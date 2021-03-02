Питательные ценности

Продукты дорожают не только в России. Еще в конце прошлого года мировые цены на еду установили шестилетний рекорд, достигнув максимальных значений с 2014 года, подсчитала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). И уже тогда специалисты предупреждали, что эта динамика будет сохраняться и дальше.

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«Из-за пандемии доходы упали больше чем на 10%, продукты дорожают, эта тенденция сохраняется на 2021 год. Мир приближается к самым высоким ценам на продукты за все кризисы», - заявил тогда главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун, добавив, что есть все основания полагать, что кардинальных изменений не будет.

Первые месяцы 2021 года вполне подтвердили прогноз российского ученого.

В Соединенных Штатах, по данным Бюро статистики труда (BLS), цены на продукты питания в прошлом году выросли на 3,9% по сравнению с 2019 годом. А в Великобритании рост цен на еду стал одним из важнейших драйверов инфляции.

«Ситуацию с ростом цен нужно рассматривать как общемировой тренд. Если посмотреть данные исследований за последние 15 лет, мы увидим, что индекс цен постепенно растет. В целом нужно смириться с мыслью, что тренд роста цен на продукты питания в ближайшие годы будет все теснее с нами связан», - уверен управляющий партнер Agro and Food communications Илья Березнюк.

«Глобальный рост цен на продовольствие наблюдается из-за неудачного сельскохозяйственного года во многих регионах мира, нарушения логистики и кадровых проблем, связанных с пандемией COVID-19, - объясняет эксперт продуктового рынка Андрей Даниленко. - Также повлияли птичий грипп, сильно ударивший по аграрному сектору Европы, и африканская чума свиней в Китае. Нельзя забывать о повышенном спросе на продовольствие из-за длительного карантина. Таким образом, на рост глобальных цен повлияло множество факторов».

Важно понимать, что дорожают не только продукты. Только за июль прошлого года российская цена основного упаковочного материала для пищевых товаров – полиэтилена – увеличилась на 25-30%. Растут цены на автомобили, компьютерную технику, топливо. Бензин, доля которого в конечной стоимости продуктов также достаточно велика, в декабре прошлого года подорожал на 5,5%, а в январе нынешнего – еще на 8,5%. Все это, разумеется, отражается и на ценах в продуктовых магазинах.

«У нас только за прошлый год соевый шрот на внутреннем рынке вырос на 44%, потому что он привязан к курсовым разницам, - продолжает Илья Березнюк. - Из-за привязки к евро и доллару выросли цены на вакцины, различные добавки, витамины, и т.д. Это огромное количество компонентов, влияющих на рост себестоимости. Помимо этого у нас каждый год происходит плановое повышение тарифов на электроэнергию, воду, ГСМ. А любая крупная птицефабрика потребляет очень много энергии и воды. Производители в итоге снижают свою маржинальность, меньше зарабатывают, цены идут вверх».

На этом фоне достаточно парадоксальными выглядят успехи отечественного агропрома. Даже нестабильность валютного рынка и пандемия коронавируса, негативно отразившаяся на ряде отраслей, не помешала сельскому хозяйству показать позитивную динамику. По данным Росстата, производство сельскохозяйственной продукции в 2020 году выросло на 5,3% в сравнении с 2019 годом, составив 6,1 трлн рублей. Урожай зерна стал одним из лучших в новейшей истории страны и составил 133,5 млн тонн, получены рекорды по сбору тепличных овощей, плодов и ягод, рапса, риса и ряда других культур.

Несмотря на то, что большая часть страны расположена в зоне рискованного земледелия, Россия полностью обеспечивает себя продовольствием, констатировал в прошлом году президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что за последние годы российский АПК набрал высокие темпы и укрепляет свои позиции как современная, высокотехнологичная отрасль с хорошим потенциалом качественного роста.

И все же, несмотря на все успехи, рост цен на продукты как интегральный показатель состояния экономики, пока неизбежен – как в силу внутренних, так и в силу общемировых факторов.

Но сильный собственный агропром позволяет до определенной степени нивелировать внешнее влияние.

«Если взять мясо птицы, то стоимость основных ингредиентов для кормов выросла более чем в два раза. При этом потребление всех видов мяса стабильно растет последние пять лет, прирост по птице составляет 3,5% ежегодно. Мясо птицы в нашей стране сегодня одно из самых дешевых в мире. Даже в Бразилии, мировом лидере в этом сегменте, цены на бройлера в прошлом году выросли на 40%, и очень здорово, что мы сейчас не зависим от импорта, - отметил Андрей Даниленко. - В молочной отрасли себестоимость производства выросла на 16-18% (доля валютной составляющей в себестоимости – 20-25%), при этом цены на сырое молоко выросли только на 4% (розничные цены на продукцию – на 4%)».

Рост цен – это плата за глобализацию и участие в общем рынке. При этом государство, безусловно, должно не допускать резких скачков. Прямая задача Минэка – обеспечивать доступные для населения цены на продовольствие без ущемления интересов сельхозпроизводителей. А минсельхоз в свою очередь должен обеспечивать необходимый объем производства и продовольственную безопасность страны, с чем ведомство довольно успешно справляется.

«Аграрии сейчас делают всё возможное, чтобы не повышать цены.

Это связано с ограниченной покупательной способностью россиян, - резюмировал Андрей Даниленко. - Надо отметить, что ситуация в России намного лучше, чем в других странах. У нас есть экспорт, а значит - избыток продукции, и нет дефицита. Без собственного производства ситуация была бы намного хуже».