«Капитализация «Роснефти» удвоится»: Газпромбанк оценил «Восток Ойл»

Кроме того, акции «Роснефти» были включены в список наиболее предпочтительных объектов инвестирования.

Стоимость «Восток Ойл» оценена на уровне более $80 млрд.

Этот факт предполагает значительный рост акций НК. В целом же Газпромбанк считает, что рыночная капитализация «Роснефти» может более чем удвоится от текущих уровней при реализации проекта.

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«Наша новая целевая цена Роснефти в $7,8 /ГДР предполагает потенциал роста котировок примерно на 26%. Мы присваиваем бумагам компании рейтинг «лучше рынка», - подчеркивают аналитики банка.

«Роснефть анонсировала проект «Восток Ойл», в рамках которого предусмотрено создание нового нефтедобывающего кластера с объемом экспорта более 100 млн т нефти в год по Северному морскому пути в 2030-х годах

Исходя из параметров недавней сделки с Trafigura, которая, по сообщениям СМИ, приобрела десятипроцентную долю в проекте,

«Восток Ойл» может быть оценен в $86 млрд (100% акционерного капитала)», — констатируют авторы отчёта.

«Это предполагает, что рыночная капитализация «Роснефти» может более чем удвоиться по сравнению с текущим уровнем», — убеждены аналитики.

Газпромбанк — не единственный

В середине января инвестиционная компания «Велес Капитал» повысила рекомендацию по акциям «Роснефти» до «покупать», увеличив целевую цену с $4,75 до $7,95. Ключевым фактором этого решения также стало включение «Восток Ойл» в оценку капитализации компании.

Так, аналитиками «Велес Капитал» нефтяной проект был оценен в $98 млрд, а СПГ-проект – в $4 млрд.

При этом эксперты «Велес Капитал» на данном этапе говорили, что закладывали в оценку стоимости акций «Роснефти» только 50% NPV «Восток Ойл», приходящихся на компанию. По мнению аналитиков, рынок еще не в полной мере учитывает потенциал проекта «Восток Ойл».

«Велес Капитал» при этом заявлял, что видит потенциал роста котировок «Роснефти» на горизонте года в районе 26%.

Оценки западных институтов

Также в начале года американский BofA не только повысил целевую цену ГДР «Роснефти», но и поставил акции НК на первое место среди самых привлекательных объектов инвестирования среди российских компаний.

В свою очередь, также в январе аналитики Morgan Stanley повысили и целевую цену глобальных депозитарных расписок (ГДР) «Роснефти» практически на четверть их стоимости (с 5,7 до $7,0).

«Восток Ойл» в портфеле «Роснефти»

Именно такие проекты как «Восток Ойл» будут востребованы в условиях растущего спроса на энергию и одновременного стремления мирового сообщества обеспечить низкий углеродный след, считает старший аналитик WMT Consult Виталий Андрианов.

«Запуск новых крупных проектов, таких как «Восток Ойл», позволит «Роснефти» повысить качество портфеля и заместить менее эффективную добычу», — уверен он.

В числе неоспоримых преимуществ «Восток Ойл» — транспортировка морем и как следствие минимизация рисков потерь при транспортировке сырья по сравнению с трубопроводными поставками и возможность обеспечить сохранение качества нефти.

«Учитывая недавний инцидент с нефтепроводом «Дружба», это весомый аргумент», - говорит директор Инфо-ТЭК Терминал Рустам Танкаев.

По его словам, высокое качество сырья «Восток ойл» и гарантия его стабильности позволит «Роснефти» реализовывать нефть со значительной премией по отношению к нефти сорта Brent.

Нельзя упускать из вида и мультипликативный эффект «Восток Ойл» для российской экономики.

«Заказами будут обеспечены многие предприятия машиностроения, металлургии, дорожного строительства, электроэнергетики, судостроения и других отраслей. Можно сказать, что это, по сути, национальный проект для всей российской экономики», — говорил «Газете.Ru» инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.