«Адресные меры»: какой будет льготная ипотека в России

Для повышения доступности ипотеки необходимо ввести адресные меры поддержки россиян. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

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Это было обусловлено общим снижением ипотечных ставок на рынке и благодаря льготной программе правительства. Но положительный эффект от этого сейчас сошел на нет из-за роста цен на квадратные метры, считает Набиуллина.

«Для заемщиков во многих регионах низкая ставка уже перекрыта выросшей ценой квартиры», — уточнила глава ЦБ.

По этой причине она считает, что доступность ипотеки нужно обеспечивать еще более адресными мерами – «поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей».

Разогрев рынка

Но с другой стороны, как предупредила глава ЦБ, некоторые меры господдержки рынка ипотеки, такие как снижение ставок по кредитам на жилье вопреки рыночным тенденциям, могут негативно отразится на доступности жилья.

«Ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям, иначе у нас есть риск получить пузыри на финансовом рынке», — считает глава регулятора.

Год назад стартовала правительственная программа льготной ипотеки под 6,5%. При этом Центробанк понижал ключевую ставку, которая достигла исторически минимального значения в 4,25% годовых и сохраняется на этом уровне до сих пор. Средняя ставка по ипотеке опустилась к концу 2020 года до 7,36%.

В итоге спрос на ипотечные кредиты вместе с пониженным предложением квадратных метров на первичном рынке спровоцировал рост цен на недвижимость. Цены выросли и на новостройки и на вторичном рынке жилья.

При этом представители банковского сектора утверждают, что признаков «перегрева» на ипотечном рынке не наблюдается, качество портфелей жилищных кредитов сохраняется на высоком уровне.

ЦБ констатировал, что повышение цен на жилье к январю этого года уже «съело» весь эффект от снижения ставок по ипотеке. Глава Банка России признала, что льготная ипотека под 6,5% оказалась эффективной антикризисной мерой, но пришло время свернуть эту программу. Ее можно сохранить только в некоторых регионах, испытывающих значительный дефицит жилья. «Должна быть программа для поддержки отдельных групп населения, например, молодых семей с детьми», — добавила Набиуллина.

На дисбалансы в отдельных регионах на рынке жилья указывал и президент Владимир Путин. Он говорил, что существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир. И попросил обсудить, что необходимо сделать для выравнивания цен на жилье. Это было сказано в январе.

А 16 февраля Путин поручил правительству и Центральному банку представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах.

Путин также поручил рассмотреть вопрос о снижении ипотечной ставки для семей с двумя и более детьми. Информация об этом была опубликована на официальном сайте Кремля.

Решения нет, есть поручение

Выполнить распоряжение поручено до 31 марта.

По данным ЦБ, у граждан по-прежнему остается высоким спрос на улучшение жилищных условий. Россияне в 2020 году досрочно погасили ипотечных кредитов на рекордные 1,9 трлн рублей, что больше аналогичного показателя 2019 года в 1,7 раза.

Весь прошлый год россияне досрочно выплачивали ипотечные долги ударными темпами: в первом квартале сумма достигла 389 млрд рублей, во втором квартале — 364,5 млрд рублей, в третьем — 523,5 млрд рублей. Заемщики не сбавили темпы и в четвертом квартале — объем досрочного погашения вырос почти на треть к третьему кварталу — до 663 млрд рублей.

Программа льготной ипотеки, позволяющая приобрести жилье в кредит под 6,5%, позволяет россиянам взять кредит на сумму до 12 млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и до 6 млн рублей в остальных регионах РФ.

Программа должна была действовать до ноября 2020 года, но ее продлили до 1 июля 2021 года. Она позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок. За три года льготной ипотекой воспользуются, как ожидается, не менее 120 тысяч семей.

Решение о продлении программы льготной ипотеки на данный момент не принято, уточнял ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет [решения], есть поручение проработать возможность продления или целесообразность продления», — заявил Песков.