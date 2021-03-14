Растущая нефть помогает отечественной валюте

Укрепление позиций рубля продолжается на фоне роста стоимости нефти и нефтепродуктов. Об этом в интервью «Вечерней Москве» заявил финансовый аналитик Андрей Кузнецов.

«Стоимость черного золота идет вверх, что естественным образом отражается на укреплении отечественной валюты, оттесняя доллар и евро», — пояснил он.

По словам эксперта, рублю также помогут укрепляться апрельские выплаты по НДС и начало налогового периода. В целом, сейчас можно ожидать от рубля новых рекордов по отношению к евро. В апреле стоимость евро не поднимется выше 85,45 рублей против 87,80 рублей в марте, считает Кузнецов.

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Доллар также подешевеет, хотя и без рекордного обвала. В апреле максимум стоимости американской валюты составит 75-76 рублей, однако в конце доллар упадет до 70 рублей, полагает аналитик.

Серьезный негативный фактор для рубля — западные антироссийские санкции. Если бы не ограничительные меры, доллар мог бы стоить 67 рублей, а евро — 78 рублей. Ослабляют рубль также вероятность введения новых, более жестких санкций, пандемия коронавируса и коррекции на бирже.

Цены на нефть постепенно восстанавливаются после масштабного обвала, произошедшего 9 марта 2020 года. В прошлый понедельник цена на бенчмарк Brent поднялась выше $71 за баррель, достигнув уровня января 2020-го.

Эксперты среди причин роста цен на нефть видят решение ОПЕК+ не увеличивать добычу с 1 апреля, сделав исключение для России и Казахстана и разрешив этим странам увеличивать производство только на небольшие величины.

Кроме того, в США и Великобритании, а также в ряде стран ЕС и России, началась массовая вакцинация населения от пандемии коронавируса. Это вызывает оптимизм у рынка относительно перспектив восстановления мировой экономики в 2021 году.

«Положительная корреляция курса рубля и цен на нефть за последние 8-10 лет существенно ослабела. Курс рубля сравнительно слабо откликается на рост нефтяных цен на фоне стабильно низких темпов роста ВВП и стабильно повышенных долгосрочных инфляционных и инвестиционных угроз, что представляется результатом сравнительно низкой монетизации экономики», — заявлял ранее «Газете.Ru» аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин.

Базовый прогноз курса рубля от «Фридом Финанс» на конец 2021 года составляет 65-72 рублей за доллар. Однако, сохранив стабильность относительно базовых валют, курс рубля способен в среднесрочном периоде значительно снизиться.

В конце февраля финансовый и биржевой аналитик Степан Демура рассказал, при каком условии курс доллара может вернуться к отметке в 30 рублей. По его мнению, такая ситуация на финансовом рынке может произойти, если доллар вырастет до 300 рублей, а российские власти пойдут на деноминацию. «Например, у вас был курс 300, а после деноминации стал 30 или вообще 3», — отметил Демура.

При этом он подчеркнул, что в нынешних условиях, когда стоимость доллара составляет 73 — 77 рублей, осуществление деноминации не имеет смысла. Однако экономист не исключил, что власти могут пойти на такой шаг при росте иностранной валюты до 125 — 127 рублей.