«Прорабатываем сценарии»: как Москва будет реагировать на новые санкции

Угроза введения новых антироссийских санкций учитывается Кремлем. Российские власти прорабатывают различные сценарии для защиты интересов граждан страны и бизнеса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Конечно же, в России понимают это, учитывают это. И прорабатывают различные сценарии с тем, чтобы наилучшим образом обеспечить и защитить интересы нашей страны, наших граждан и нашего бизнеса», — так Песков ответил на вопрос о наличии у Кремля плана действий в случае введения новых экономических ограничений.

Вместе с тем Песков отметил, что угрозы Запада о применении новых рестрикций являются пока не чем иным, как материалами СМИ. «Но вместе с тем, конечно же, мы понимаем, что исходя из того механизма, который задействован, например, в Вашингтоне, анонсируется вторая часть санкций», — заметил представитель Кремля, подчеркнув, что Москва следит за всеми сообщениями.

В то же время Песков выразил мнение, что «Вашингтон исходит из абсолютно безосновательного и голословного обвинения [в адрес] России в том, что якобы на ее территории имеется химическое оружие».

«Никаких реальных данных, говорящих об этом, нет и не может быть, ибо Россия уже давно уничтожила все запасы химического оружия», — напомнил он.

Он добавил, что «все программы, которые могут хоть как-то ассоциироваться с производством химического оружия, были свернуты в соответствии с обязательствами России по Конвенции о запрещении химического оружия».

Как передает ТАСС, на вопрос журналистов о том, может ли Москва ввести зеркальные санкции против американского бизнеса в случае наложения ограничений на россиян, Песков подчеркнул, что пока никто «против российских бизнесменов не ввел санкции».

«И мы все-таки надеемся, что подобные безумные позывы останутся на страницах СМИ и не найдут живительной почвы в американской власти, в истеблишменте», — отметил он.

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что в данном случае «вряд ли уместны гипотетические рассуждения». «Давайте все-таки дождемся и посмотрим, как будут развиваться события», — призвал он.

В пятницу, 5 марта, агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором, ссылаясь на источники, заявило, что США и Великобритания думают о введении дополнительных санкций против России. Власти этих стран уверены в том, что Москва использует химическое оружие.

В материале отмечалось, что страны в качестве вариантов санкций рассматривают различные способы: начиная от рестрикций против российского бизнеса и заканчивая ограничениями, связанными с суверенным долгом страны.

В отношении предпринимателей из России американские санкции могут быть введены в рамках «Акта Магнитского». Этот документ предназначен для введения односторонних санкций против лиц, которые, по мнению Вашингтона, нарушали права человека на родине.

Источники агентства сообщили, что американские власти намерены ввести против России второй, более масштабный санкционный пакет, если Москва не станет соблюдать условия Вашингтона. Среди требований США — гарантии Москвы о запрете использования химоружия и допуске иностранных инспекций на территории, где предположительно могут храниться опасные вещества.

Лондон, в свою очередь, хочет действовать через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), передает агентство. Британские власти призовут организацию к давлению на Москву. Кроме того, возможные санкции, как ожидается, будут также обговорены с европейскими союзниками Великобритании. В частности, с Францией и Германией.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что в России нет химоружия с 2017 года. По его словам, «все утверждения о каком-либо применении боевых отравляющих веществ со стороны России — бред и еще раз бред».

Парламентарий напомнил, что ликвидацию подтвердили и верифицировали инспекторы ОЗХО. В то же время США, как заметил Слуцкий, до сих пор располагают опасными веществами.