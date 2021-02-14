Страна вымирает: на Украине назвали причины сокращения населения

Ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени Птухи Национальной академии наук Украины Лидия Ткаченко объяснила причины стремительного вымирания страны. Ее слова передает телеканал «Украина 24».

Эта проблема актуальна на Украине еще со времен СССР, отметила она. Неудовлетворительная демографическая ситуация, по словам Ткаченко, складывается также в Белоруссии, Молдавии, России и странах Прибалтики.

«Для лучшей рождаемости нужна уверенность в завтрашнем дне, как бы это ни банально звучало», — добавила эксперт. Она также напомнила, что сейчас рождаемость на Украине одна из самых низких во всей Европе.

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За 2020 год население страны сократилось на 300 тысяч человек, до официальных 41,3 млн (с учетом российского Крыма и самопровозглашенных ДНР и ЛНР — «Газета.Ru»).

23 января 2020 года бывший тогда министром правительства Украины Дмитрий Дубилет заявил, что население страны сокращается в том числе из-за негативного тренда на миграцию. Украину покидают больше людей, чем приезжают в страну, а смертность превышает рождаемость. Сейчас без учета Крыма и части Донбасса на Украине живет 37,3 млн человек. По сравнению с 1989 годом, население страны сократилось на 14,4 млн человек.

При этом достоверных и актуальных данных о населении Украины нет, поскольку последняя перепись проводилась еще в 2001 году, которая показала, что на Украине жило 48,4 млн человек. Череда кризисов, внутренних и внешних конфликтов заставляла правительства откладывать этот вопрос. По оценкам ООН, к 2050 году Украина может потерять почти пятую часть своего населения.

Весной 2020 года тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на форуме в Киеве заявил, что демографический кризис на Украине угрожает национальной безопасности страны и может привести к исчезновению украинской нации.

«Сокращение населения становится для Украины одним из факторов, который угрожает не просто национальной безопасности, а самому существованию нашей нации», — указал он.

Турчинов привел статистические данные, согласно которым в прошлом году на Украине родились 335 тысяч младенцев, а ушли из жизни — 587 тысяч человек. При этом рождаемость упала на 7% по сравнению с 2017 годом, а количество абортов, по официальным данным, достигает отметки 100 тысяч в год.

«За год украинцев стало меньше на 252 тысячи человек, и эта черная тенденция ежегодно только ухудшается», — констатировал Турчинов.

Он добавил, что каждый год из Украины на заработки за границу уезжают около 9 млн человек, при этом 3,2 млн постоянно работают за рубежом, и большинство этих украинцев не собираются возвращаться на родину.

Между тем, в Киеве обвинили именно Запад в получении выгоды от событий, происходящих на Украине. Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Евросоюз выигрывает от ухудшения ситуации в его стране.

«Европейцев устраивает и конфликт, который происходит на Украине, и коррупция, которая выживает людей за пределы нашего государства», — сказал парламентарий в эфире телеканала «Наш».

Украинские власти пытаются изменить ситуацию с вымиранием страны и массовой миграцией — президент Владимир Зеленский, в частности, заявлял о 65 млн украинцев в мире. Он призвал их возвращаться на родину и помогать ее восстанавливать.