На Украине объяснили рост пророссийских настроений деньгами

Украинский политолог Сергей Белашко заявил о росте пророссийских настроений на Украине. По его мнению, это связано с тем, как украинцы смотрят на улучшающуюся экономическую ситуацию в РФ, передает телеканал «Первый Казацкий».

«Почему в том же Харькове и Харьковской области так сильны пророссийские настроения? Потому что рядом российский Белгород, валовый внутренний продукт которого в советское время был в два раза или даже более ниже, чем в Харькове, а сейчас он в два раза выше», — пояснил эксперт.

По словам Белашко, четырехкратное изменение соотношения благосостояния «всем дает понять, где богатый сосед».

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Ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) сообщил, что более 40% украинцев положительно относятся к России. Порядка 40% же относятся к восточному соседу отрицательно. За объединение двух стран выступает 7% украинцев.

На разницу в благосостоянии населения на Украине жалуются уже давно. В эфире телеканала «НАШ» харьковчанин заявил, что в Крыму пенсионеры получают гораздо больше денег от государства и живут лучше, чем украинские пенсионеры.

«И материнские капиталы, и коммунальные услуги с энергетикой в десятки раз ниже. Мой брат живет в Крыму, у него пенсия в восемь раз больше», — сказал мужчина.

В середине декабря 2018 года депутат Верховной рады, экс-министр транспорта и связи Виктор Бондарь заявил, что Европейский союз «надурил» Украину. «Европа нас надурила по экономическим соглашениям. Они нам дали квоты на поставку наших товаров в Европу, которые Украина выбирает за первые два-три месяца каждый год», — указал парламентарий.

По его словам, евробюрократы «не дают Украине возможности создать высокотехнологичные отрасли» в производстве. В результате Киеву гораздо труднее конкурировать со странами Европы «в машиностроении, производстве вертолетов, локомотивов и так далее».

За месяц до этого бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко признал, что его страна является одним из беднейших государств Европы. В своем выступлении на заседании Совета регионального развития в Киеве он отметил, что темпы экономического роста не отвечают требованиям населения.

«Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы», — заявил Порошенко.

Он также признал вину властей в слишком медленном развитии экономики. По его словам, если 70% населения считает, что Украина движется не в том направлении, значит, все украинское руководство недорабатывает.

Украинский политолог Александр Семченко ранее заявил, что руководство Украины завело страну в глубочайший кризис. «Россия по–прежнему остается крупнейшим внешнеэкономическим партнером Украины по объему импорта... За последние несколько лет руководство страны завело страну в глубочайший кризис», — подчеркнул эксперт.