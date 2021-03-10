«Экстремальная затея»: россияне скупают майнинговые фермы

Рост стоимости криптовалют спровоцировал скачок интереса к видеокартам и готовым майнинговым фермам в России. По данным «Авито», в феврале этого года спрос на видеокарты в целом по стране подскочил в 2,6 раза, а готовыми майнинговыми фермами стали интересоваться в 3,8 раза чаще по сравнению с февралем прошлого года.

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Самой популярной криптовалютой по-прежнему остается биткоин. Рост его котировок, конечно, спровоцировал спрос на видеокарты, но опосредованно — вслед за биткоином подросли в цене и другие криптовалюты, многие из которых майнятся на видеокартах. Биткоин не майнится на видеокартах уже несколько лет, делать это стало невозможно из-за возросшей сложности сети, объяснил «Газете.Ru» исполнительный директор LAZM Филипп Моднов.

Судя по тому, что сложность майнинга продолжает расти, пока это прибыльное занятие, заметил основатель платформы стабильных криптовалют STASIS Григорий Клумов.

«Если рассматривать промышленный майнинг, то майнеры никогда не работают в минус, и если он перестает быть выгодным, они отключают оборудование. Прибыльность майнинга сильно зависит от расходов на электричество и «железо»», добавил эксперт.

Что касается бытового майнинга, здесь ситуация другая. Традиционно видеокарты сметают по любым ценам — это мы уже видели в 2018 году, вспоминает Клумов. Тогда был пик любительского и средне-профессионального майнинга, после чего началась широкая коррекция рынка, а майнерам приходилось распродавать взятое в кредит оборудование с огромной скидкой. На данном этапе бытовой майнинг выглядит как экстремальная затея, уверен эксперт.

Текущая ситуация напоминает период лета-осени 2017 года, когда все желающие приобрели себе девайсы, а через полгода биткоин рухнул, обратил внимание директор по маркетингу криптовалютной p2p-площадки Chatex Александр Хвойницкий.

«Цены на оборудование завышены на фоне ажиотажного спроса и дефицита видеокарт, предложение ограничено, биткоин явно перегрет. Сейчас начинать заниматься майнингом, когда биткоин на пике цены, не стоит. Но если совсем некуда девать деньги, то, конечно, можно и попробовать. Но нет никаких гарантий, что это приведет к заработку», — предупредил собеседник «Газеты.Ru».

С ним согласился аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Если есть свободные миллионы долларов, помещение и низкая стоимость электричества, то можно [заниматься майнингом]. Но точно не на видеокартах. В любом случае, сначала нужно составить бизнес-план, чтобы не прогореть. Биткоин очень волатильный, поэтому ситуация может быстро измениться»,

— предостерег эксперт.

Сейчас рынок находится в состоянии позднего «бычьего цикла» или восходящего тренда, но потенциал для роста все еще есть, считает Григорий Клумов. Если в криптовалютый рынок продолжат инвестировать крупные компании, такие как Tesla, то возможны новые волны роста. Однако не стоит забывать, что последняя волна цикла неизбежно приведет к распродаже, подчеркнул он.

Александр Хвойницкий пояснил, что резкую коррекцию может спровоцировать и приток неквалифицированных инвесторов на крипторынок. С ростом курса биткоина и других криптовалют может начаться выход из активов институциональных инвесторов, которые станут фиксировать прибыль.

«Потенциал роста есть всегда, вопрос — на каком временном промежутке. В долгосрочной перспективе биткоин будет расти, но после серьезной коррекции, которая может начаться уже скоро. Можно с высокой долей вероятности сказать, что биткоин сейчас перегрет, и скорее всего нас ждет коррекция»,

— рассуждает эксперт.

«Потенциал роста есть, но, думаю, вряд ли монета сумеет закрепиться выше $60 тыс. в текущем году. Скорее цена скорректируется вниз в сторону $40 тыс.», — поддержал его Филипп Моднов. В то же время, по мнению Владислава Антонова из ИАЦ «Альпари», биткоин может пробить цели как в $60 тыс., так и $66 тыс., и настолько расходящиеся прогнозы экспертов только доказывают непредсказуемость поведения криптовалюты.