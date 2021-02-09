«Несмотря на все сложности, мы продолжаем трудиться, работаем»

Поддержка МСП

Основной удар пандемии пришелся на предприятия малого и среднего бизнеса. В этом контексте логично, что усилия МЭР пришлись именно на содействие поддержанию компаний именно этого профиля. Помощь ведомства коснулась миллионов человек, занятых в секторе.

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В частности, на зарплату сотрудникам 2,2 млн организаций и ИП, где заняты более 3,7 млн человек было выдано субсидий на 90,3 млрд рублей; 293 тыс. предприятий МСП получили гранты (11,6 млрд) на обеспечение средствами индивидуальной защиты в качестве меры поддержки восстановлению бизнеса.

Благодаря же мерам поддержки бизнес и НКО сэкономили на аренде площадей в 2020 году более 20,7 млрд рублей. Кроме того, благодаря программе ФОТ 0 (речь идёт о беспроцентных кредитах на сохранение занятости) было поддержано более 1,2 млн рабочих мест, а банками заключено около 40 тыс. кредитных договоров на общую сумму более 90 млрд рублей.

Ну а самая масштабная программа ФОТ 2.0 (льготные кредиты с возможностью списания) позволила поддержать более 5 млн рабочих мест. По ней заключено свыше 220 тыс. кредитных соглашений на общую сумму более 440 млрд рублей.

В свою очередь по программе 1764 (льготные кредиты под 8,5%, реализуется в рамках нацпроекта МСП) было заключено около 20 тыс. соглашений на общую сумму 1,3 трлн рублей, фактически выдано более 1 трлн рублей.

Наконец, для более чем 1,75 млн субъектов МСП и некоммерческих организаций были продлены сроки уплаты налогов и страховых взносов на общую сумму 137 млрд рублей

Для преодоления последствий коронавирусной инфекции Минэкономразвития значительно упростило доступ к программе льготного кредитования, говорит Любовь Гуменник, генеральный директор ООО «Производственная компания «МЕГА ОРТОПЕДИК».

«Например, кредит в МСП Банке по программе субсидирования кредитования Минэкономразвития РФ под обеспечение гарантией Корпорации МСП, который был нам одобрен в этом году, позволяет уверенно себя чувствовать в завтрашнем дне. Благодаря этому, мы готовы приступить к расширению производственных мощностей, реализовывая проект, который был задуман еще в 2016 году», - подчеркнула она.

«Несмотря на все сложности, которые свалились на нас на всех в 2020 году, мы все равно продолжаем трудиться, работаем», — говорит он.

Ситуация, связанная с COVID-19, введение режима самоизоляции и других ограничительных мер очень сильно ударили по туристическому бизнесу в целом и по компании в частности, говорит директор ООО «Глобал-тур» Анна Лобанова.

«Только за май фирма недополучила запланированную ранее прибыль в размере 2 млн руб. В 2020-м мы собирались увеличить свою активную клиентскую базу с 1,5 тыс. до 2,8 тыс. человек в год. И, если судить по результатам января — середины марта, эта цифра была вполне достижимой. Наверное, 2020 год мог бы стать лучшим сезоном за всю историю турбизнеса Республики Алтай. И мы, и наши коллеги до пандемии продали очень много путевок на весну, лето и осень. Но коронавирус разрушил все планы», — вспоминает она.

«Из-за коронакризиса у нас возникли серьезные сложности с деньгами, в частности с выплатой заработной платы сотрудникам, каждым из которых мы дорожим, поскольку в команду нам удалось собрать настоящих профессионалов и энтузиастов своего дела. На тот момент мы уже подумывали о том, что придется закрываться. Но когда МСП Банк сообщил, что можно получить беспроцентный кредит на зарплату, то мы без промедления начали готовить необходимые документы. В июле, сразу после того, как был открыт регион. В Республику Алтай, хлынул большой поток гостей, он был гораздо больше, чем мы могли бы обслужить. Работать было невероятно сложно, но мы смогли за июль, август и сентябрь покрыть потери июня, мая. Мы очень благодарны МСП Банку за кредит, который позволил сохранить наш коллектив, без которого последующий сезон был бы физически для нас невозможен», — считает Лобанова.

