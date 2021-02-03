Надежда на «Супер Марио»: как Италия собирается выбираться из кризиса

Правительственный кризис в Италии, начавшийся еще в прошлом году, вступает в решающую стадию – пришла пора формировать правительство. Новый кабмин, скорее всего, поручат собрать бывшему главе Европейского центрального банка Марио Драги, сообщило в среду 3 февраля итальянская Ansa.

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Как ожидается, президент Италии Серджио Маттарелла встретится с бывшим экс-главой ЕЦБ Драги и официально поручит ему сформировать новое правительство. Решение по поводу премьерства Драги было принято после того, как на прошлой неделе лидеры парламентских партий не договорились о новой коалиции после отставки премьера Джузеппе Конте.

Президент Маттарелла считает, что правительство Драги сможет получить одобрение парламента. В противном случае, стране грозят очередные досрочные выборы парламента, что только усугубит экономическое состояние страны.

Самое влиятельная в Италии оппозиционна сила «Движение 5 звезд» уже заявило, что не поддержит правительство во главе с Драги, правившим европейскими финансами с 2011 по 2019 годы. Уже заявлено, что оппозиция не готова скандировать: «Драги идет, да здравствует Драги».

Большие деньги — большие проблемы

Как ни странно, правительственный кризис был спровоцирован тем, что Европейская комиссия в конце концов определилась с масштабом финансовой помощи для Италии, пострадавшей от коронкризиса.

Брюссель решил, что именно Италия больше других стран пострадала в пандемию и тогда итальянцам было решено выделить на восстановление экономики рекордную сумму — 209 млрд евро.

В июле 2020 года лидеры ЕС договорились о создании Фонда финансовой помощи объемом 750 млрд евро. Из них 390 млрд евро будут выделены в форме невозвратных грантов, а остальные средства в виде кредитов для пострадавших стран.

Из 209 млрд, которые получит Рим, меньше половины, порядка 82 млрд евро, станут грантами, а остальные средства придется вернуть с процентами.

При этом любая страна, член Евросоюза, может поставить вопрос о приостановке помощи, если тот или иной получатель гранта отважится направить их не по назначению.

В Италии еще до конца не решили, куда и на какие направления направят помощь европейских налогоплательщиков.

В качестве приоритетов, на который выдаются гранты и займы, судя по проекту итальянского правительства, называются чаще всего цифровизация, энергетика, здравоохранение, инфраструктура, образование и выравнивание социальных диспропорций. Но за эти приоритеты и, главное, размер направляемых финансовых потоков, еще предстоит голосовать в парламенте.

Преодолеть экономический кризис в Италии можно только в том случае, если благоприятная денежно-кредитная политика ЕЦБ будет идти вместе с твердой налоговой, отмечает в комментарии «Газете.Ru» специалист по инструментам с фиксированным доходом датского Saxo Bank Альтеа Спиноцци.

«Крайне важно обеспечить безопасность средств Фонда восстановления Еврокомиссии и иметь человека, способного вести переговоры, и далее общаться с европейскими политиками. Именно поэтому Драги придется очень кстати в такой трудный для страны момент», — говорит Спиноцци.

По мнению эксперта, у Драги достаточно связей в Брюсселе, чтобы оказать давление на Европейскую комиссию, «если он почувствует, что Италия не располагает необходимыми инструментами для восстановления экономики после недавнего экономического спада, вызванного пандемией».

Эксперт Saxo Bank считает, что Италии необходимо сначала провести структурные реформы, которые обеспечат долгосрочную стабильность и рост экономики. К числу наиболее важных относятся: борьба с безработицей среди молодого поколения, обеспечение ликвидностью компаний, недавно вышедших на рынок, чтобы они могли расширяться и тем самым обеспечивать конкуренцию.

Кроме того, большое внимание необходимо уделять уровням корпоративной и государственной задолженности, которые растут в условиях пандемии, считает эксперт Saxo Bank.

При этом денег, поступающих из Фонда ЕК в Италию и в другие европейские страны, вероятно, будет недостаточно для поддержки таких всеобъемлющих структурных реформ. «Однако новых стимулов в этом году не будет, так как в Германии пройдут очередные выборы. Таким образом, ЕЦБ останется один на этой «игре», — говорит Спиноцци.

Европомощь размажут тонким слоем

План восстановления, о котором идет речь, затрагивает слишком большой спектр реформ — от дебюрократизации, цифровизации, «зеленой трансформации» до инвестиций в модернизацию, например, портовой инфраструктуры, отмечает доцент департамента международных отношений НИУ ВШЭ, руководитель Центра итальянских исследований ИЕ РАН Елена Алексеенкова.

«Пока что мало известно о том, какой именно план восстановления новое правительство под руководством бывшего главы ЕЦБ Марио Драги (или Супер Марио, как его называют в Италии) примет для реализации», — говорит Алексеенкова.

