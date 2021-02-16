Проступок вместо преступления: к чему приведет изменение уголовного законодательства

Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке, следует из базы на официальном сайте нижней палаты парламента. Уголовным проступком признают преступления небольшой или средней тяжести, не предполагающие тюремного заключения в качестве наказания.

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В случае принятия законопроекта проступками, а не преступлениями будут считаться впервые совершенные кража, растрата, мошенничество, регистрация незаконных сделок с недвижимостью, незаконное использование товарных знаков, уклонение от уплаты таможенных платежей, злоупотребление доверием.

Всего к проступкам предлагается отнести 112 составов преступления, из них 53 — экономические.

Наказывать за проступок предполагается тремя способами. Это штрафы, как в действующем законодательстве, а также общественные работы и ограниченно оплачиваемые работы.

Общественные работы — это бесплатный труд на благо общества. Они выполняются в свободное от работы или учкбы время, но не более четырех часов в день. Ограниченно оплачиваемые работы могут осуществляться по основному месту работы с удержанием части зарплаты в доход бюджета (от 5 до 50%)

Если лицо, совершившее проступок, будет уклоняться от такого рода «облегченного» наказания, тогда к нему будет применено «традиционное» уголовное наказание.

Ожидается, что в случае принятия этого законопроекта судимости смогут избежать примерно 30 000 человек в год, подсчитал ВС.

Не все можно считать проступками

Правительство дало положительный отзыв на законопроект, но высказало ряд замечаний. Например, отнесение к проступкам «воспрепятствования правосудию, дачи заведомо ложных показаний и принуждения к даче показаний» в правительстве не считают правильным.

Кроме того, для незаконного создания юрлица, разглашения коммерческой тайны, небрежного хранение огнестрельного оружия, разглашения сведений о мерах безопасности в отношении должностного лица и некоторых других видов преступлений кабмин считает необходимым оставить существующие меры наказания из-за их общественной опасности. Правительственные юристы нашли также несколько противоречий действующему уголовно-процессуальному кодексу.

Нынешняя попытка Верховного суда внести изменения в законодательство стала второй за последние годы. Первая была предпринята в 2017 году, на рассмотрение парламента законопроект попал в декабре 2018 года. Но тогда комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, а также правительство высказали ряд существенных замечаний к тексту документа, и пленум ВС отозвал его в ноябре 2020 года.

Например, формулировки законопроекта не согласовались со статьей 52 Конституции РФ, поскольку не учитывали интересы потерпевших от проступка.

Тем не менее в ВС решили, что замена некоторых преступлений на проступки не потеряла актуальности, и доработали свои предложения. По статистике суда, за 2019 год преступления, которые можно было бы назвать проступком, совершили более 85 тысяч человек. Из них почти 61 тысяча — это преступления в сфере экономики.

На законотворческую инициативу Верховного суда откликнулся во вторник председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он оценил ее положительно.

«Концепция о том, что «закон должен быть гуманен к тем, кто оступился», неоднократно находила свое отражение и в позиции президента. Законопроект говорит о стремлении государства дать второй шанс людям, которые совершили преступление впервые, но готовы исправляться», — цитирует РИА «Новости» председателя комитета Совфеда.

Новое понятие, вводимое в уголовный процесс, упростит процедуру рассмотрения судебных дел, отмечают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru». Но имеется ряд нюансов.

«Термин «впервые» имеет не фактическое, а юридическое содержание, то есть лицо не должно иметь неснятую или непогашенную судимость, а также оно не должно быть освобождено от уголовной ответственности в связи с совершением уголовного проступка (согласно предлагаемым ч. 1 и 2 ст. 76.2 УК РФ) в течение одного года, предшествовавшего дню его совершения», — поясняет кандидат юридических наук, доцент департамента систем судопроизводства и уголовного права НИУ ВШЭ Ирина Нагорная.

Сажать будут меньше?

По мнению экспертов, к совершенным впервые уголовным «небизнесовым» проступкам будут отнесены также незаконное проведение искусственного прерывания беременности, клевета, нарушение неприкосновенности жилища, вандализм, халатность (без квалифицирующих признаков), а также неуважение к суду (ст. 297).

