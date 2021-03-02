«Хотят жить, как буржуа»: что может помешать Китаю обойти США

В это трудно поверить, но Китай, судя по всему, уже несколько последних лет испытывает проблемы с демографией, сообщает The Wall Street Journal в статье под названием «Экономика Китая снова растет, но нехватку рождаемости будет трудно исправить». А подзаголовок статьи указывает на проблему, актуальную для США: «сокращение рабочей силы угрожает шансам Китая обогнать США как крупнейшую экономику мира».

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Ранее некоторые экономисты прогнозировали, что Китай может уже к 2028 году обогнать США и стать крупнейшей в мире экономикой на несколько лет раньше, чем ожидалось.

Как отмечается в тексте, Китай успешно преодолевает последствия пандемии. Однако самая густонаселенная страна мира с населением 1,4 млрд человек проигрывает, когда речь заходит о демографической ситуации. Как отмечает WSJ, имеется ряд свидетельств, что в 2020 году в Китае родилось детей меньше, чем даже в 1961 году, когда страна столкнулась с массовым голодом.

Издание приводит январский отчет Capital Economics, в котором говорится, что Китай начинает испытывать сокращение рабочей силы и замедление роста производительности труда, что, вероятно, не позволит стране когда-либо опередить экономику США в гонке за мировое лидерство.

А если это и случится, то Соединенные Штаты вновь выйдут на первое место благодаря иммиграции, которая обеспечит приток рабочей силы, отмечает издание. Прогнозируется, что в течение ближайших 30 лет в США произойдет увеличение числа работающих за счет более высокой по сравнению с Китаем рождаемости и растущей иммиграции.

Минус половина процента каждый год

Согласно консенсус-прогнозу демографов и экономистов, опрошенных WSJ, рождаемость в Китае в 2020 году упала на рекордные 15% по сравнению с предыдущим годом, когда в стране было зафиксировано около 15 млн новорожденных. «Проблема низкой рождаемости в Китае реальна, и она сохранится», — цитирует издание социолога Университета Северной Каролины Цай Юна.

В 2019 году коэффициент рождаемости в Китае составил в среднем 10,5 детей на 1 тысячу человек, следует из отчета Национального бюро статистики. Это самый низкий показатель прироста населения страны с 1949 года.

Темпы прироста населения в Китае стали резко замедляться с конца 1970-х годов, когда власти решили проводить ограничительную политику в сфере демографии. С начала 1980-х годов КНР утвердила программу «одна семья — один ребенок». К 2007 году эта политика предотвратила прирост населения страны на 400 млн человек. От политики «одна семья — один ребенок» Китай отказался только в 2015 году. К этому времени коэффициент рождаемости составлял 12,7.

Численность рабочей силы в Китае, как ожидается, будет сокращаться примерно на 0,5% в год, следует из отчета Capital Economics.

Сразу в нескольких китайских регионах в 2020 году наблюдалось снижение уровня рождаемости, сообщало 4 февраля и South China Morning Post.

Негативная тенденция уже прослеживается и может говорить о проблемах на годы вперед, отмечало издание.

Впрочем, официальной статистикой это еще не подтверждено. В конце прошлого года в КНР только завершилась перепись населения, которая проводится раз в десять лет, и Госстат пообещал представить предварительные переписи в апреле.

Путем европейских буржуа

Сокращение рождаемости и, как очевидное следствие, снижение численности рабочей силы — это реалии нашего времени для всего мира, а не только для Китая, отмечает заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова.

«Коэффициент рождаемости снижается и в развитых странах мира и развивающихся, в богатых и бедных, в странах с разными уровнем и укладом жизни, с разными религиями и государственным строем. Снижение притока в трудоспособный возраст малочисленных семей вызывает старение трудовых ресурсов. Во многих странах доля населения старше 60 лет перевалила за 20-25%», — говорит Егорова.

