Дело о $57 млрд: в Гааге возобновлены слушания по иску ЮКОСа

Заключительное разбирательство по делу НК ЮКОС начались в пятницу 5 февраля в Гааге в Верховном суде Нидерландов. Представляющий Российскую Федерацию адвокат Роб Мейер призвал высокий суд тщательно изучить представленные материалы и пересмотреть ранее приятые решения.

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«Арбитражные решения и решение апелляционного суда Гааги должны быть отменены или аннулированы. Других вариантов нет», — заявил адвокат.

Он подчеркнул, что прежние решения арбитража были приняты ошибочно. «Это вопрос права. Апелляционный суд ранее отклонил российские аргументы. Однако мы считаем, что это было сделано на ошибочных основаниях», — заявил Мейер.

Прежнее решение было построено на основании Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), защищающей права инвесторов. Но Россия, хотя и подписала этот договор, не ратифицировала его, уточнил адвокат.

Данное разбирательство важно и с точки зрения того, как в дальнейшем будет применяться Договор к Энергетической хартии», — цитирует ТАСС адвоката Мейера. По его словам, значимость этого дела измеряется не только большой суммой, «которая приближается к $60 млрд».

На самом деле размер иска неоднократно пересчитывался. Сначала сумма требований составляла $28,3 млрд, впоследствии она увеличивалась до $103 млрд, а сейчас составляет $57 млрд — не считая судебных издержек на десятки миллионов долларов.

Гаага была и за, и против

Впервые иск был подан после банкротства ЮКОСа в 2006 году и дошел до Постоянной палаты третейского суда в Гааге в 2007-м. Его подали бывшие акционеры ЮКОСа, владельцы компаний Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum. Они утверждают, что российское правительство экспроприировало активы ЮКОСа, и требуют возмещения убытков в соответствии с 45-й статьей Энергетической хартии.

Рассмотрев иск третейский суд в Гааге в 2014 году обязал Россию выплатить в пользу истцов более $50 млрд. Этот вердикт был обжалован в окружном суде Гааги. Окружной суд в 2016 году встал на сторону России и снял обязательство по выплате компенсации. Но следующая судебная инстанция, апелляционный суд Гааги, в феврале 2020 года отменила это решение, вновь обязав Россию выплатить $50 млрд.

В мае 2020 года Минюст РФ подал кассационную жалобу — на этот раз в Верховный суд Нидерландов. Как пояснял ранее представляющий интересы России руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, решение Апелляционного суда Гааги идет вразрез с позицией Европейского суда по правам человека, который в своем постановлении от 20 сентября 2011 года по делу «ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС» против России» отверг обвинения в адрес РФ.

ЕСПЧ тем самым не подтвердил «политической мотивации» и «репрессивного характера» преследования компании «ЮКОС», а также якобы имевшей место дискриминации в отношении нее со стороны российских властей.

Сейчас дело снова на рассмотрении и, как следует из обнародованного на официальном сайте ведомства в пятницу заявления Минюста РФ, решение суда в Нидерландах «по кассационной жалобе РФ может быть вынесено «до конца 2021 года». Обычный срок по делам такого рода --до 18 месяцев.

В свою очередь Верховный суд Нидерландов уведомил заинтересованные стороны о дальнейшем порядке рассмотрения иска. Участники дела ЮКОСа должны к 5 марта представить суду письменные ответы на выступления, сделанные в ходе прений сторон. Об этом заявил судья Винсент ван ден Бринк, закрывая слушания.

«Мы договорились, что письменные ответы на сегодняшние выступления будут предоставлены к 5 марта», - сказал судья ван ден Бринк.

Он пообещал, что вскоре после этого определит дату, к которой генеральный прокурор должен будет вынести свое заключение. После этого стороны получат возможность направить суду свои соображения относительно данного заключения и потом наступит очередь суда вынести решение по делу.

«Конечно, вы можете рассчитывать, что мы тщательно изучим все документы», — - подчеркнул судья ван ден Бринк.

Напрасно подписались на это дело

Ранее в интервью «Газете.Ru» перспективы истребования с России компенсации по иску ЮКОСа оценил партнер юридической фирмы John Tiner & Partners (Швейцария) Валерий Тутыхин. Он сообщил, что в процессе с ЮКОСом по Энергохартии юридическая команда России допустила кардинальную ошибку: «они дали себя втянуть в этот международный арбитраж. И не просто дали себя втянуть, но активно в нем участвовали».

По мнению эксперта, если «вы участвуете в арбитраже, вы фактически признаете этот арбитраж. В этом проблема. Вы признаете, что он существует для вас как орган рассмотрения спора».

Между тем Россия не обязана в этом участвовать. Энергетическая хартия — это не закон, а договоренность.

«Вот, например, я вам ссудил денег, и мы договорились, что если вы мне их не отдадите, то я в государственный суд не пойду, чтобы лишний раз не светить то, что у меня, например, деньги есть. А вы не хотите, соответственно, тоже светить, что у вас есть спор со мной. Поэтому мы договариваемся, что мы пойдем в третейский суд. И этот третейский суд вынесет решение», — пояснял Тутыхин.

При этом над государствами никаких судов нет, никто не вправе их осуждать, пока сами государства этого не захотят. «Государства сами создают договорные суды между собой. И они могут исполнять решения ровно до той степени, пока сами государства этого хотят и считают это правильным. На этом стоит международное право».

То есть, если Россия не ратифицировала Договор об Энергетической хартии, это значит, что Россия не захотела, чтобы ее судили за какие-либо взаимоотношения с инвесторами.

Главное, чтобы обошлось без политики

«Если в итоговом решении суда не будет политической мотивации, в чем большие сомнения, то у российской стороны есть все шансы на положительный исход дела», — пояснил кандидат экономических наук, советник декана экономического факультета РУДН по вопросам международного сотрудничества Максим Черняев.

Доцент Департамента международного права НИУ ВШЭ Владислав Старженецкий считает, что у этого дела могут быть далеко идущие последствия для судебной практики, вплоть до революционных. «Из-за того, что инвестиционный арбитраж стал рассматривать внутренний налоговый спор на основании нератифицированного международного договора, те есть, без явного согласия государства на обязательность норм Энергетической хартии. Такая практика очень тревожна, так как подрывает легитимность инвестиционного арбитража, противоречит конституционно-правовым предписаниям, действующим в России и многих других странах», — говорит Старженецкий.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая напоминает, что в конце 2020 года Конституционный суд России вынес вердикт о неподсудности такого рода дел зарубежному арбитражу. «Это может означать, что российское правительство даже в неблагоприятном случае (если Верховный суд Нидерландов подтвердит решение о выплатах), скорее всего, откажется производить эти выплаты. В этом случае, бывшие акционеры ЮКОСа, вероятнее всего, попытаются воспользоваться возможностью ареста зарубежных активов, принадлежащих России, и не защищенных дипломатическим иммунитетом, в том числе собственность российских госкомпаний», — заключает эксперт.