«Будет достроен»: почему в России верят в «Северный поток — 2»

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что «Северный поток — 2» сделан на 95%. Об этом он сказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

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«И мы уверены, что, несмотря на те деструктивные подходы, которые мы наблюдаем со стороны Соединенных Штатов Америки, которые <...> затягивают реализацию этого проекта, он будет достроен», — добавил он.

Зампред российского правительства напомнил, что «Северный поток — 2» представляет собой сугубо коммерческий проект, который совместно с «Газпромом» реализуют иностранные компании, «которые заинтересованы в поставках газа из России».

Новак выразил уверенность в том, что трубопровод после завершения строительства простаивать не будет. «Я не думаю, что есть именно такие риски, потому что, опять же, в этом заинтересованы наши европейские партнеры», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность того, что Россия не сможет качать газ по трубопроводу из-за попыток остановить проект.

Вместе с тем он напомнил, что «проект полностью соответствует европейскому законодательству».

«Здесь просто есть такая конкурентная борьба со стороны американских партнеров, которые хотят поставлять свой сжиженный природный газ в Европу, то есть, по сути дела, это нерыночные методы конкуренции.

А если говорить о законодательстве, юридической стороне вопроса, этот проект абсолютно законен, соответствует всем требованиям европейского законодательства, поэтому и страны, которые участвуют в нем, они заинтересованы в реализации этого проекта», — добавил Новак.

Говоря о «нерыночных способах конкуренции», Новак вероятнее всего имел в виду американские санкции, которые США вводит, чтобы остановить строительство «Северного потока — 2». Часть таких рестрикций была прописана в оборонном бюджете США на 2020 год. Они касались иностранных партнеров России. В частности, ограничения затронули основного трубоукладчика проекта — швейцарскую компанию Allseas, которая уже вывела свои суда в декабре 2019 года, что привело к задержке строительства трубопровода. Тем не менее Россия нашла альтернативный вариант и продолжила реализацию проекта.

Американский оборонный бюджет на этот год также подразумевает санкции против газопровода. При этом американские власти продолжают «пугать» новыми ограничительными мерами или усилением предыдущих.

Вашингтон объясняет свои действия «заботой о Европе». Американские политики уверены, что, если Россия начнет поставлять газ европейским странам по этому трубопроводу, то станет монополистом на газовом рынке Европы. Это, в свою очередь, как утверждают в США позволит Москве использовать проект в политических целях. Президент России Владимир Путин неоднократно утверждал, что «Северный поток — 2» — это исключительно экономический проект.

Ранее строительство газопровода было приостановлено из-за непогоды. По данным издания Der Spiegel, которое ссылается на свои источники, работы будут возобновлены на следующей неделе.

Издание напомнило, что судно «Фортуна» закончило морские испытания и начало укладку «Северного потока — 2» в водах Дании. Но холодный фронт и шторм прервали работы.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России до Германии. Трубопровод будет пролегать по дну Балтийского моря (через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании). Среди европейских партнеров проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Они наполовину профинансировали строительство проекта, вложив в него до 950 млн евро каждый.

После того, как «Фортуна» завершит прокладку 120 км труб в водах Дании, останется достроить только последний участок в водах Германии — его протяженность 28 км.