Дорогая спецтехника: как утильсбор ударит по экономике

Несмотря на пандемию, 2020 год закончился для рынка спецтехники (тракторы, бульдозеры, автопогрузчики и т.д.) в России в целом позитивно. По данным комитета производителей дорожно-строительной и спецтехники Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за год было реализовано 13,8 тыс. единиц спецтехники, что на 0,3% превосходит результат прошлого года.

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По словам главы комитета АЕБ Андрея Комова (возглавляет также Volvo CE Russia), особенность российского рынка, на котором преобладает работающая в дорожно-строительной и добывающих отраслях средняя и тяжелая техника, оказала благоприятный эффект в прошлом году. Работа в этих отраслях промышленности не останавливалась даже в условиях введения режима самоизоляции, отмечает он.

В тоже время прогноз на 2021 год у производителей специальных машин негативный — ожидается сильное снижение продаж из-за повышения утилизационного сбора. Большая часть специальных машин, занятых в строительстве и производстве существенно вырастут в цене. Вину АЕБ за это напрямую возлагает на регулятора отрасли.

«Если рынку не мешать извне, то он сам себя регулирует и может найдет баланс с учетом всех макроэкономических факторов. Сейчас вы видим угрозу в искусственном нарушении этого баланса. Прогноз на 2021 год изменен с положительного на отрицательный, — говорит Андрей Комов.

— Инициатива главного отраслевого регулятора Минпромторга в повышении утилизационного сбора в два-четыре раза, к сожалению, приведет к значительному росту цен на 80% поставляемых российским потребителям машин, что неминуемо приведет к сокращению рынка».

Глава комитета АЕБ добавляет, что непредсказуемость подобных решений регулятора «оказывает негативное влияние на инвестиционный климат в России» и тормозит восстановление экономики.

В Минпромторге, в свою очередь, убеждены, что повышения цен на локализованную в России технику из-за индексации утильсбора не произойдет. Более того, для поддержки отечественных производителей осуществляется ряд мер государственной поддержки: субсидирование производителей сельскохозяйственной техники, льготный лизинг, а на период 2021-2023 годов на эти программы уже заложено в общей сложности 36,7 млрд рублей, сообщает министерство.

«Минпромторг России совместно с другими федеральными органами ежегодно осуществляет мониторинг и анализ размеров, а также объемов начисления и уплаты акцизов, таможенных пошлин, утилизационного и иных сборов, влияющих на достижение основных экономических показателей отраслей промышленности РФ, в том числе с учетом изменения курсовой стоимости рубля, уровня инфляции и динамики рынка.

При необходимости министерство готово увеличить объемы государственной поддержки российских производств», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Минпромторга.

В министерстве подчеркнули, что утилизационный сбор не индексировался с 2016 года, нынешний проект поправок уже собрал 500 обращений, в том числе, от Ассоциации европейского бизнеса. На все замечания были даны ответы.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что предполагается рост коэффициентов сбора по мощности и возрасту спецтехники, на которые умножается базовая ставка (172,5 тысячи рублей). К примеру, на грейдеры и планировщики в среднем утильсбор вырастет в 2,3 раза, на бульдозеры и экскаваторы — в 2,6 раза, на перегружатели — в 4 раза, на колесные тракторы — в 2,7 раза, на гусеничные тракторы — в 3,6 раза, на комбайны и сельскохозяйственные машины — в 2 раза.

Чиновники полагают, что недовольство иностранного бизнеса во многом обусловлено неправильными оценками рисков на российском рынке и его емкости. Так, к примеру, компания Volvo Construction Equipment закрыла в 2016 году свой экскаваторный завод в Калуге, спустя три года после запуска производства.

В Минпромторге отмечают, что страна не осталась без экскаваторов — выпуск такой техники налажен на предприятиях «Тверской экскаватор», «Эксмаш», и «Кранекс».

«Стремительное сокращение в 2014-2015 годах объемов внутреннего рынка спецтехники на 75%, вызванное негативными внешними экономическими факторами, вынудило неготовые к участию в конкурентной борьбе организации пересмотреть свои инвестиционные планы»,

— считает регулятор.

В качестве положительного примера локализации министерство приводит пример иностранных компаний, «заинтересованных в долгосрочном присутствии на внутреннем рынке»: Сaterpillar и Hitachi. В результате зарубежным инвесторам при соблюдении условий по локализации продукции становится доступен комплекс мер стимулирования спроса на отечественную спецтехнику, в том числе, в рамках программ лизинга и государственных закупок, перечислили плюсы в ведомстве.

Инициатива Минпромторга понятная — их задача защититься от перспективной китайской спецтехники, которая вытеснит остальные компании из страны, уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Подорожание «утиля» частично перенаправит спрос на российские компании, соглашается он.

«Министерству необходимо защитить локализованных производителей от китайской спецтехники, которая становится довольно качественной. К примеру, в Африке уже практически ничего нет кроме китайских машин.

Но тут вполне ожидаемый возникает риск, что у внутренних российских игроков возник соблазн поднять цены из-за того, что импорт резко сократится, — поделился опасениями с «Газетой.Ru» эксперт.

По словам Бургазлиева, для потребителя подорожание утильсбора помимо роста цены обернется сокращением выбора спецтехники, к тому же не все ее модификации могут быть локализованы в России.

Накануне ассоциация по переработке металла НСРО «Руслом.ком» заявила, что к грядущему лету стоимость жилья в новостройках может подняться на 7% из-за резкого подорожания стройматериалов, вызванного повышением утильсбора.

Сергей Бургазлиев соглашается, что «утиль» окажет влияние на строительный бизнес, но оценки ассоциации по росту цен он считает преувеличенными. Куда значительнее утильсбор отразится на строительстве дорог, потому что износ спецтехники там намного выше, полагает эксперт.