«Не создан быть стабильным»: что толкает биткоин вверх

Биткоин поставил новый рекорд по стоимости на бирже. Согласно данным торгов, 9 февраля цена на криптовалюту перевалила за $48 тыс. Причиной нового скачка курса стала новость о крупной инвестиции Tesla: компания Илона Маска купила биткоинов на $1,5 млрд.

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Публикация финансового отчета для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США мгновенно увеличила стоимость криптовалюты на рынке более чем на 10%. На пиковых значениях биткоин показывал 40%-ный рост за последнюю неделю.

«В январе 2021 года мы обновили нашу инвестиционную политику, чтобы получить возможности для дальнейшей диверсификации и увеличения прибыли от средств, которые не требуются для поддержания достаточного уровня ликвидности», — отмечается в сообщении Tesla. В компании добавили, что верят в высоколиквидность запаса биткоинов, но при этом осознают сопутствующие риски, поскольку цифровые активы могут столкнуться с волатильностью рыночных цен. В будущем Tesla планирует принимать биткоин в качестве формы оплаты за товары и услуги.

«Конечно, в компании учитывают риски, связанные с биткоином, но расчет по всей видимости сделан в том числе и на то, что многие последуют за Маском, что в свою очередь, повлечет рост цены»,

— замечает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. По его словам, именно поэтому о других крупных инвестициях в биткоин мы будем узнавать постфактум:

«Все понимают, что если они заранее обнародуют свои планы, то они просто не смогут купить биткоин по выгодному курсу. Поэтому о новых крупных инвестициях в криптовалюты станет известно несколько позже, когда позиции по биткоину у крупных инвесторов будут находиться в плюсе на 50-70% как минимум», — отмечает эксперт.

Определенно такое заявление — важный прецедент, а сумма в $1,5 млрд — гигантская (8% денежных резервов компании), говорит управляющий партнер инвестиционной компании Exante Алексей Кириенко. По его оценке, Tesla, будучи одной из крупнейших компаний в США, в некотором смысле открыла ворота для крупных корпораций в мир криптовалют.

«Если раньше в актив инвестировали такие компании MicroStrategy Inc. и Square Inc., то в ближайшем будущем к ним могут присоединиться самые разные компании из списка S&P500. Сейчас корпорации США владеют около $2,8 трлн, и по мере распределения части этих средств в криптовалюты цена биткоина будет расти»,

— уверен эксперт.

Свой взгляд на биткоин теперь устремят и миллионы фанатов Илона Маска, которые сделали его самым богатым человеком в мире, замечает Алексей Кириенко. «Если Маск купил биткоина на полтора миллиарда, значит, он знает, что делает», — думают люди и покупают криптовалюту, говорит эксперт. Он уверен, что в ближайшее время стоит ожидать приток инвестиций в биткоин сразу с двух сторон: как со стороны институциональных, так и розничных трейдеров.

Тот факт, что это сделал именно Маск – очень значимый, соглашается гендиректор швейцарской финансовой компании Newcent Владимир Сметанин.

«Личность Маска – культовая, биткоин – тоже культовая валюта, в которую многие люди верят. В этой ситуации, когда сошлись две культовые истории, предсказывать дальнейшее движение рынка очень сложно. Мы не говорим про фундаментальные вещи, это явление скорее не экономическое, а социальное», — подчеркивает эксперт. При этом он отмечает, что этот тренд не был предсказан рынком, поэтому не так однозначно, последуют ли за ним другие компании и частные инвесторы.

Тот же Илон Маск может производить разное впечатление на публику. К примеру, бывший инвестиционный директор Goldman Sachs Гэри Блэк распродал все свои акции Tesla, которыми владел с августа 2019 года. У себя на странице в Twitter он написал, что текущая стратегия компании вызывает у него вопросы. А именно: отсутствие четких целей на 2021 финансовый год и рискованное распределение капитала.

«Человек, который употребляет марихуану на камеру, может быть несдержан и опрометчив в своих высказываниях и поступках, которые влияют на рынок»,

— также замечает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Более четкую картину того, что может происходить с рынком дальше, описывает Владислав Антонов. Он указывает, что все крупные институциональные игроки, по сути, уже вошли в рынок. И при достижении очередных пиков на рынок выйдут уже продавцы – например, владельцы биткоинов, которые хранят его с 2010 года.

«На этом этапе цена начнет снижаться (а биткоин любит откатываться на 25-35% за сутки). Однако, при текущем спросе, его тут же выкупят компании, которые давно хотели зайти в рынок, но не успели», — прогнозирует эксперт.

В России некоторое время назад, еще до первых черновых законов о цифровых активах, были разговоры о том, чтобы сформировать часть золото-валютных резервов в биткоине или в эфириуме, напоминает Владимир Сметанин. Но при этом всерьез обсуждение этих идей не продвинулось, и эксперт считает, что ЦБ крупных стран вряд ли начнут покупать криптовалюты в ближайшее время.

«Возможно, есть желание и дискуссии, но с точки зрения регуляторных ограничений и текущего статуса цифровых активов сделать это сложно»,

— отмечает эксперт. О том, что вряд ли центральные банки когда-либо получат разрешение на покупку такого волатильного и не подконтрольного актива как биткоин, говорит и Алексей Кириенко.

«Биткоин не создан быть стабильным (по крайней мере, на данном этапе). Всем нравится актив, когда он растет, но в истории криптовалют пока слишком много волатильности. Размер рынка не так велик, по сравнению с фондовым, и пока здесь все еще возможны манипуляции с курсами активов», — объясняет эксперт.

Впрочем, на примере GameStop мы убедились, что и фондовый рынок от этого не застрахован, резюмирует Кириенко.