Льготы для бизнеса: кто получит поддержку государства

Правительство сформировало новый пакет мер по поддержке малого, среднего и крупного бизнеса. Прежде всего, он направлен на сохранение рабочих мест, пишут «Известия» со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

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В планы правительства входит перезапустить программу кредитования бизнеса «ФОТ 0», предусматривающую займы на год по нулевой ставке на выплату зарплаты сотрудникам. Согласно отчету Минэка, стартовавшая в марте программа уже позволила сохранить 1 млн рабочих мест. Также пакет включает дополнительное снижение стоимости льготных кредитов для МСП, на 2–3 п.п. Однако для получения такого займа есть условие — персонала к декабрю 2021-го должно стать больше на 10% относительно начала года.

Предприятиям из отраслей, восстанавливающихся медленнее других, правительство планирует списать задолженность по налогам и страховым взносам. В документе также говорится о таких мерах, как фиксация кадастровой стоимости объектов (офисов, точек общепита, торговых и прочего) и создание переходного налогового режима для компаний, которые утрачивают возможность пользоваться специальными условиями.

Заявленные меры поддержки направлены, прежде всего, на поддержание занятости населения и сохранение рабочих мест, подтверждает генеральный директор бизнес-образовательной компании «Like Центр» Василий Алексеев. Он объясняет, что властям важно не допустить резкого скачка безработицы, который, безусловно, приведет к тяжелым последствиям. В настоящее время в России зарегистрированы 5,6 млн субъектов малого и среднего бизнеса, которые обеспечивают трудоустройство 15,4 млн работников, то есть больше 20% трудоспособного населения страны, приводит данные эксперт.

«В этом ключе поддержка непосредственно бизнеса, скорее, сопутствующее явление, нежели первостепенная задача. Но, во-первых, ни одна мера поддержки не будет лишней. Во-вторых, посредством сохранения занятости и доходов населения стимулируется платежеспособный спрос, что является важнейшим фактором для бизнеса», — подчеркивает Василий Алексеев. Если рассуждать о снижении нагрузок на фонды оплаты труда, то, возможно, эффективнее было бы пересмотреть вопрос отчислений в специализированные фонды, на которые приходится порядка 30% от ФОТ, добавляет эксперт.

С тем что шаги по расширению платежеспособного спроса очень важны для стимулирования малого и среднего бизнеса, согласен научный руководитель факультета социальных наук Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Белоконев.

«Очень важно при этом, чтобы у граждан появилась уверенность в завтрашнем дне, а у компаний — возможность строить долгосрочные планы»,

— говорит специалист. По его словам, предлагаемые решения являются, с одной стороны, эффективными по достигаемым целям, с другой — минимизируют возможные риски и негативное влияние на макроэкономические показатели.

Льготные кредиты на восстановление деятельности стали самой востребованной мерой поддержки у предпринимателей, ей воспользовались 38,6% из них, рассказал бизнес-омбудсмен Борис Титов на встрече с президентом Владимиром Путиным 28 декабря. При этом он заметил, что выполнить требование сохранить не менее 90% штата для половины опрошенных предпринимателей оказалось «очень сложной задачей». В этой связи Титов попросил, во-первых, продлить меру поддержки, показавшую эффективность, а во-вторых, по возможности немного облегчить условия получения кредита. Тем не менее обновленная мера поддержки предполагает, что предприятия, воспользовавшиеся ею, будут обязаны увеличить количество персонала на 10% к концу 2021 года.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал отмечает, что поддержка, дающая возможность предпринимателям сохранять штат в полном составе, особенно важна для небольших населенных пунктов, где на поиск и обучение нового сотрудника уходит довольно много времени и финансовых затрат. По его мнению, увеличение штата на 10% — это посильное требование для небольшого бизнеса

«Сейчас меры поддержки помогают не только сохранить существующий, но и увеличить штат. Это не только помощь в развитии бизнеса, но и большой драйвер экономики городов, где развит малый и средний бизнес. Люди, потерявшие работу в прошлом году, получат новые рабочие места», — обращает внимание эксперт.

Впрочем, условие увеличить персонал на 10% может оказаться тяжело исполнимым для некоторых отраслей, связанных, к примеру, с авиаперевозками, туризмом и гостиничным хозяйством, где по оценкам международных ассоциаций восстановления придется ждать не менее трех-четырех лет, говорит руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Для других же отраслей, как считает эксперт, это требование может оказаться посильными, поскольку будет означать фактический возврат численности сотрудников к допандемическим уровням.

«Это будет верным решением, если окажется верным прогноз пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о снятии коронавирусных ограничений к августу этого года на фоне выработки коллективного иммунитета»,

— добавляет Михаил Коган.

«Занятость, бесспорно, это очень важно. Но бизнес лучше знает, сколько сотрудников ему нужно для сохранения и для роста. И ни один бизнесмен в здравом уме не откажется взять штатную единицу, если она ему действительно нужна. А если нет, то искусственно он вряд ли будет подгонять численность сотрудников для льготного кредита», — замечает генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

Однако в целом нельзя сказать, что предприниматели сегодня остро нуждаются в объемной помощи со стороны государства, считает Василий Алексеев. По его мнению, в данной ситуации важно сохранение стабильности с точки зрения правового регулирования. Все силы предпринимателей брошены на перестройку и адаптацию к новым условиям. А нагрузка в виде каких бы то ни было нововведений, требующих дополнительного внимания предпринимателей — изменения режимов, требований, правил — будет восприниматься бизнесом тяжелее, чем могла бы в более спокойное время, поясняет эксперт.