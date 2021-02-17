По одной в руки: выдачу ипотеки предложили ограничить

На льготную ипотеку могут ввести ограничения. С такой инициативой выступил зампред думского комитета по транспорту и строительству Павел Федяев. Мера господдержки должна быть адресной и однократной, заметил парламентарий в беседе с «РИА Новости».

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Федяев пояснил, что ипотеку часто берут не только для улучшения жилищных условий, но и с целью заработать на перепродаже или сдаче квартиры, что приводит к дисбалансу и росту цен на рынке. Для желающих инвестировать процент, по его мнению, должен быть выше. Депутат считает, что к заемщикам нужно относиться внимательнее:

«Посмотреть, сколько льготных ипотек у человека. Если он берет первую под 6,5% — конечно, он однозначно может ее взять, и ему ее одобрят. А если она третья льготная? Должны мы давать ее? Мое мнение — нет»,

— заявил Федяев. Парламентарий предлагает сделать льготную ипотеку однократной мерой поддержки и прописать критерии заемщика. Тогда, по его словам, не придется отменять низкие ставки, мера будет адресной и точно будет работать на поставленную президентом задачу — обеспечить людей доступным жильем.

Многие воспользовались льготной ипотекой, чтобы купить инвестиционное жилье. Покупатели новостроек в 25% случаев — инвесторы, только раздувающие цены на рынке недвижимости, соглашается с депутатом генеральный директор инвестиционной компании Realiste Алексей Гальцев. Он замечает, что те люди, которые действительно нуждаются в ипотеке и хотят улучшить свои жилищные условия, — адепты вторичного жилья. И льготные условия нужны именно в этом сегменте, а также в сегменте загородной недвижимости, на покупку земли и дома. Эксперт инициативу поддерживает и считает, что надо адресно помогать людям, по которым «ударил» кризис.

Попытки заработать на этой программе действительно негативно влияют на рынок, подтверждает директор по поддержке риэлторского бизнеса «Миэль» Юлия Федулаева. Она замечает, что в первую очередь такое влияние оказали те граждане, которые уже воспользовались этим инструментом в прошлом году.

«Поэтому говорить о том, что сейчас нужно ограничивать льготную ипотеку, наверное, поздно. Инвесторы уже воспользовались этой мерой»,

— говорит эксперт.

На первый взгляд ограничения по количеству выдачи льготной ипотеки звучит логично с точки зрения обывателя и законодателя, продолжает Федулаева. На практике в течение срока выплаты ипотечного кредита, который в среднем оформляется на 17 лет, жизненные обстоятельства человека могут измениться, и залоговая квартира может быть продана с целью покупки другого объекта. Поэтому ограничивать право граждан на улучшение жилищных условий через однократную меру господдержки, — возможный, но сомнительный вариант, объясняет собеседница «Газеты.Ru».

Субсидирование ставок по ипотеке — это еще и мера стимулирования экономической активности, указывает совладелец Группы «Родина» Владимир Щекин.

«Повышая спрос на жилье, мы получаем мультипликативный эффект в производстве стройматериалов, транспорте, металлургии, рекламных, консалтинговых и маркетинговых услугах. В условиях стагнации строительство — это один из драйверов, который поддерживает экономику на плаву, и ограничивать инвестиции в сектор — риск для всей экономики», — предупреждает эксперт.



Субсидии из государственного бюджета должны быть направлены на улучшение жилищных условий людей, чьи доходы не позволяют приобрести жилье на рынке в нынешних реалиях, говорит руководитель департамента консалтинга и аналитики «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Сергей Ковров. Но провести четкую границу между инвесторами и людьми, покупающими жилье для себя, в любом случае будет невозможно. В свою очередь, введение жестких мер может повлечь за собой появление новых схем, которые не всегда могут быть законными.

Даже приобретая жилье для себя, никто никогда не будет полностью исключать, что когда-либо квартиру придется продать или сдать в аренду, соглашается Владимир Щекин. Он полагает, что механизм, предлагаемый в Госдуме, будет просто невозможно реализовать на практике.

«Никто не обязан отчитываться о целях приобретения квартиры — это посягательство на право распоряжения собственностью. Если человек захочет скрыть подлинные мотивы, он это легко сделает»,

— подчеркивает эксперт.

Создание барьеров, мешающих инвесторам и арендодателям покупать жилье в ипотеку с субсидированной ставкой, возможно, но эти ограничения вряд ли будут эффективными, говорит управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. Она уверяет, что данная инициатива не принесет пользы ни людям, ни банкам, ни застройщикам. Эксперт предупреждает, что вводимые для борьбы со спекулянтами ограничения отрицательно скажутся и на тех покупателях, которые приобретают квартиры для улучшения жилищных условий.

«На мой взгляд, не стоит ограничивать инструменты господдержки, ограничивая клиентов. Лучше посмотреть в сторону застройщиков и ввести регуляторный механизм изменения цен для них», — заключает Юлия Федулаева.