Однако, среди последних заявлений Драги был тезис о том, что для преодоления кризиса будет недостаточно финансирования, необходимо бросить все силы на преодоление неравенства в уровне жизни итальянцев и потребуются инвестировать в безработную молодежь.

Принятые правительством Италии меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции ожидаемо привели к серьезному снижению экономической активности, отмечают экперты. По предварительным подсчетам ВВП Италии за 2020 год снизился на 8,8%. В такой ситуации, конечно же, не обойтись без финансовой помощи Евросоюза, отмечает старший научный сотрудник отдела по аналитической работе и международному образованию ИМЭБ РУДН Рамиль Асмятуллин.

«До тех пор, пока ЕЦБ будет продолжать покупать на европейском рынке гособлигации (в том числе итальянские), у Италии не будет проблем с финансированием. Но и самим итальянцам придется хорошо потрудиться и экономить. Одной из приоритетных задач в повестке сейчас — проблема сокращения государственного долга, который по итогам прошлого года вырос, по предварительным данным, до 162% ВВП, то есть почти на треть больше год к году», — говорит эксперт.

Вторым направлением использования средств, необходимых для восстановления экономики, может стать поддержка спроса (субсидирование зарплат, компенсация убытков для бизнеса и т.д.), отмечает Асмятуллин.

Что касается безвозвратных займов от Евроомиссии, то, конечно, стоит их брать и направлять в первую очередь на решение главной проблемы — на поддержку и развитие системы здравоохранения, на подготовку эпидемиологов, вирусологов, содержание инфекционных больниц, расширение мониторинга ситуации с пандемией.

Италия серьезно нацелена на получение средств из фонда восстановления ЕС. На повестке сейчас вопрос, кто лучше освоит эти средства, учитывая, что внутриполитическая среда в Италии крайне нестабильна, а ЕС ждет эффективных трат, уточняет доцент департамента зарубежного регионоведения, научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин.

В разговоре о возможном пребывании главы ЕЦБ Марио Драги на посту премьера Италии важно, что он не профессиональный политик, а потому он имеет, как считается, больше шансов наладить переговорный и рабочий процесс с технократами из госструктур ЕС. Впрочем, подобный опыт уже имел место в странах Южной Европы, в той же Греции, и его вряд ли можно назвать удачным. «Когда разразился кризис Еврозоны, премьером Греции в 2011 году стал бывший замглавы ЕЦБ Лукас Пападемос, сформировавший «правительство национального единства». Следствием технократических экспериментов Пападемоса стала популярность популистской «Сиризы», защищавшей как раз-таки интересы «простого народа» в ходе навязанных ЕС структурных реформ», — уточняет Шеин.

В Италии «технократические эксперименты» правительства Монти примерно в то же время, также занимавшегося структурными реформами, отбили у итальянцев желание видеть технократов в правительстве и привели к очередному витку политической нестабильности и росту популистских сил, добавляет Шеин.

Прошлый кризис подорвал содидарность

Если в кризис 2008-2010 годов можно было выделить отдельные кризисные страны в ЕС, то есть, были получатели денег, и страны, которые средства выделяли на борьбу с кризисом, то текущий кризис охватывает всю Европу без исключения, уточняет эксперт. В тот кризис страны-доноры (Германия и Франция) оказались даже в выгодном положении за счет приобретения активов других стран по более выгодным ценам и получения их в управление. Например, Германия получила в концессию греческие порты. Сейчас форс-мажорные обстоятельства у всех, считает эксперт ИМЭБ РУДН.

«Самый большой урок, который можно извлечь из греческого кризиса 2008-2010 годов, заключается в том, что единственный способ восстановления Еврозоны — это не оставить без помощи ни одну страну. Усилия надо направлять на помощь именно тем странам, которые сталкиваются с наибольшими проблемами. Лишь после того, как для каждой страны будет найден четкий путь к восстановлению, европейская экономика в целом сможет процветать», — заключает Спиноцци из Saxo Bank.

Эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований Шеин уверен, что для алармистских сценариев экономического краха ЕС действительно нет оснований. Хотя проблема европейской солидарности стран-участниц ЕС, как показала сначала первая фаза корона-кризиса, а еще раньше миграционный кризис 2015-2016 годов, «находится не в лучшей форме».

Алексеенкова тоже верит в благополучное будущее Италии. Выделенные финансовые средства беспрецеденты, Италия выкарбкается. А к Марио Драги действительно есть доверие в Брюсселе, Берлине и Париже. «Его называют человеком, который спас евро. Он запомнился всему миру фразой «whatever it takes», то есть спасти «любой ценой». Именно эту фразу он произнес в 2012 году в должности главы ЕЦБ, когда существовала реальная угроза распада зоны евро и выхода Греции», — напоминает Алексеенкова.

А всплеска популизма сейчас, в этот кризис, ожидать не стоит, поскольку довольно очевидно, что без финансовой поддержки со стороны ЕС Италии не обойтись, добавляет эксперт.