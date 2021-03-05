ОПЕК+ сделала поблажку для России и Казахстана

Россия и Казахстан на заседании ОПЕК+, состоявшемся в четверг вечером, настаивали на увеличении добычи нефти и в итоге получили на это согласие нефтяного картеля. Прирост разрешенной добычи составит 130 тысяч баррелей в сутки для России и 20 тыс. для Казахстана.

При этом остальные участники ОПЕК+ сохранят текущие уровни нефтедобычи.

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Решение оказалось неожиданным для участников энергетического рынка. Предполагалось, что мониторинговый комитет ОПЕК+ может рекомендовать ослабление действующего сейчас ограничения с апреля — на 0,5 млн баррелей в сутки. А с учетом того, что в марте Саудовская Аравия завершит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с в течение двух месяцев, то общее восстановление нефтедобычи могло бы вырасти до 1,5 млн б/с.

Как пояснил куратор российского ТЭК, вице-премьер Александр Новак, такое решение было принято из-за того, что России необходимо увеличить объемы переработки на НПЗ.

«Мы пришли к консолидированному мнению, что добыча будет сохранена на уровне марта-апреля странами ОПЕК+, при этом будут сделаны исключения для России и Казахстана», — пояснил Новак телеканалу «Россия-24».

По его словам, было важно получить согласие ОПЕК+, потому что в России сейчас наблюдается рост сезонного спроса на нефтепродукты, добавил вице-премьер.

Восстановления ждать еще год

По словам Новака, решения стран ОПЕК+ по поводу сохранения уровней добычи нефти для остальных участников привели к росту цен на нефть на 5%, что свидетельствует о постепенном восстановлении рынка.

Тем не менее ОПЕК+ необходимо следить за мировым рынком нефти, чтобы не допустить его перегрева, отметил российский чиновник.

По его оценке, восстановление цен на нефть говорит об оптимизме, «о том, что рынок постепенно восстанавливается, есть дефицит (нефти) на рынке».

Новак рассчитывает, что мировой рынок нефти восстановится к середине 2022 года.

«Я думаю, что в середине 2022 года мы выйдем на те уровни, которые были до кризиса», — сказал он.

В организации экспортеров нефтедобывающих стран (ОПЕК) сейчас состоит 13 стран. А соглашение ОПЕК+ поддерживают 23 страны. Россия не является членом картеля, но входит в состав ОПЕК+. Нефтяной картель контролирует порядка 35% нефтедобычи в мире.

На пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+ журналистам так и не удалось выяснить, почему картель принял щедрое решение в адрес России и Казахстана, а остальных ограничил. «Поверьте, иногда прозрачность решений заключается в их непрозрачности», — ответил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.

Но стало понятно, почему Саудовская Аравия и ее партнеры решили не увеличивать предложение нефти на рынок. Принц пояснил, что ситуация на рынке нефти улучшилась, но только относительно января этого года. То есть, о полноценном восстановлении говорить рано.

По этой причине страны ОПЕК+ пошли на добровольное сохранение ограничений в феврале - марте, а Саудовская Аравия и дополнительно урезала добычу еще на 1 млн баррелей в сутки на эти два месяца. На апрель ограничения также сохраняются, уточнил саудовский министр.

Решение, принятое на заседании ОПЕК+, поддержит стабильность на рынке нефти, считает он. «Мы пытаемся избежать ситуации, когда на рынке возникают качели. И это соответствует как интересам производителей, так и потребителей», - заключил министр.

Принимать новое решение об уровнях добычи — на май — союзники будут 1 апреля. Далее министры энергетики стран-членов ОПЕК+ будут собираться каждый месяц для принятия решений об объемах нефтедобычи.

Как не попасть под поезд

При этом министр энергетики Саудовской Аравии пояснил свою позицию. Он считает, что мировой рынок, несомненно, улучшился с января, но скорость восстановления связана со скоростью вакцинации населения, а это трудно поддается расчетам. Трудно делать точные прогнозы в такой непредсказуемой среде, добавил министр.

«Прежде чем мы сделаем следующий шаг вперед, давайте удостоверимся, что свет, который мы видим впереди, — это не свет фар приближающегося экспресса», - призвал Абдулазиз бен Сальман.

Ранее он сам сравнил восстановление рынка нефти со светом в конце тоннеля. «Правильный курс действий сейчас — держать наш порох сухим и иметь резерв на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы застраховаться от любых непредвиденных последствий», — резюмировал министр.

Напомним, год назад 6 марта 2020 года страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения по добыче нефти в странах-участницах альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. После разрыва сделки цены на нефть упали на 30%. Цена на сорт Brent 6 марта рекордно обвалилась — до $24,88 за баррель, самого низкого уровня с 2003 года. Это происходило, поскольку Саудовская Аравия и Россия борются друг с другом за долю рынка, сообщало тогда агентство Bloomberg.

Cтраны ОПЕК+ извлекли урок из прошлогоднего рукотворного обвала нефтяных котировок, пояснил «Газете.Ru» директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов. «Ситуация годовой давности наглядно показала весь ужас недоговоренностей, когда страны ОПЕК+ начинают ценовые войны друг против друга», — считает эксперт.