Последние километры: «Фортуна» вернулась к строительству СП-2

Трубоукладочная крановая баржа «Фортуна» с 12-точечной системой позиционирования начала прокладку труб для газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании. Старту работ предшествовало «успешное завершение ходовых испытаний» «Фортуны», передает Reuters.

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Большая часть трубопровода построена, осталось проложить около 120 км в водах Дании, а также 30 км в водах Германии, прежде чем он выйдет на берег в прибрежном городе Любмин на севере Германии, недалеко от Грайфсвальда.

«Все работы выполняются согласно соответствующим разрешениям», — указали в компании Nord Stream 2 AG — операторе проекта.

2,6-километровый участок СП-2 в немецкой исключительной экономической зоне (ИЭЗ) в Балтийском море «Фортуна» достроила в конце декабря 2020 года. После этого судно вернулось и встало на рейд в городе-порте Висмар на севере Германии.

В связи с укладочными работами в зоне Дании вокруг судна была создана временная запрещенная для мореплавания зона — по 200 метров с каждой стороны рабочей полосы.

«Несанкционированное плавание, ныряние, постановка на якорь, рыбная ловля и работы на морском дне запрещены в этих районах», — сообщало Морское управление Дании.

Участок пролегает к югу от острова Борнхольм (Дания) и должен быть соединен с другой секцией – со стороны Германии.

Изначально прокладыванием СП-2 занимался швейцарский морской подрядчик Allseas Group SA, специализирующийся на укладке подводных трубопроводов, монтаже и демонтаже морских платформ, и подводном строительстве.

Allseas в течение 2018 и 2019 годов должна была закончить укладку труб обеих ниток газопровода с использованием трех трубоукладочных судов: Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia.

Однако, 23 декабря 2019 года из-за угрозы санкций со стороны США швейцарский партнер проекта СП-2 вывел из Балтийского моря все суда, которые занимались прокладкой газопровода.

Чтобы не подпасть под санкции США «Фортуна» в середине декабря 2020 года сменила владельца. В обновленной записи Российского международного реестра судов (РМРС) новым собственником значится ООО «КВТ-Рус».

До этого владельцем баржи было ООО «Универсальная транспортная группа», которое, в свою очередь, купило судно у гонконгской Strategic Mileage в начале октября прошлого года.

Тем не менее, в январе нынешнего года министерство финансов США в рамках федерального закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») ввело санкции против «Фортуны».

«США вводят санкции в отношении российской компании «КВТ-Рус» и идентифицируют судно «Фортуна» как заблокированное имущество», — сообщал тогдашний глава Госдепартамента США Майк Помпео.

Ограничительные меры также были введены против владельца судна – зарегистрированного в Москве ООО «КВТ-Рус» (капитал компании составляет 1 тыс. руб., выручки нет, а гендиректором и учредителем является Сергей Малков).

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это незаконные ограничения, с точки зрения международного права.

«Продолжает этот международный проект сталкиваться с грубым, незаконным давлением со стороны Соединенных Штатов Америки», — указал он.

Представитель Кремля заметил, что «действия, направленные на введение незаконных с точки зрения международного права ограничений в отношении экономических операторов, в том числе имеющих отношение к этому проекту, продолжаются и растут».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Их общая мощность составит 55 млрд куб. м в год. Это удвоит пропускную способность существующей линии «Северный поток».

Газопровод стоимостью $11 млрд проходит от побережья России до Германии через Балтийское море. В настоящее время он завершен на 94%. Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Протяженность газопровода для российского участка составляет 118 км, для финского — 374 км, для шведского — 510 км, для датского — 147 км, а для немецкого участка — 85 км.