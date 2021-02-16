Поиск компромисса: США обсуждают с ФРГ «Северный поток — 2»

Администрация президента США Джо Байдена во вторник, 16 февраля, начала переговоры с Германией о будущем газопровода из России в Европу «Северный поток — 2». Члены Совета национальной безопасности США обсуждают с немецкими представителями в том числе «угрозы санкций против компаний, участвующих в строительстве» трубопровода, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного немецкого чиновника.

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Согласно информации источника, американские представители в ходе обсуждения поднимали вопрос о готовности Германии ввести мораторий на этот проект.

Вашингтон также может отказаться от введения санкций — если это будет обуславливаться национальными интересами США.

«Официальные лица Германии, ЕС и США ведут переговоры о пакете мер, направленных на укрепление украинской стабильности и европейского энергетического суверенитета», — приводит Bloomberg слова депутата бундестага Марка Хелфрича.

Во вторник у Белого дома наступает крайний срок, чтобы огласить список компаний, которые, по его мнению, помогают строить газопровод и тем самым нарушают законы США.

Байден считает, что газопровод является плохой сделкой для Европы, и от президента США будет зависеть, нужно ли вводить санкции, чтобы остановить проект, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Такого же мнения придерживаются сенатор Джинн Шахин (штат Нью-Хэмпшир), одна из основных авторов законодательства о санкциях, и Джим Риш (штат Айдахо), передает Reuters.

«Прокладка российской инфраструктуры в страну НАТО подвергает опасности всех членов НАТО.

Отношения США с Германией — краеугольный камень трансатлантического альянса. Но разрешение на завершение «Северного потока — 2» — не конструктивный путь для этого партнерства», — уверены политики.

В этот же день Анна Борщевская, старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики, в авторской заметке для геополитического издания The National Interest призвала Белый дом оказывать давление на Москву.

«Если Вашингтон рассматривает Москву как враждебную силу в Европе, зачем предоставлять ей свободу действий в отношениях со своими союзниками? Соединенным Штатам следует отказаться от идеи перезагрузки с Россией и сосредоточиться на построении единой стратегии, которая укрепит позицию США на переговорах [по «Северному потоку – 2»]. В отношении Москвы [у Вашингтона и Брюсселя] больше не должно быть разрозненных стратегий», — написала эксперт.

Европейской стороне будет нелегко убедить США отказаться от санкций, полагает Ричард Монинстар, основатель Глобального энергетического центра Атлантического совета и бывший специальный посланник госсекретаря США по евразийской энергетике.

«Будет непросто придумать какую-то резолюцию, которая учитывала бы интересы всех сторон. Именно Германия должна выступить с сильным предложением», — подчеркнул аналитик.

Впрочем, эксперты отмечают, что динамика полемики вокруг СП-2 меняется: стратегия конфронтации, на которую делал ставку экс-президент США Дональд Трамп, начинает уступать место поиску компромисса, причем — по обе стороны Атлантики, пишет немецкое издание Handelsblatt.

«Федеральное правительство всегда выступало за то, чтобы серьезно относиться к интересам наших партнеров.

Из разговоров с нашими трансатлантическими друзьями я знаю, что США, в основном, спорят [по поводу СП-2] в общем контексте. Вашингтон хочет четкой приверженности общему партнерству в области безопасности», — сказал Томас Барейс, статс-секретарь Федерального министерства экономики.

Выступающее за введение СП-2 в строй немецкое правительство, с другой стороны, озабочено вопросом о том, как развеять опасения американцев по поводу газопровода. По мнению правительственных кругов, для ввода трубопровода в эксплуатацию необходимо найти «пакетное решение».

Пока самая оптимальная идея состоит в том, чтобы создать технические и правовые предпосылки для остановки газопровода в случае необходимости. Например, если Москва пытается оказать давление на Киев сокращением поставок газа. В принципе, правительство ФРГ открыто для обсуждения этого механизма с США.

Однако Берлин отвергает автоматизм остановки СП-2, который предполагает ввести Белый дом. Такой подход поставил бы снабжение Германии российским газом в зависимость от властей Украины. При этом западные аналитики допускают, что какой-либо конфликт может быть спровоцирован не Москвой, а Киевом, говорится в заметке для Handelsblatt экс-сотрудника аналитического Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Морица Коха и эксперта по энергетике Клауса Стратманна.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода протяженностью 1230 км. Их общая мощность составит 55 млрд куб. м в год. Это удвоит пропускную способность существующей линии «Северный поток».

Газопровод стоимостью $11 млрд тянется от побережья России до Германии через Балтийское море. Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Протяженность российского участка газопровода составляет 118 км, финского — 374 км, шведского — 510 км, датского — 147 км, немецкого участка — 85 км.

Как уточнял заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, СП-2 завершен на 95%. По словам чиновника, трубопровод представляет собой коммерческий проект, который совместно с «Газпромом» реализуют иностранные компании, «заинтересованные в поставках газа из России».