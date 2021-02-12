Облигации Москвы: новый рывок на рынке субфедерального долга

Деньги с рынка

Дефицит ресурсов, образовавшийся на фоне пандемии, заставил регионы активнее привлекать деньги с рынка. Большую роль в успешных размещениях играет денежно-кредитная политика ЦБ РФ, который в прошлом году четыре раза понижал ставку рефинансирования, зафиксировав ее на уровне 4,25%.

В результате снижались и ставки практически всех финансовых инструментов.

Так, ставки купона размещенных во втором полугодии выпусков региональных облигаций колебались на уровне 5,7-6,7%, что является историческим минимумом. Привлекать деньги с рынка заимствований по таким ставкам выгодно для эмитентов.

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В 2020 году субъекты Федерации и муниципалитеты, по данным ГК «РЕГИОН», выпустили облигации на сумму около 265 млрд рублей. Это в 2,4 раза превышает показатели 2019 года. Всего в прошлом году было размещено 33 новых выпуска субфедеральных облигаций.

Самым активным заемщиком стала Свердловская область, которая в течение года выходила на рынок 5 раз, разместив в общей сложности облигации на 43 млрд руб.

Лидерами по объемам привлечения в 2020 году среди региональных заемщиков стали Московская область (74 млрд руб.) и Санкт-Петербург (55 млрд руб.). Размещались как выпуски по 30 млрд рублей (Московская область, Санкт-Петербург), так и более скромные займы по 1 млрд – 1,4 млрд рублей (город Краснодар и Калининградская область).

В числе заемщиков: Нижегородская, Ставропольская, Челябинская, Ульяновская, Новосибирская, Омская области, Республики Саха (Якутия), Башкирия, города Красноярск, Томск и другие.

«Выпуск облигационных займов — весьма распространенная и логичная практика в существующих экономических реалиях. Сегодня для нас важно сохранить все заложенные в бюджете приоритеты. Региональные облигации являются инструментом, который реально позволяет привлечь денежные средства в экономику без сокращения финансирования стратегически важных программ, и традиционно пользуются высоким спросом среди участников рынка», - подчеркнул заместитель губернатора Липецкой области Дмитрий Аверов.

«Белгородская область с 2002 года является активным участником облигационного рынка. Анализ рынка и коммерческих предложений показывает, что банки готовы кредитовать субъекты Российской Федерации на срок не выше года, при этом ставки превышают ограничение – ключевая ставка Банка России плюс один процент. Выпуск облигаций позволяет привлечь финансовые ресурсы на долгосрочный период на 5 – 7 лет под более низкие процентные ставки по сравнению с банковскими кредитами. Также выпуск облигаций дает право выбора по форме их выпуска: с полным погашением в конце срока обращения, либо с амортизацией долга, что позволяет региону равномерно структурировать долговую нагрузку бюджета по годам, исключая пики платежей», - отметила начальник управления государственного долга Департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области Галина Скачкова.

Оптимистичные прогнозы

В следующем году эксперты предсказывают рынку региональных и муниципальных облигаций дальнейший рост. Регионы по максимуму используют возможность привлечь «дешевые» (относительно других механизмов финансирования) деньги в экономику, что весьма важно в условиях пандемии и кризиса. Кроме того, серьезную долю на рынке региональных размещений в этом году рассчитывает занять Москва, объявившая о планах выпуска облигаций.

«Привлеченные за счет размещения займов деньги Москва потратит на финансирование важнейших городских проектов, которое нельзя останавливать. Сегодня, в условиях рекордно низких ставок, такой вид финансирования обойдется городу дешевле, чем необходимость замораживать проекты в случае отсутствия ресурсов, а потом восстанавливать их, когда в бюджете на это появятся средства», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В бюджете города предельный объем заимствований на 2021 год заложен на уровне 396 млрд рублей, но скорее всего, считают в мэрии, весь объем город не выберет.

«По факту объем размещений будет меньше предельного, так как будет зависеть от результатов исполнения бюджета и от текущих потребностей города в деньгах» - пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. Тем не менее, все понимают, что речь идет о серьезных суммах, которые способны увеличить объем рынка регионального долга. Эксперты считают, что, вне зависимости от объемов размещений, облигации Москвы вызовут высокий интерес у инвесторов. Москва является надежным заемщиком и уже неоднократно подтверждала это, выпустив с начала 2000-х более 70 выпусков облигаций и успешно их погасив.

В обращении сегодня находится один выпуск облигаций Москвы объемом 30 млрд рублей, выпущенный в 2006 году. Срок его погашения наступит в июне 2022 года.

«Москва в глазах инвесторов выглядит очень привлекательным заемщиком. На бонды Правительства Москвы всегда будет высокий спрос, связано это не только с высокой доходностью бумаг, но и с их высокой ликвидностью. Кроме того, для инвесторов убедительным аргументом являются и низкие риски, связанные с приобретением столичных облигаций. Объясняется это тем, что среди инвесторов присутствует уверенность в быстрых темпах восстановления экономики столицы после пандемии, ведь Москва является самым большим «бизнес-центром» страны, где сосредоточены флагманы отечественной экономики, получающие серьезную государственную поддержку, поэтому и риски инвесторов снижены до минимума», - отметил член президиума «ОПОРЫ РОССИИ» Максим Оводков.

«Москва является первоклассным заемщиком, и спрос на ее облигации будет высоким. Во-первых, инвесторы найдут в новых выпусках низкий уровень риска и высокую ликвидность. Во-вторых, для инвесторов облигации Москвы могут быть более интересными в сравнении с ОФЗ, так как доходность субфедеральных облигаций выше. Москва сегодня - самый инвестиционно-привлекательный регион. Несмотря на влияние пандемии на экономику, восстановление большинства отраслей идет даже быстрее, чем прогнозировалось. А столичные меры поддержки получили высокую оценку международных экспертов. При таких условиях риски для инвесторов будут существенно снижены», - отметил финансовый директор ГК «Пионер» Алексей Мирошников.

Облигации правительства Москвы будут доступны для покупки и физическим лицам и станут для них новым активом для сохранения сбережений, в котором они нуждаются в период снижения ставок по банковским депозитам и падения доходности других привычных инструментов.

Сегодня все больше граждан интересуются инвестициями в фондовый рынок. По данным Мосбиржи, за прошлый год количество физических лиц, имеющих брокерские счета для покупки ценных бумаг, увеличилось почти на 5 млн и достигло рекордных 8,8 млн.

При этом, граждане не только открывают счета, но и активно торгуют: если в декабре 2019 года сделки на бирже совершали 392 тысячи человек, то в декабре 2020 года – уже 1,4 млн человек.

Таким образом, облигации, будучи надежным, ликвидным и менее рискованным инструментом, чем акции, будут интересны как тем, кто не хочет полностью погружаться в пучину инвестиций и постоянно отслеживать колебания на рынке, так и активным инвесторам, которые с их помощью смогут уравновесить инвестиционный портфель.