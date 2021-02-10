Сделка на миллиард: Германия пыталась выкупить «Северный поток — 2»

Немецкая неправительственная экологическая организация Environmental Action Germany сообщила о попытке «спасти» газопровод «Северный поток — 2» от американских санкций. Как пишет Deutsche Welle со ссылкой на данные EAG, министр финансов ФРГ Олаф Шольц предлагал компромисс администрации президента США Дональда Трампа.

Берлин был готов выделить Вашингтону до 1 млрд евро и помочь с импортом американского СПГ взамен на «эффективную и адекватную» блокировку санкций против СП-2.

Немецкие экологи возмущены этой сделкой. Кроме того, ряд оппозиционных политиков выразил несогласие с такой сделкой, поскольку на нее «пойдут деньги налогоплательщиков».

Реклама

Минфин ФРГ пока не комментировал эти сведения, но готовит официальное заявление в связи со сложившейся ситуацией.

В начале февраля газета Handelsblatt сообщила, что президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсуждали вопрос «Северного потока — 2». Вашингтон видит возможность «компромисса» — временно отключать газопровод, если Россия ограничит транзит газа через Украину. По словам Меркель, хоть «Северный поток — 2» и является бизнес-проектом, газопровод важен политически и «играет важную роль в трансатлантическом регионе».

Россия рассчитывает, что Евросоюз устоит перед шантажом США по «Северному потоку — 2», заявили 27 января в Министерстве иностранных дел РФ. В ведомстве отметили, что реализация этого проекта объективно укрепит взаимосвязанность Москвы и Брюсселя в экономической сфере и внесет вклад в энергобезопасность в Европе. Там также отметили, что целью Вашингтона является продвижение в Европе «дорогого и не отвечающего экологическим нормам сланцевого газа».

28 января глава МИД Германии Хайко Маас заверил, что с приходом к власти новой администрации в США ФРГ не станет менять позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2». Он добавил, что принципиальная позиция Берлина по данному вопросу неизменна. Вашингтону необходимо рассмотреть вопрос того, являются ли санкции и штрафные меры верным инструментом в разговоре с союзниками.

В тот же день комитет Госдумы по энергетике и комитет бундестага по экономике и энергетике договорились вместе противодействовать попыткам остановить реализацию «Севпотока — 2». Глава думского комитета Павел Завальный отметил, что давления на участников строительства газопровода пока нет, но новая администрация США уже заявила о намерении остановить реализацию проекта.

По словам депутата, общая позиция российской и европейской сторон заключается в том, что «Северный поток — 2» должен быть достроен и что он нужен и Германии, и Европе.

2 февраля представитель американского Госдепа предупредил, что США будут следить за реализацией проекта «Северный поток — 2» и его сертификацией. Он напомнил о заявлении президента страны Джо Байдена о том, что газопровод — это «плохая сделка» для Европы.

Согласно позиции ведомства, Вашингтон может ввести новые санкции против этого проекта.