moody's». Стоимость жилья уверенно росла на фоне льготных ставок, перехода на эскроу-счета и девальвации рубля, что толкало россиян сохранять сбережения в квадратных метрах. По данным аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», в столице цены в феврале продолжили расти из-за дефицита предложения как на первичном, так и на вторичном рынке. В среднем ценовом сегменте объем выставленного на продажу вторичного жилья сократился на треть за прошлый год, а цены выросли на 20-30% в зависимости от района и типа дома. Новостройки растут быстрее: как подсчитал Forbes, относительно января 2020 года цены на новостройки в Новой Москве остаются крайне высокими — на 30% выше в комфорт-классе и на 42% в бизнес-классе. Только за первые два месяца этого года в Московском регионе реализовано на 12% больше квартир и апартаментов, чем годом ранее, а выручка застройщиков возросла на 40%.

Кроме того, продавцы боятся продешевить и выставляют цены «с запасом», понимая, что в условиях ограниченного предложения клиентам сложно найти подходящий вариант. Покупатели разбирают самые доступные лоты в каждом сегменте, при этом самое дешевое жилье дорожает быстрее всего — на 1,8% в феврале на вторичном рынке. Как считают аналитики центра «Индикаторы рынка недвижимости», эффект от «перегрева» рынка недвижимости на фоне прошлогоднего ипотечного ажиотажа еще будет сохраняться некоторое время, несмотря на то, что льготная ипотека больше не является драйвером роста цен. И даже когда продавцы будут вынуждены пойти навстречу покупателям, это, по мнению экспертов, скорее выльется в увеличение размера торга и индивидуальных скидок, но не в существенное снижение стоимости.