Перезапуск инвестиционного цикла

В минувшем году Минэкономразвития впервые запустило в России важнейший инструмент – соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

В частности, было подписано 25 соглашений о защите и поощрении капиталовложений на 1,1 трлн рублей инвестиций. География присутствия проектов простирается от Амурской области до Калининграда, включая 19 регионов, а пакет соглашений включает проекты в сфере медицины и транспорта, сельского хозяйства, энергетики и экологии, химической, металлургической и деревообрабатывающей промышленности.

В итоге за 2020 год запущено более 240 проектов в сфере государственно-частного партнерства на 295 млрд рублей.

АПХ «Мираторг» в рамках Соглашения о защите и поощрении капиталовложений реализовало сразу ряд проектов: строительство под Орлом маслоэстракционного завода; реконструкция под Калининградом производственного корпуса по производству замороженных мясных полуфабрикатов и готовых блюд. А, например, компания «Магнит» также посредством СЗПК занялась строительством подстанции тепличного комплекса «Зеленая линия».

Региональное развитие

При непосредственном участии Минэкономразвития были утверждены индивидуальные программы социально-экономического развития для 10 регионов с низким уровнем социально-экономического развития на 20202024 годы с общим объемом финансирования из федерального бюджета 50 млрд рублей.

В 2020 году Минэкономразвития направило более 6,2 млрд рублей на реализацию 48 мероприятий Индивидуальных программ. В 2020 году в рамках программ создано 1 259 рабочих мест и привлечено почти 14 млрд рублей частных инвестиций.

Кроме того, были созданы восемь новых ОЭЗ: ОЭЗ промышленно-производственного типа в

Республике Башкортостан, Красноярском крае, Нижегородской, Владимирской, Московской и Омской областях, ОЭЗ технико-внедренческого типа в Саратовской области и портовая ОЭЗ в Астраханской области. Резидентами заявлено 111,7 млрд руб. инвестиций, планируется создать 7 926 рабочих мест.

В 2020 году в ОЭЗ зарегистрировано 129 новых резидентов (общее количество резидентов в 2020 году увеличилось на 12,3%). За 9 месяцев 2020 года осуществлено 49,3 млрд рублей инвестиций, создано 3,3 тыс. рабочих мест, резидентами уплачено 14,6 млрд рублей налогов.

За 3 квартала 2020 года в ТОР в моногородах привлечено 270 новых резидентов, (прирост на 30,4% с начала года) создано 11 тыс. рабочих мест, привлечено 24 млрд рублей инвестиций.

Рост производительности труда

Несмотря на последствия ограничений, вызванных пандемией, все ключевые задачи нацпроекта «Производительность труда» оказались выполнены.

Так, в 2020 году вовлечено более 2000 предприятий; обучены по программе профессиональной переподготовки управленческих кадров более 4400 человек; сотрудники 331 предприятия получили помощь в выходе на экспорт (в частности, было заключено 163 первых в их деятельности экспортных контрактов на сумму 7,2 млрд); более 18 тыс. человек были обучены инструментам бережливого производства, а также расширена инфраструктура поддержки предприятий в создании производственных системы.

Кроме того, в 45 регионах созданы региональные центры компетенций.

В период пандемии также была организована работа по выходу специалистов на предприятия, производящие средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, дезинфицирующие средства, антисептики, противовирусные костюмы) для увеличения их объема.

Участие в нацпроекте помогло предприятию за полгода повысить производительность труда на 6%, говорит Елена Цветкова, начальник отдела маркетинга ООО «Респираторный комплекс».

«За это время при поддержке ведущих экспертов ФЦК – оператора нацпроекта – руководители и сотрудники компании занимались оптимизацией производственных процессов. Стандартизация работы, рационализация загрузки персонала, внедрения системы 5С на рабочих местах позволили повысить эффективность работы на пилотном потоке. В частности, удалось повысить выработку при производстве и фасовки муки в 5 кг тару на 45%, с 1,9 до 2,75 тонн в сутки на человека. Кроме того, время процесса переработки партии зерна в 240 тонн и передачи клиенту снизилось на 54%, с 14 до 6 дней. Что позволило повысить результативность работы мельницы с 53% до 85% и повысить показатель оборачиваемости заказов с на 44% (с 0,46 до 0,37 месяца)», — констатировала Цветкова.

