«Между молотом и наковальней»: «Северный поток — 2» стал непростой дилеммой для США

Против российского проекта «Северный поток — 2» вновь готовят санкции, сообщает газета Politico со ссылкой на свои источники.

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Источники издания сообщили, что администрация США изучает компании, которые могут участвовать в строительстве трубопровода и на которые могут быть наложены ограничения. Каждые три месяца, согласно законодательству США, правительство должно предоставлять такую информацию Конгрессу для обновления санкционного пакета. На этот раз процесс может быть завершен к маю, тогда должен быть предоставлен следующий отчет. При этом собеседник издания отказался распространять сведения относительно нынешнего списка организаций.

«Мы всегда изучаем связанную с трубопроводом деятельность, которая может подпасть под санкции. Поэтому, если мы видим деятельность, которая соответствует этому показателю, мы готовы следовать закону», — отметил в разговоре с Politico руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

При этом администрация США, с одной стороны, хочет помешать строительству «Северного потока — 2», а с другой — Вашингтон не хочет рушить отношения с Берлином, который выступает за реализацию газопровода. «Мы между молотом и наковальней», — отметил один из собеседников издания.

Что касается санкций, на президента США Джо Байдена давят обе парламентские партии — как его соратники демократы, так и противники республиканцы. Ранее сенатор-республиканец Тэд Круз выступил против назначения кандидатур на посты директора ЦРУ и заместителя госсекретаря. Он заявил, что будет блокировать этот процесс до тех пор, пока Байден не введет дополнительные санкции. Такое заявление он сделал на фоне продолжения строительства проекта.

«Если администрация Байдена будет колебаться, если они будут игнорировать закон, они превратят крупную внешнеполитическую победу Америки в крупную внешнеполитическую потерю», — считает Круз. Он потребовал от властей предоставление промежуточного отчета с указанием всех компаний, которые должны попасть под санкции.

О том, что Байден оказался перед выбором писала ранее и немецкая газета Süddeutsche Zeitung. В одном из материалов издание отметило, что Байден хотел бы вернуться к тесному сотрудничеству с Германией, но этому мешает российский проект «Северный поток — 2».

Журналисты указали, что президент США «ставит под угрозу консенсус» республиканцев и демократов в вопросе санкций против газопровода, любезничая с канцлером Германии Ангелой Меркель. В то же время издание отметило, что непонятно, какой должна быть уступка Байдена, потому что европейцы настроены на завершение проекта.

Тем не менее автор материала считает, что Германии в любом случае следует использовать шанс на налаживание отношений с Соединенными Штатами.

Но успех этого предприятия, как предполагается в статье, будет во многом зависеть от того, сможет ли немецкая сторона сделать «интересное предложение» американцам.

Российский проект «Северный поток — 2» должны были запустить в эксплуатацию еще в 2019 году. Но американские санкции приостановили этот процесс. Ограничения были наложены на иностранных партнеров России, которые участвовали в строительстве. Это привело к тому, что основной трубоукладчик — швейцарская компания Allseas — вывел свои суда из района строительства. Тем не менее Россия смогла найти «запасной вариант» — в виде своих судов — «Фортуны» и «Академика Черского».

Вашингтон утверждает, что вводит санкции, чтобы «защитить Европу» от политического давления России, которое та может оказывать, как только запустит газопровод. Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, указывал, что «Северный поток — 2» — это сугубо экономический процесс, который не будет использоваться как рычаг давление на мировой политической арене.

В то же время многие эксперты обращают внимание, что, с одной стороны, у США есть также свой СПГ, который они хотели бы продвигать на европейском рынке, но российский газ намного выгоднее Европе. С другой стороны, американские власти пытаются защитить своего союзника Украину от потери денег за транзит российского газа в Европу, так как «Северный поток — 2» позволит Москве поставлять топливо без посредников.