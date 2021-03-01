Страну ждут три короткие недели этой весной

Четырехдневная рабочая неделя начнется в России после 8 марта. Об этом со ссылкой на Роструд сообщает РИА «Новости».

«Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до 4 дней», — говорится в сообщении.

Две первые рабочие недели мая также будут короткими, из четырех дней. Рабочими днями будут 4-7 мая и 11-14 мая, остальные дни первой половины месяца будут выходными — в связи с Днем Победы и Первомаем.

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Еще одна короткая рабочая неделя будет в начале лета. День России (12 июня) выпадает на субботу, поэтому выходной перенесен на понедельник (14 июня).

Следующая сокращенная рабочая неделя ждет россиян в начале ноября — работать придется всего три дня из-за Дня народного единства 4 ноября. При этом дополнительный выходной день на пятницу 5 ноября переносится с субботы 2 января (2022 года). Получается, что в первую ноябрьскую неделю на работу предстоит выйти с 1 по 3 ноября, а отдыхать — с 4 по 7 ноября.

В 2021 году россияне точно будут отдыхать 31 декабря. Согласно постановлению о переносе выходных дней, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, последний день в этом году будет выходным.

В ноябре 2019 года Роструд напоминал россиянам об их трудовых правах в связи с нерабочими днями. Работать в выходные сотрудники могут только в исключительных ситуациях, написав письменное согласие. Работа в таких случаях должна оплачиваться по двойной ставке или же возмещаться лишним выходным днем.

В нерабочие дни к исполнению служебных обязанностей могут быть привлечены представители творческих профессий.

Россияне работают чуть ли не больше всех в мире — по данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2017 году россияне в среднем провели за работой 1980 часов (что на шесть часов больше, чем в 2016 году — «Газета.Ru»). Россия, таким образом, вошла в первую пятерку самых работящих стран. Больше трудились только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции.

Эксперты считают, что попытки увязать проблемы российского экономического роста с наличием длинных праздников в стране являются лишь своеобразным побегом от реальных шагов по решению структурных проблем c российской производительностью труда. Ранее тогда еще глава Минэкономразвития Максим Орешкин называл четыре причины низкой производительности труда в РФ.

Первой причиной, по мнению экс-министра, является низкий уровень управленческих и технологических компетенций проблемных предприятий, второй — неразвитость механизмов проектного финансирования. Третья причина — в нормативной базе для многих отраслей существует множество барьеров. Четвертая причина сопряжена с высокими рисками массовых сокращений и неэффективными механизмами поиска нового трудоустройства.

Прямой зависимости между экономическим благополучием страны и количеством нерабочих дней нет, отмечал ранее бизнес-аналитик Анар Исмаилов. Во-первых, все производства учитывают календарь праздников, во-вторых, в праздничные дни резко возрастают потребительские расходы.

Есть ряд примеров, когда в государстве очень мало праздников, но низкий уровень жизни, а есть примеры, где высокий уровень жизни, но много выходных дней. Например, в Дании, Исландии, Испании, Финляндии, Франции общая продолжительность отдыха 36 дней. В России — 32 нерабочих дня вместе с отпуском, уточняет эксперт.