«Как отмечают эксперты ФЦК, после проведения анализа всего производства – от поступления зерна до отгрузки муки со склада – было выявлен основной потенциал на участке фасовки и определены две основные проблемы. Во-первых, процесс фасовки муки часто останавливался из-за попадания продукта в дозатор. Во-вторых, подготовка к смене сотрудников занимала около 1 часа из-за лишних перемещений для транспортировки вспомогательных материалов: мешков, ниток и этикеток и так далее. Небольшие изменения процесса помогли справиться с этими проблемами. По рекомендации экспертов ФЦК была установлена дополнительная деталь – шнек – для устранения залипания (попадания муки в дозатор), а также проведена установка ленточного конвейера и модернизация швейной машины. Внедрение этих механизмов бережливого производства позволило «Саратовскому комбинату хлебопродуктов» повысить выработку с 3,8 до 5,5 тысяч тон в сутки», — подчеркнула она.

«Помимо этого, на складе предприятия была проведена грамотная организация хранения вспомогательных материалов, что позволило сократить время на подготовку смены с 1 часа до 15 минут», - подытожила Цветкова.

Развитие венчурных инвестиций

Во исполнение послания президента России Федеральному Собранию в законодательстве закреплено «право на риск»: установлен допустимый уровень финансовых рисков при венчурном финансировании с использованием средств бюджета.

Таким образом, с добросовестных высокотехнологичных предпринимателей и инвесторов снимаются риски уголовной ответственности при соблюдении необходимых процедур.

Надзор и регуляторика

Минэкономразвития способствовало внедрению проактивного режима предоставления госуслуг, который предполагает межведомственное взаимодействие для предоставления услуги гражданину или компании. Так, не дожидаясь подачи заявлений, орган власти информирует их о возможности получить услугу через «пуш-уведомления» и автоматически готовит документы. Например, при рождении ребёнка целый комплекс услуг можно получить в проактивном режиме: начисление единовременных пособий и субсидий, запись в детский сад, регистрация по месту жительства.

Была обеспечена и возможность получения отдельных госуслуг в упрощенном порядке. В 2020 году в условиях распространения COVID-19 наиболее востребованные услуги социального характера оказывались с использованием электронной почты и телефонов. Более миллиона граждан смогли при помощи email или телефона обратиться за выплатой пенсий и ежемесячных денежных пособий отдельным категориям. Помимо этого, упрощено получение ежемесячных выплат на детей.

Также оказались продлены «автоматом» истекавшие в 2020 году лицензии и разрещения. Эта мера коснулась более 100 разрешительных режимов, позволила бизнесу сэкономить деньги и время.

Кроме того, в ходе подготовки к проведению Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию в июне 2020 г. во всех МФЦ был организован прием заявлений об участии граждан в голосовании по месту пребывания. Такой возможностью воспользовались более 216 тыс. человек.

Также весной были введены ограничения на проведение проверок в 2020 году, а именно: мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, внеплановые проверки - только при угрозе или причинении вреда жизни, здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение ЧС природного и техногенного характера и проведение при условии согласования с органами прокуратуры.

В прошлом году Минэкономразвития было подготовлено более 1,5 тыс. заключений об оценке регулирующего воздействия, 39% из которых были отрицательными. Объем выявленных потенциальных издержек для бизнеса составил около 2,5 трлн рублей

В рамках механизма трансформации делового климата снято более 50 административных ограничений. Признано утратившими силу (отмененными) 3 003 акта (592 акта

Правительства РФ, 2 411 – ведомственных актов) в рамках «регуляторной гильотины».

Цифровая песочница

В минувшем году была сформирована нормативная база для запуска института «экспериментальных правовых режимов» (1 федеральный закон и 18 подзаконных актов), который позволил российским высокотехнологичным компаниям тестировать новые технологии в реальных рыночных условиях (беспилотный наземный и воздушный транспорт, искусственный интеллект, аналитика на основе больших данных, инновации в медицине, связи).

Банкротство физлиц

Минэкономразвития с 1 сентября 2020 года запустило процедуру внесудебного банкротства физлиц, которая позволяет гражданам избавиться от безнадежных долгов.

Оказавшийся в трудном положении человек может обратиться в центры госуслуг с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке.

