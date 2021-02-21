«Дилемма Байдена»: и «Северный поток – 2» мешает, и перед немцами неудобно

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung считает, что нынешняя американская администрация, главой которой является Джо Байден, хотела бы вернуться к тесному сотрудничеству с Германией, но этому мешает российский проект «Северный поток — 2».

Реклама

Автор статьи утверждает, что американский президент, «обмениваясь любезностями» с немецким канцлером Ангелой Меркель (ранее она позвонила Байдену по случаю его вступления в должность президента США и подняла вопрос о газопроводе), «ставит под угрозу консенсус» между демократами и республиканцами по поводу проекта газопровода из России в Германию.

Издание напомнило о том, что ранее два сенатора направили Байдену письмо. В нем законодатели просили нынешнего главу государства не отрекаться от жесткой политики в отношении «Северного потока — 2», которую вел его предшественник Дональд Трамп. Вместе с тем издание считает, что пока не понятно, какой может быть уступка демократа Джо Байдена, так как позиция Берлина по судьбе газопровода непреклонна — европейцы считают необходимым завершить строительство.

В материале отмечается, что это описывает дилемму, с которой столкнулся Байден. Издание напоминает, что американский лидер и государственный секретарь США Энтони Блинкен уже обозначали свою позицию: Вашингтон хотел бы улучшить отношения со своими союзниками, в частности с Берлином. Но строительство российского газопровода является наглядным примером того, как тяжело на практике «переключить рычаг».

Тем не менее автор материала считает, что Германии в любом случае следует использовать шанс на налаживание отношений с Соединенными Штатами. Но успех этого предприятия, как предполагается в статье, будет во многом зависеть от того, сможет ли немецкая сторона сделать «интересное предложение» американцам.

Handelsblatt пишет, что США рассматривают в качестве компромисса возможность временного отключения газопровода, если транзит российского газа через Украину будет ограничен. По утверждению издания, такое предложение должно поступить от Берлина.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание, что в последнее время «открыто пишут», что Вашингтон и Берлин пытаются договориться относительно «Северного потока — 2», «идет торг».

Лавров считает унизительными предложения о снятии санкций против строительства газопровода в обмен на сохранение объемов транзита газа через Украину.

«Сейчас в открытую пишут, что идет торг и обсуждают возможность договоренностей между Вашингтоном и Берлином, согласно которым «Северный поток — 2», ладно, бог с вами, пускай достраивается, пускай функционирует, но если вдруг параллельно будет сокращаться транзит газа через Украину, то «Северный поток — 2» будет перекрыт», — отметил Лавров в интервью телеканалу РБК.

Он добавил, что не может решать за Германию, «но то, что это унизительное предложение», для него «очевидно».

«Как сказал президент Российской Федерации Путин на встрече с лидерами думских фракций, это очередное подтверждение того, что за счет России хотят финансово поддержать свой геополитический проект под названием «Украина», — напомнил министр.

В то же время СМИ сообщают, что Вашингтон не предложил пока новых санкций против «Северного потока — 2», хотя были сообщения о таком намерении. По данным агентства Bloomberg, в докладе Госдепартамента США, который был направлен конгрессу, нет слов о введении санкции против каких-либо немецких или других европейских компаний, причастных к российскому проекту.

В документе, как утверждает агентство, есть только данные о нарушении санкций, которые ранее наложили американские власти, трубоукладчиком «Фортуна» и его владельцем «КВТ-РУС». Это может означать, что против них могут применить ограничения, но они уже есть в «черных списках».

Bloomberg предположил, что решение не вводить дополнительные санкции может отражать намерение госсекретаря Энтони Блинкена «не бросать вызов» российской компании «Газпром», чтобы не оттолкнуть Берлин от Вашингтона. Эксперты, в свою очередь, увидели смягчение политики американской администрации в отношении газопровода.