В 2015 году Китай полностью отменил для населения ограничительное правило «одна семья — один ребенок». «Но даже с учетом этого, судя по многим прогнозам, к 2050 году 38% населения страны будут старше 60 лет», — уточняет аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН Равиль Асмятуллин указывает на еще один фактор, ограничивающий прирост населения. «Отмена в 2015 году запрета иметь в семье более чем одного ребенка не сопровождалось материальными дотациями государства по уходу за детьми или увеличением декретного отпуска. Иметь детей до сих пор непросто, останавливает высокий уровень расходов. С 2019 года явно оформился тренд на нежелание молодых женщин выходить замуж. Хорошее образование, возможности карьерного роста — все это предполагает, что у женщины есть выбор, который необязательно делать в пользу создания семьи и рождения детей», — говорит Асмятуллин.

Изменение репродуктивного поведения населения связано не столько с тем, что диктует государство, а с тем, что меняется само общество, отмечают эксперты.

«Сегодня китайское общество стало более урбанизированным, в китайских городах и поселках живет свыше 60% населения», — добавляет доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Петр Мозаис.

Некоторые аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», считают проблему уменьшения трудовых ресурсов не очень актуальной в перспективе нескольких ближайших лет. Демографический провал 2020 года скажется на экономике позже 2028 года, отмечает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

«В 2021 году показатель рождаемости, после провала в прошлом году, вероятнее всего, вернется к допандемическому уровню. Конечно, рост рождаемости будет снижаться, применение мер стимулирования рождаемости или активное привлечение трудовых мигрантов преждевременно», — говорит Миронюк.

Но по мнению доцента НИУ ВШЭ Мозиаса, Китай уже столкнулся с дефицитом рабочей силы. Эта проблема актуальна для КНР с 2012 года, считает эксперт.

Мигранты спасли США, спасут и Китай

Проблема недостаточности рабочей силы в Китае даже при сомнениях в достоверности официальной статистики действительно кажется реальной, согласен Асмятуллин. «По итогам четвертого квартала 2020 года правительство Китая заявило о росте открытых вакансий до 1,4 млн, при этом сократилось количество соискателей. Восстановление экономики после пандемии, рост спроса на китайскую продукцию на рубежных рынках может только усугубить ситуацию — потребуется еще больше рабочих рук», — говорит эксперт РУДН Асмятуллин.

Решать проблему трудовых ресурсов Китаю придется традиционным способом. «Это привлечение трудовых мигрантов из стран с традиционно высокой рождаемостью и ментальными установками на многодетную семью», — отмечает Егорова из РЭУ имени Плеханова. «Недостаток кадров решает и технический прогресс. Промышленность, строительство и даже сельское хозяйство в настоящее время довольно сильно автоматизированы. Остается только усилить переподготовку кадров, особенно в более старших возрастах», — добавляет эксперт.

В краткосрочной перспективе китайская экономика выглядит довольно сильной, но ее стремление к мировому лидерству в соперничестве с США может помешать замедление роста производительности труда, считает Миронюк из «Фридом Финанс».

«При этом проблему бедности Китай фактически решил: 98,99 млн сельских жителей, ранее находившихся в состоянии нищеты, теперь получают зарплату выше черты бедности, если верить Компартии Китая. Это дает властям дополнительный шанс потеснить США», — отмечает он.

Стремление к лидерству потребует от Китая дальнейшего реформирования экономики, перераспределения трудовых ресурсов из низкопроизводительных отраслей в высокопроизводительные, например, из трудоемких отраслей легкой промышленности в отрасли, где задействованы информационные технологии, считает Мозаис из НИУ ВШЭ.

«В Китае уже практически исчез запас свободных трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, но сохраняется избыточная занятость на неэффективных госпредприятиях. Они и будут выступать в обозримом будущем главным источником перераспределения трудовых ресурсов», — говорит Мозаис.

Кроме того, страна осуществляет крупные государственные инвестиции в экономику, что поможет Китаю ускорить гонку за лидерство. «Госаппарат КНР не раз доказывал способность справляться с вызовами в экономике, полагаю, что системный ответ не заставит себя ждать и в этот раз», — верит в китайское руководство управляющий партнер инвесткомпании «Кадерус Капитал» Андрей Акопян.