«Вопрос жизни или смерти»: как в Киеве оценивают «Северный поток — 2»

Украина должна приложить все усилия к препятствованию строительства «Северного потока — 2», полагает руководитель «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев. По его словам, существования нынешнего транзитного газопровода, связывающего российские месторождения и потребителей газа в Западной Европе, гарантирует относительную безопасность от потенциальной агрессии России.

«Позволю себе не согласиться с господином Путиным. «Северный поток — 2» — главный инструмент, который сделает Украину беззащитной перед российской военной агрессией. Поэтому для него этот экономически бессмысленный проект имеет совершенно ощутимый геополитический смысл»,

— заявил на своей странице в Facebook Коболев.

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Заявление украинского менеджера стало своего рода реакцией на сказанные ранее слова президента Владимира Путина на встрече с лидерами партийных фракций о том, что препятствование западных стран строительству «Северного потока — 2» обусловлено желанием финансировать «проект Украина».

«Почему так все крутится вокруг «Северного потока — 2»? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект «Украина», вот и все! На самом деле все достаточно примитивно, все просто, мы-то это давно понимаем, но таков мир, в котором мы живем», — сказал Путин.

По словам Кобелева, пока Украина является важным транзитером газа в Германию, Италию и Францию, украинские газотранспортные системы (ГТС) являются частью оборонной системы страны.

«Как только у Кремля появится физическая возможность перенаправить газовые потоки в обход Украины, наши ГТС станут просто сетью трубопроводов. Тогда наша страна станет намного уязвимее к российской агрессии. Вот почему остановка «Северного потока — 2» <...> — это вопрос жизни или смерти для наших граждан. Нет, Украина не сможет «жить с этим» и обойтись без жертв», — написал глава «Нафтогаза».

14 февраля вице-премьер Александр Новак заявил, что возведение российского газопровода «Северный поток — 2» окончено на 95%.

По его словам, вся инфраструктура полностью отвечает европейским стандартам и требованиям, а также законодательству Евросоюза, Попытки затормозить эту работу, по мнению Новака, — всего лишь нерыночные методы соперничества со стороны США. Вице-премьер убежден, что строительство будет завершено, несмотря на противодействие со стороны американцев.

«В нем заинтересованы страны европейские, компании европейские. Мы уверены, что несмотря на те деструктивные подходы, которые мы наблюдаем со стороны Соединенных Штатов Америки, которые, конечно же, в свою очередь, затягивают реализацию этого проекта, он будет достроен», — приводит ТАСС слова чиновника.

Немецкий еженедельник Der Spiegel сообщал со ссылкой на собственные данные, что работы по укладке труб газопровода «Северный поток — 2», прерванные из-за непогоды, продолжатся уже в последнюю неделю февраля.

По данным немецкого издания, в минувшие выходные судно «Фортуна» окончило морские испытания и начало прокладку «Северного потока — 2» в территориальных водах Дании. Однако работа была прервана после прокладки всего несколько сотен метров трубопровода из-за внезапно начавшегося шторма и холодного атмосферного фронта.

«Фортуна» приступила к работе 6 февраля. Вместе с трубоукладочной баржей прокладкой труб по дну моря в исключительной экономической зоне Дании будет судно снабжения «Балтийский исследователь» и корабль «Мурман», сообщало датское морское управление.

В то же время американские конгрессмены в среду, 17 февраля, запросили у госсекретаря США Энтони Блинкена отчет о дополнительных санкциях в отношении газопровода.

«Мы пишем вам, чтобы запросить информацию о планах администрации Байдена по реализации санкций в отношении «Северного потока — 2», которые требуются в соответствии с поправками к закону о защите энергетической безопасности Европы (Protecting European Energy Security Act, PEESCA)», — отмечается в письме.

Свои подписи под документом поставили конгрессмены республиканцы Майкл Маккол (от Техаса) и Адам Кинзингер (от Иллинойса), а также демократы Марси Каптур (от Огайо) и Рубен Гальего (от Аризоны). Они подчеркнули в своем обращении, что PEESCA, утвержденный в рамках оборонного бюджета на 2021 финансовый год, подразумевает санкции в отношении работающих на стройке газопровода

судов, предоставляющих им услуги компаний, страховых и сертификационных фирм.

«Мы просим Госдепартамент провести брифинг относительно усилий администрации по выполнению PEESCA», — потребовали республиканцы.

Они также рассчитывают запросить данные о подготовке администрацией Джо Байдена следующего обязательного отчета о юрлицах, которые по американскому законодательству уже могут быть наказаны санкциями из-за участия в проекте.