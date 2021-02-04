«Проекты «Роснефти» будут играть значимую роль в снижении углеродного следа»

Многолетний опыт сотрудничества

Как известно, подход к вопросам ESG (Environmental, Social and Governance) закреплен действующими корпоративными программами «Роснефти», которая стала первой компанией в отрасли, интегрировавшей 17 целей ООН в области устойчивого развития в свою бизнес-стратегию.

И в этом в смысле новое партнерство НК только формализует лидерство «Роснефти» в этой области.

Отмечается, что соглашение основано на уже имеющемся многолетнем и плодотворном партнерстве компаний, но при этом формализует ключевые элементы взаимодействия в области устойчивого развития, а также взаимную работу по определению потенциальных возможностей для сокращения выбросов и реализации низкоуглеродных проектов.

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Основываясь на опыте многолетнего сотрудничества и принимая во внимание существенные изменения, связанные с глобальным энергетическим переходом, «Роснефть» и bp договорились о сотрудничестве в области разработки новых низкоуглеродных подходов и программ, которые будут направлены на поддержку целей устойчивого развития.

Компании также намерены объединить усилия в области разработки отраслевых методологий и стандартов углеродного менеджмента, в том числе инициатив по сокращению и предотвращению выбросов метана, а также применению технологий повышения энергоэффективности, говорится в пресс-релизе поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в четверг, 4 февраля.

Наработки «Роснефти»

Только за последние 5 лет «зелёные» инвестиции «Роснефти» составили $4 млрд, в то время как 93 тысячи сотрудников прошли обучение в области промышленной безопасности и охране труда.

А за последние два года энергоэффективность НК повысилась на 14%, а фактический объем сэкономленных энергоресурсов составил 26 млн ГДж.

В тот же период Роснефть» предотвратила выбросы парниковых газов в размере 3,1 млн тонн CO2 эквивалента. Только в прошлом году на 73% сократился объем фугитивных выбросов метана; успешно проведены три пилотных проекта по применению лучших технологий по обнаружению выбросов метана».

Кроме того, «Роснефть» участвует в Глобальном договоре ООН, самой широкой инициативе в области устойчивого развития более 10 лет; а 2019 году НК присоединилась к ведущим международным нефтегазовым компаниям и подписала «Руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа».

Хорошо известен и тот факт, что «Роснефть» стала первой российская компанией, подготовившая комплексный План по углеродному менеджменту до 2035 года с четкими целевыми показателями по сокращению выбросов парниковых газов.

Документ предусматривает достижение таких целей, как: предотвращение выбросов парниковых газов в объеме до 20 млн тонн СО2-эквивалента, сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25%, а также нулевое рутинное сжигание попутного газа.

Объединение усилий

Заключенное в четверг соглашение предусматривает, что «Роснефть» и bp будут совместно оценивать перспективы новых проектов, предусматривающих применение возобновляемых источников энергии, использование технологий улавливания, утилизации и хранения СО2, а также развитие водородного бизнеса.

Более того, компании также планируют обсудить возможности применения низкоуглеродных решений в области переработки и сбыта, в том числе, разработки топлива с улучшенными экологическими характеристиками, а также оценить перспективы естественных лесных поглощающих систем и оборота компенсационных углеродных квот.

«Роснефть» и bp также будут обсуждать вопросы сотрудничества в области устойчивого развития и социальных инвестиций, включая проблематику биоразнообразия.

«Роснефть» и bp объединяет не только многолетняя история успешного сотрудничества в различных областях, но и намерение использовать этот опыт в будущих перспективных проектах, напомнил глава российской компании Игорь Сечин.

«Предпосылка для движения вперед»

«Объединение усилий двух компаний - лидеров мировой энергетической отрасли - будет способствовать достижению наших корпоративных целей в области устойчивого развития, а также внесет существенный вклад в преодоление вызовов, стоящих сегодня перед отраслью и обществом в вопросах борьбы с изменением климата и обеспечения растущих потребностей мировой экономики в энергоресурсах», — убежден Сечин.

По его словам, это необходимо для сбалансированного социально-экономического развития и повышения качества жизни.

Подписанное соглашение может стать важной предпосылкой для движения вперёд, отметил в свою очередь главный исполнительный директор bp Бернард Луни.

«Мы являемся партнёрами «Роснефти» уже почти десять лет и многое смогли узнать друг от друга за это время, — подчеркнул он. — В bp верят в силу партнёрства и с оптимизмом смотрят на возможность объединить лучшие знания и мировой опыт обеих компаний для совместной работы над поиском и разработкой низкоуглеродных решений и мер по сокращению выбросов».

«Восток Ойл» и его низкий углеродный след

Климатическая повестка – один из приоритетов при реализации новых проектов «Роснефти», важнейшим из которых является «Восток Ойл», говорит старший аналитик WMT Consult Виталий Андрианов.

«Восток Ойл» — проект с низким углеродным следом, составляющим лишь 25% от традиционных показателей, характерных для новых глобальных проектов, — напомнил он. — Такой уровень углеродного следа будет обеспечен за счёт рационального использования попутного нефтяного газа, создания круглогодичной ветрогенерации – климатические условия региона позволяют это сделать – а также благодаря высококачественной ресурсной базе проекта».

Именно такие проекты как «Восток Ойл» будут востребованы в условиях растущего спроса на энергию и одновременного стремления мирового сообщества обеспечить низкий углеродный след, уверен эксперт.

«Ввод в эксплуатацию новых крупных месторождений будет способствовать снижению углеродного следа, поскольку они замещают зрелые месторождения с гораздо более высокой интенсивностью выбросов парниковых газов, которые энергозатратны из-за повышенной обводнённости и необходимости поддержания пластового давления», — объяснил он.

Запуск новых крупных проектов, таких как «Восток Ойл», позволит «Роснефти» повысить качество портфеля и заместить менее эффективную добычу, считает Андрианов.

«Возможность применения передовых технологий по мониторингу, улавливанию и хранению выбросов, а также использования возобновляемых источников энергии на новых проектах, качественное улучшение портфеля активов с ростом доли газа – всё это позволяет утверждать, что новые проекты «Роснефти» будут играть значимую роль в снижении углеродного следа», — резюмировал он.