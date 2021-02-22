Газ необходим Европе: в Совфеде ответили Киеву и Варшаве на критику «Северного потока»

Главы МИД Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба своим обращением к президенту США Джо Байдену с просьбой «использовать все средства» для прекращения проекта «Северный поток - 2» показали, что они противятся партнерству Москвы и Европы, пояснил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

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Сенатор указал, что отношение Киева и Варшавы к экспортному трубопроводу из России в Европу по дну Балтийского моря иллюстрирует лишь «крайнюю форму русоненавистничества» с их стороны, передает RT.

«Не они играют решающую роль в тех решениях, которые принимает Европа. Решающее слово за Германией, за рядом других влиятельных стран Европы. Газ крайне необходим Европе. «Северный поток - 2» — это прежде всего экономический, коммерческий проект», — напомнил член верхней палаты российского парламента.

Открытое письмо польского и украинского дипломатов было опубликовано в издании Politico в понедельник, 22 февраля. В тексте Рау и Кулеба утверждают, что Варшава и Киев приветствуют процветание и стабильность Запада, и разделяют послевоенное стремление всех президентов США к свободной, объединенной, процветающей и мирной Европе.

«Но, поскольку Центральная Европа сблизилась с Западом, Россия задействовала имеющиеся в ее распоряжении рычаги, чтобы, если не повернуть вспять, то, по крайней мере, серьезно сорвать этот процесс.

При этом, Москва использовала одно из самых мощных орудий — зависимость соседей от энергоснабжения, особенно природного газа», — уверяют главы внешнеполитических ведомств.

Они заявили, что «Северный поток» – инструмент Москвы для того, чтобы отрезать «Украину от остальной Европы» и подорвать энергетическую безопасность европейских стран.

«Спустя десять лет после запуска «Северного потока — 1» Россия находится в опасной близости к завершению строительства трубопровода «Северный поток — 2». Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для предотвращения завершения проекта», — говорится в коммюнике.

Рау и Кулеба подчеркнули, что уважают право Германии на суверенную энергетическую политику, но оговорились, что СП-2 нельзя рассматривать через призму только двусторонних отношений Москвы и Берлина.

«Этот проект касается не только энергетической безопасности Германии, нашего близкого союзника и партнера. <…> На карту поставлено многое, но будущее по-прежнему в наших руках», — поясняется в совместном письме.

Также, в понедельник, 22 февраля, сообщалось, что сенаторы от Республиканской партии в конгрессе США подвергли жесткой критике позицию Байдена в вопросе по СП-2, пишет газета The Wall Street Journal.

Так, сенатор Тед Круз считает, что Белый дом посылает сигналы о своем намерении разрешить строительство проекта, что, как отметил политик, приведет к масштабным негативным последствиям для национальных интересов США и энергобезопасности европейских союзников.

Такую позицию сенатор выразил после сообщения госдепартамента конгрессу, где перечислены организации, против которых могут быть введены санкции за участие в строительстве СП-2. Круз, а также сенатор Джим Рич и член комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол посчитали эти предложения «абсолютно неадекватными».

По данным газеты, в документе приведены данные о санкциях против владельца трубоукладчика «Фортуна» компании «КВТ-РУС», при этом, о каких-либо ограничительных мерах против других российских или европейских компаний, причастных к проекту, в сообщении не говорится.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода протяженностью 1230 км. Их общая мощность составит 55 млрд куб. м в год. Это удвоит пропускную способность существующей линии «Северный поток».

Газопровод стоимостью $11 млрд тянется от побережья России до Германии через Балтийское море. Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.