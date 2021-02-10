«Зарабатывает тот, кто в тренде»: почему курьеры получают больше ученых

Наиболее высокие зарплаты у курьеров оказались не в Москве и Санкт-Петербурге, а в менее богатых субъектах РФ: региональные курьеры получают до 110 тыс. рублей, свидетельствует исследование сервиса SuperJob, предоставленное «Газете.Ru». В то же время, в обеих столицах их доход не превышает 100 тыс. рублей.

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«110 тыс. рублей готовы платить курьерам на собственном автомобиле в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Челябинске», – говорится в исследовании портала.

В Москве курьеру-водителю компании готовы платить зарплату в 100 тыс. рублей, доставщику интернет-магазина – 80-90 тыс. рублей,

просто развозчику товара на личном автомобиле – от 80 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге пеший курьер может заработать 81-95 тыс. рублей, развозчик со своим автомобилем может претендовать на 70-75 тыс. рублей. При этом во Владивостоке зарплаты курьеров варьируются от 45 тыс. до 90 тыс. рублей, а в Волгограде и Воронеже – от 32 тыс. до 110 тыс. рублей, говорится в исследовании.

Аналитики SuperJob отмечают, что в Екатеринбурге доставщикам товаров разных направлений бизнеса предлагается зарплата 30-110 тыс. рублей, в Казани – 38-110 тыс. рублей, в Краснодаре – 40-68 тыс. рублей, в Красноярске, Омске и Новосибирске курьеры смогут зарабатывать от 50 тыс. до 110 тыс. рублей.

Неквалифицированный труд зачастую оплачивается выше, чем работа, требующая специального образования, и в этом есть определенный прекос российского рынка труда, отмечает президент и основатель рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров. В тоже время, это явление ситуативное и вызвано пандемией. По словам эксперта рынка труда, из-за резкого спроса на доставку всевозможных товаров в период изоляции тысячи гастарбайтеров предпочли сменить тяжелые условия труда в сферах перевозок, на стройках и в аграрном секторе на работу курьером.

«В пандемию спрос на курьеров вырос в зависимости от специфики в 3-10 раз. В результате те, кто работал на стройке, решили:

«А зачем вкалывать в три смены, ночью на ветру, весь в цементе, еще и с матом начальства? Ведь можно с чаевыми и «спасибо» на велосипеде пиццу развозить».

Так вот, когда говорят, что «гастарбайтеры уехали, у нас работать некому», послушайте, да, никто никуда не уезжал», – поделился мнением в беседе с «Газетой.Ru» Алексей Захаров.

Собеседник отмечает, что схожий спрос у работодателей из сферы перевозок возник на водителей, а в сегменте такси особенно острая ситуация – «идет война за шоферов», заметил Захаров. «Подчеркну – это временное явление.

Любая неквалифицированная работа – в принципе бесперспективна на перспективу.

К тому же, спрос на курьеров и таксистов лишь подстегнет такие альтернативные способы доставки и извоза, как беспилотники. Мы видим, что крупные IT-компании, например, Yandex, уже находятся в шаге от внедрения своих роботов-доставщиков и беспилотного такси», – убежден основатель Superjob.

Зачем учиться

На фоне высоких зарплат курьеров без опыта и даже гражданства РФ отечественные ученые выглядят нищими. Так, накануне старший научный сотрудник новосибирского Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина сообщила президенту Владимиру Путину о низкой зарплате ученых.

«Я — старший научный сотрудник, и моя зарплата составляет 25 тысяч рублей. Это, в принципе, достаточно высокая должность, как я считаю. На мой взгляд, зарплата не соответствует должности. Нам в этом году выделили надбавку — это 6 тысяч.

То есть суммарно на руки в данный момент я получаю 32 тысячи рублей.

После того как вы издали указ свой о повышении зарплат научным сотрудникам, года три назад это было, у нас было предложено перейти сотрудникам на полставки, то есть, чтобы отчитаться о повышении зарплат», – рассказала Проскурина Путину в ходе заседания президентского Совета по науке и образованию.

Подобный диссонанс в зарплатах между низкоквалифицированным трудом и профессиями, которые требуют не одного года кропотливой подготовки высококлассного специалиста, демотивирует молодежь выбирать связанную с наукой работу, полагает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. А для экономики и промышленного потенциала страны это обернется уже в ближайшем будущем большой проблемой, считает она.

«Современные молодые люди – возьмем категорию 18-25 лет как самую объективную – отлично понимают, что зарабатывает сейчас тот, кто в тренде. Больше не стыдно разносить заказы. Сомнительно, что в локальном оживлении рынка труда за счет сектора услуг будет серьезная поддержка экономике страны, – сказала «Газете.Ru» Бодрова. – Скорее это возможность для небольшого бизнеса не умереть без боя».

Наличие высшего образования в современном российском обществе не гарантирует ровным счетом ничего, уверена собеседница издания. Спрос и высокие зарплаты курьеров продиктованы условиями рыночной экономики, ничего противоестественного в этом нет, считает доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов.

«То, что стало развиваться в рыночной экономике – это сфера услуг. Да, на какой-то стадии стало широко доступно высшее образование, оно стало если не поголовным, то значительным среди соискателей той или иной профессии. Потом выяснилось, что зарплата не всегда соответствует затраченным времени и силам на образование», – отмечает Смирнов.

По словам собеседника, даже в СССР водители транспорта зарабатывали гораздо больше, нежели научные сотрудники начального звена и в этом не было ничего предосудительного. Что касается курьеров, то у населения уже сформировалась привычка пользоваться их услугами – не тратить собственное время и не подвергаться риску заражения коронавирусом, убежден экономист.

«Это абсолютно нормальный и вполне логичный процесс. Даже если мы все вернемся к обычному ритму жизни, то я не думаю, что число курьеров станет заметно меньше. Для компаний это, безусловно, выгодно, поскольку существенно расширяется рынок сбыта», – заключил Смирнов.