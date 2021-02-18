Вопреки пандемии: «Газпром нефть» показала прибыль за 2020 год

«На финансовые показатели в 2020 году оказали влияние снижение цен и спроса на нефть и нефтепродукты на мировом и внутреннем рынках, а также ограничительные меры в условиях COVID-19», — отмечают в компании.

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Тем не менее, «Газпром нефть» — одна из немногих компаний сектора, которая сумела продемонстрировать прибыль по итогам года.

Со 2 по 4 квартал 2020 года компания показала последовательный рост чистой прибыли, несмотря на высокую волатильность рынка. И это несмотря на существенные падение этого показателя у ряда мировых мейджоров.

Так, чистая прибыль была положительна со 2 квартала, а к 4 кварталу 2020 года достигла 81,5 млрд руб., продемонстрировав троекратный рост по отношению к 3 кварталу. У большинства мейджоров в четвертом квартале произошло падение выручки, среди них: Shell (-47,4%), Chevron (-30,5%), ExxonMobil (-30,7%), ConocoPhillips (-25,7%), Total (-23%).

«Газпром нефть» достойно справилась с беспрецедентными вызовами 2020 года, говорит председатель правления компании Александр Дюков.

«Итоги года подтвердили верность нашей ставки на гибкую модель управления компанией. Благодаря этому важные решения принимались вовремя, и «Газпром нефть» быстро адаптировалась под стремительно меняющиеся внешние условия. Мы обеспечили высокий уровень защиты от COVID-19 для сотрудников, партнеров и клиентов, сохранили непрерывность всех операционных и производственных процессов и финансовую устойчивость компании», — отметил Александр Дюков.

Компания продолжает придерживаться консервативного подхода в управлении ликвидностью, сохраняя оптимальный уровень долговой нагрузки.

Несмотря на очевидные трудности 2020 года, «Газпром нефть» продолжила реализацию крупных инвестиционных проектов, в том числе масштабной программы модернизации нефтеперерабатывающих активов.

В частности, компания ввела в эксплуатацию современный высокотехнологичный комплекс Евро+ на Московском НПЗ.

В ноябре президент Сербии Александр Вучич и глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков дали торжественный старт комплексу глубокой переработки на нефтеперерабатывающем заводе в сербском городе Панчево. Аналогичные комплексы строятся на Омском и Московском НПЗ.

Добыча углеводородов за 2020 год составила 96,1 млн тонн — на уровне прошлого года. Компания продолжала развитие месторождений «трудной» нефти, в том числе почти в два раза выросла добыча нефти баженовской свиты.

Кроме того, в минувшем году «Газпром нефть» продолжила активное развитие ресурсной базы.

Прирост запасов был обеспечен включением в ресурсную базу нефтяных оторочек, неоком-юрских газовых и газоконденсатных залежей месторождений ПАО «Газпром», разрабатываемых по долгосрочным рисковым операторским договорам.

«Газпром нефть» получила права недропользования на 18 новых лицензионных участков в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Для развития технологий добычи «трудной» нефти и освоения участков в Оренбургской области было создано совместное предприятие с компаниями ЛУКОЙЛ и «Татнефть».

В партнерстве с «Зарубежнефтью» образовано СП для разработки активов в ХМАО-Югре.

Кроме того, для объединения ресурсов и компетенций в освоении крупного поискового кластера на северо-востоке полуострова Гыдан в декабре 2020 года создано совместное предприятие «Газпром нефти» с компанией «Шелл».

В 2020 году «Газпром нефть» реализовала более 23 млн тонн нефтепродуктов через премиальные сегменты.

«Мы не только продемонстрировали чистую прибыль по итогам этого сложного года, но и сохранили объем добычи на уровне 2019-го года — за счет эффективного управления активами и роста добычи газа, — прокомментировал Александр Дюков.

Несмотря на волатильность рынков, «Газпром нефть» продолжила практику выплаты промежуточных дивидендов и увеличила общий размер средств, направляемых на дивиденды, до 50% от чистой прибыли по МСФО».

Председатель правления «Газпром нефти» подчеркнул, что результаты 2020 года подтверждают — компания не только своевременно отреагировала на кризис, но и стала более эффективной.

«Это заслуга всех сотрудников «Газпром нефти» — команды единомышленников, объединенных общими ценностями и целями. В 2021 году мы продолжим реализацию долгосрочной стратегии компании, одним из главных фокусов которой является устойчивое развитие», — резюмировал Дюков.