На данный момент процедурой воспользовались более 7 тыс. граждан.

Мораторий на банкротства юрлиц

В связи с пандемией Минэкономразвития инициировало появление у Правительства РФ права вводить мораторий на банкротство, которое в итоге действовало с 1 апреля по 7 октября, а затем было продлено еще на три месяца.

В итоге, по данным ЕФРСБ, число банкротств компаний за 2020 год снизилось на 20 % и составило менее 10 тыс. случаев. Мораторий действовал для более чем 500 тысяч юрлиц и 1.5 млн ИП.

Поддержка системообразующих предприятий

В 2020 году Минэкономразвития совместно с банками реализовало программу поддержки системообразующих предприятий и их дочерних обществ на 238,1 млрд рублей.

За год поддержкой воспользовались 319 компаний, которые обеспечивают работой около 1,6 млн человек. Средняя ставка по кредиту для таких компаний составила всего 2,6%.

Развитие ИИ

В 2021-2024 годах финансирование федерального проекта «Искусственный интеллект» составит 31,5 млрд рублей, из которых будет выделено 24,6 млрд рублей из федерального бюджета, а также привлечено из внебюджетных источников 6,9 млрд рублей.

Кроме того, подписана перспективная программа стандартизации по приоритетному направлению «Искусственный интеллект» на период 2021-2024 годы. Программа призвана преодолеть нормативно-технические препятствия в реализации федпроекта.

Внешнеторговая политика

Благодаря усилиям МЭР, по линии ВТО устранен ряд торговых барьеров, в результате чего был предотвращен ущерб для российских товаров, стоимостью экспорта более 1,5 млрд долларов США

Все завершенные в 2020 году споры в рамках ВТО были выиграны Россией по всем экономически значимым претензиям.

Россия и Китай утвердили перечень значимых проектов сотрудничества на 107 млрд долларов

Кроме того, были обеспечены российские интересы в переговорах о заключении соглашений о свободной торговле и инвестиционных соглашениях. Россией ратифицировано Соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Сербией, с другой стороны.

С помощью мероприятий, организованных МЭР, российские компании вышли на азиатские рынки: 5 российских анимационных компаний вышли на японский рынок с в рамках японской международной медиа-выставки TIFFCOM 2020, 13 российских EDTech-компаний по запросу японской стороны представили свои решения 60 партнерам в Японии, 27 российских стартапов провели питчинг проектов на сингапурской конференции по технологиям и инновациям SWITCH, из них 8 финалистам будет оказано адресное содействие в продвижении бизнеса на рынки Азии.

На европейском же направлении был сформирован Российско-германский экономический совет, целью которого является оказание содействия продвижению интересов германских инвесторов в рамках проектов на территории РФ

300 млн рублей было выделено компаниям на продвижение аудиовизуальной и IT продукции за рубеж до 2022 года.

Также был разработан законопроект о предоставлении вида на жительство в России по экономическому принципу. Он включает в себя три критерия – инвестирование, предпринимательская деятельность и покупка ценных бумаг или недвижимости. Минимальный порог инвестирования составит 10 млн рублей.

Развитие СКФО

Значительное внимание МЭР уделил в минувшем году и развитию Северо-Кавказского Федерального округа.

Так, были профинансированы 6 инвестиционных проектов, инфраструктура ОЭЗ Грозный, 22 социальных объекта (11 школ, 7 детских садов, 2 объекта дополнительного образования, 2 объекта здравоохранения), 13 объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, 7 объектов инфраструктуры в 4 туристско-рекреационных комплексах.

В 7 субъектах СКФО утверждены планы сокращения «недостроев», выявлено 3 652 объекта.

В итоге объекты были разделены по 4 категориям по способам сокращения: текущее строительство (14%), завершенные объекты (53,2%), ПСД (17%) и приостановленные объекты (15,8%), за 2020 год сокращено на 7,1% (259 объектов).

Кроме того, было возобновлено создание курорта «Мамисон» и обеспечено включение финансирования в ФЗ о бюджете на 2021-2023 годах, было направлено 6,4 млрд рублей на его развитие; а также проведена реорганизация АО «КРСК» и АО «Курорт Эльбрус» путем присоединения к АО «КСК».