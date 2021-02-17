Серьезное обоснование: россиян ждет повышение цен на мясо птицы

Ретейлеры намерены повысить цены на яйца и мясо птицы. Они уже сообщили Минпромторгу о том, что производители этого вида продукции запросили повышение отпускной стоимости товаров до 10%, пишут «Известия» со ссылкой на источник на рынке. Изготовители приводят серьезное экономическое обоснование: предложение куриного мяса и яиц на рынке сокращается из-за птичьего гриппа.

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Источник газеты заметил, что с таким обоснованием торговые сети согласились, из-за чего цены на эту продукцию на полках магазинов изменятся. Собеседник «Известий» добавил, что в таких ситуациях, когда запросы производителей кажутся объективными и обоснованными, ретейлеры начинают повышать стоимость товаров постепенно.

При этом до 1 апреля в России действует соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, подписанное Минпромторгом, Минсельхозом и бизнесом. Предполагается, что стоимость этих товаров остается неизменной на протяжении всего I квартала 2021 года. Источник издания добавил, что власти также попросили торговые сети не повышать цены на другие товары, пока действует соглашение.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) «Известиям» подтвердили, что направили соответствующее уведомление в Минпромторг. Председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков отметил, что оперативные совещания в министерстве проходят два раза в неделю, на которых присутствуют и представители Минсельхоза.

По словам Белякова, объемы продукции на рынке сокращаются на фоне массового распространения птичьего гриппа. Его вспышки зафиксированы на юге страны, в частности, в Краснодарском и Ставропольском краях, а также Ростовской области, после чего болезнь перешла и в другие регионы.

Однако есть и другие причины, вынуждающие производителей повышать отпускные цены: рост стоимости кормовой базы и существенное сокращение поголовья. Все это увеличивает внутренние издержки, пояснил Беляков, добавив, что с учетом сокращения платежеспособного спроса, пока торговые сети не принимали решения существенно повысить цены.

В пресс-службе Минсельхоза отметили, что не располагают информацией о повышении отпускных цен со стороны основных поставщиков птицеводческой продукции. Однако в ведомстве признали, что предпосылки для некоторого повышения отпускных цен есть — их могут создать не только увеличение затрат на корма и импортные составляющие и ухудшение ситуации с распространением заболеваний среди животных, но и повышение потребительского спроса на мясо птицы и яйца.

В частности, к подорожанию приводит увеличение конкуренции за доступные объемы продукции между ретейлом и переработкой: в ряде случаев на тендерах и по прямым контрактам они готовы предлагать более высокие цены. Однако предпосылок для существенного роста цен на мясо птицы и яйца нет, подытожили в Минсельхозе.

При этом цены производителей яиц и мяса птицы уже повысились в среднем на 6% за февраль к январю, рассказала «Известиями» заместитель генерального директора Росптицесоюза Елена Степанова.

Согласно ее информации, в прошлом году себестоимость продукции выросла на 20–25%, но при этом изготовители «держали» отпускную цену практически без изменений. Однако к настоящему моменту запас прочности иссяк.

Ранее мясопереработчики предложили торговым сетям поднять закупочную цену на 15% связи с подорожанием мяса. По словам одного из переработчиков, год назад тушка бройлера первой категории стоила 92 рубля за килограмм, а сейчас — 138 рублей. Килограмм свинины на кости теперь также обходится в 138 рублей против 119 рублей годом ранее.

Однако в Минсельхозе России не увидели основания для повышения цен на колбасную продукцию. В ведомстве отметили, что цены на сырье сегодня сопоставимы с ценами прошлого года, а «высокая обеспеченность внутреннего рынка мясом способствует сохранению стабильного уровня цен». Согласно данным министерства, по состоянию на 10 февраля цены сельхозтоваропроизводителей на свинину составляли 151,8 рубля за килограмм, что сопоставимо с уровнем цен в феврале 2019 и феврале 2018 годов (147,8 и 149,6 рубля за килограмм соответственно).