Эксперты солидарны во мнении, что ведение категории «уголовный проступок» носит компромиссный характер и по сути не изменяет существующей системы уголовно-правовых запретов, а лишь расширяет возможности для применения мер, альтернативных тюремному наказанию. То есть

число уголовных дел в судах не уменьшится, но тюрьмы немного разгрузятся.

Ключевым изменением является введение новых видов ответственности к уголовному проступку, обращает внимание юрист юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Алексей Лежников. «Сейчас единственным видом назначаемого судом взыскания в указанной ситуации является штраф, а законопроектом вводятся общественные работы и ограниченно оплачиваемые работы — аналоги обязательных и исправительных работ. Таким образом увеличивается возможность дифференциации подходов к наказанию. Но эти альтернативы штрафу свидетельствуют об ужесточении ответственности лиц, совершивших проступок», — говорит Лежников.

По его словам, сам по себе институт «уголовного проступка» не вносит новаций в действующее законодательство, его появление при наличии возможности освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением сторон, назначением судебного штрафа или возмещением ущерба (статьи 76-76.2 УК РФ) и вовсе представляется бессмысленным, отмечает эксперт.

Самый гуманный в мире

«Предлагаемые поправки в УК можно назвать гуманизацией уголовного законодательства,

смысл новаций — не сажать по мелочам. Наряду с преступниками появятся проступники УК», — возражает адвокат член Общественного Совета при Минюсте России Рубен Маркарьян.

Гуманизация уголовного законодательства — процесс, который является неотъемлемой частью «взросления» любой правовой системы, отмечает старший юрист компании «Неделько и Партнеры» Константин Сичинский. В то же время уголовный закон — наиболее эффективный механизм государственного принуждения, и его гуманизация означает для власти отказ от определенных преимуществ, «козырей» в отношениях с гражданским обществом.

«Поэтому неудивительно, что на протяжении многих десятков лет для нашей правовой системы даже мысль о возможной гуманизации УК была недопустима. А в определенных отраслях, и, в первую очередь, экономической, напротив, государство шло по пути ужесточения, экономические преступления приобретали статус преступлений против государства», — напоминает Сичинский.

Еще одной особенностью нормального развития уголовного законодательства является постепенная замена личной ответственности имущественной, продолжает юрист.

«По сути, предлагаемая форма освобождения от уголовной ответственности и замена на штраф или принудительные работы является своеобразным «узаконенным» откупом гражданина от государства», — подытоживает эксперт «Неделько и Партнеры».

Наряду с этим законопроект также предусматривает освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних, совершивших уголовный проступок, это снизит возможность рецидивов, добавляет управляющий партнёр юридической группы AVG Legal Алексей Гавришев. Вместо уголовного наказания к совершившим проступки будет применяться одна из мер воспитательного воздействия, то есть предупреждение, передача под надзор родителей или специализированного государственного органа, а также возложение обязанности возместить причиненный вред, уточняет Гавришев.

Институт уголовного проступка для российского права новый, но его практика есть в других государствах, указывает эксперт юридической компании ФБКLegal Александр Ермоленко. Например, в США в ряде штатов преступления, которые наказываются лишением свободы на год и менее, называются мисдиминорами (misdemeanor), а более серьезные преступления — фелониями (felony). Их переводят как «уголовные проступки».

Такое же деление во Франции, но там нет административных проступков в нашем понимании. «Простое копирование названий, разумеется, не даст никакого эффекта. Уголовная политика — это еще и культура правоприменения, либерализация должна произойти сначала в головах судей, а в России сегодня написанное в кодексах и реальность сильно расходятся», — говорит Ермоленко. Примером такого расхождения законов с реальностью эксперт называет инициативу Дмитрия Медведева, предложившего еще десять лет назад ввести запрет заключения под стражу по предпринимательским статьям. Но эта новация была подкорректирована, и судебная практика пошла проторенным путем.