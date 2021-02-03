«Предприниматели уйдут в тень»: ожидать ли отмены ИП в России

Идею оставить только самозанятых и юрлица продвигает Институт экономики роста имени Столыпина, где Борис Титов возглавляет наблюдательный совет. По мнению бизнес-омбудсмена, эта самая популярная в России форма собственности имеет «некую нелогичность» в вопросе вывода финансов.

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«Есть деньги компании, а есть личные деньги. У индивидуального предпринимателя все вместе, и он не платит никаких налогов, когда выводит эти деньги на потребление. Конечно, в этом есть некая нелогичность», — заметил он в интервью ТАСС, подчеркнув, что в то же время просто так ликвидировать такую популярную форму невозможно. Позже бизнес-омбудсмен уточнил, что речь в любом случае не идет об отмене института индивидуальных предпринимателей в ближайшие годы.

«Сегодня малый бизнес в России не живет, а выживает, поэтому до того, как будет обеспечен устойчивый экономический рост, никакие льготы (а режим ИП — это по факту льгота) ревизии не подлежат», — пояснил в ответ на запрос «Газеты.Ru» свое высказывание Титов.

По мнению бизнес-омбудсмена, налоговая система выглядела бы более стройно и прозрачно, если бы в ней однозначно разделялись субъекты бизнеса, работающие сами на себя, и работодатели. С одной стороны — самозанятые, с другой — юридические лица, а также кооперативы — недооцененная с его точки зрения форма собственности. Тем не менее, такое упорядочивание — дело далекого будущего, а подобные изменения должны следовать за целым комплексом экономических реформ, а не предшествовать им, заключил Титов.

В России зарегистрировано более 3,3 млн ИП, официально в них трудоустроены более 2,5 млн человек, следует из данных Единого реестра субъектов МСП (публикуется ФНС). Это больше, чем общая численность малых и средних компаний — их в стране около 2,4 млн.

Фактическая занятость у ИП может оказаться выше официальной, говорит заместитель начальника отдела аналитических исследований Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Вера Кононова. Именно эти 5,8 миллионов человек — сами ИП и их сотрудники — пострадали бы в первую очередь, если бы индивидуальных предпринимателей поставили перед выбором: либо стать самозанятыми, либо переоформиться как организация. По мнению эксперта, в случае реализации идея отмены ИП окажет губительное влияние на малый бизнес в России.

«Совсем недавно, когда появился новый налоговый режим для самозанятых и возможность его применения начала распространяться по стране, некоторые эксперты высказывали опасения, что ИП начнут переоформляться в самозанятых с целью снизить свою налоговую нагрузку, — отмечает Вера Кононова. — Но пока что массового перетока ИП в самозанятые не произошло, и это неплохое доказательство того, что ИП как форма предпринимательской деятельности у нас весьма востребована». Она подчеркнула, что в интересах развития малого и среднего бизнеса в стране крайне важно сохранять многообразие форм предпринимательской деятельности, а не сокращать его.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал ожидает, что вместо резкой отмены ИП часть предпринимателей самостоятельно перейдет на самозанятость. Сейчас в стране зарегистрированы более 1,5 млн граждан в новом статусе, которые платят 4% налогов при работе с физическими и 6% с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

«Чем больше в стране будет самозанятых, тем быстрее начнется процесс отмены ИП, но прежде специалистам профильных ведомств нужно будет проанализировать, как отмена скажется на жизни граждан, и подготовить соответствующие документы. На это может уйти от одного до четырех лет, — замечает Сигал. — Бизнес может поддержать нововведения, если поймет, что ему будет проще работать в новых условиях».

Нет никакого интереса бизнеса в отмене ИП как регистрируемой формы предпринимательства, в том числе постепенной, не соглашается к.э.н. доцент кафедры международных экономических отношений РУДН Наталья Дюжева. По ее словам, ИП является уникальным звеном и не нужно изобретать новую организационно-правовую форму предпринимательства для замены.

«Около 30 лет существует такая форма регистрации предпринимательской деятельности для физических лиц, и прекрасно она работала, даже при постоянных попытках обложить дополнительными платежами (например, в Пенсионный фонд при применении ЕНВД), сменила три названия (частный предприниматель, предприниматель без образования юридического лица, индивидуальный предприниматель), и тут вдруг оказалась «неправильной» из-за «двойного кошелька»?»

— задается вопросом Дюжева. Аргумент о «раздельном ведении кошельков» она называет крайне слабым, поскольку оно заложено сдаваемой ИП налоговой отчетностью, разными системами налогообложения, которые может использовать ИП, полной доступностью информации о движении денежных средств по банковским счетам ИП для налоговой инспекции. И хотя экономист признает, что возможность выводить деньги на потребление также является хорошим элементом для обналичивания, она напоминает, что много способов вывода средств и «оптимизации налогообложения» существует и в коммерческих организациях.

«Тут цель — продвижение имен и структур идеологов в их личном стремлении заработать славу реформаторов и финансирование их деятельности», — считает Дюжева, аргументируя свою точку зрения отсутствием просчетов последствий такой реформы для благосостояния граждан.

Кто, если не ИП

Институт самозанятых в России появился недавно, это не бизнес в чистом виде, а дополнительный заработок к основному доходу, который зачастую носит нерегулярный характер, разъясняет в разговоре с «Газетой.Ru» партнер коллегии адвокатов «Люди Дела»» Денис Зайцев. В этом случае ИП оформлять невыгодно, поскольку даже при получении заработка раз в год придется платить страховой взнос, размер которого сейчас составляет 40 тысяч рублей, продолжает он. Раньше многие никак не регистрировали этот доход и не платили с него налоги, поэтому последовал ответ государства — разрешить самозанятым платить налоги в размере 4-6%, ниже, чем обычные граждане.

Поэтому нельзя институт самозанятых рассматривать как замену ИП — это вывод из тени тех денег, которых бюджет раньше не видел в принципе,

обращает внимание Зайцев, подчеркивая, что сейчас режим самозанятых — это эксперимент, выводы о его успешности можно будет сделать только через несколько лет.

Что касается ИП — это все-таки бизнес, который может платить НДС, в некоторых отраслях зарабатывать сотни миллионов рублей, в то время как для самозанятого ежегодный доход ограничен 2,4 млн рублей. Также у ИП есть ответственность — он отвечает своим собственным имуществом.

Поэтому в ближайшие годы замена одной формы другой невозможна, для этого потребуются глобальные изменения в законодательстве — размере выручки, страховых взносов, налогов,

поясняет он.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаила Щапова, часть ИП с наемными работниками принципиально не отличается от обычных предприятий, а часть без найма — от самозанятых.

«Государство плодит новые сущности и не знает что делать со старыми. Их надо упразднять, но это невозможно: это сотни тысяч работающих предприятий, для которых изменение формы налогообложения, изменение правил — катастрофа.

Невозможно развивать предприятие, если у тебя правила меняются каждый год»,

— подчеркивает депутат, отмечая, что нужно упростить систему налогообложения в принципе и администрирование, сделать неизбежной и жесткой ответственность за уклонение от налогов.

«Еще с начала 90-х постоянно меняются правила по ходу игры, — соглашается руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. — Сейчас вообще трудные времена — пандемия COVID-19, ограничения, рецессия, падение зарплат и уход в тень. Надо наоборот поддержать деловых людей, а не усложнять им жизнь».

При этом он уверен, что до выборов в Думу таких изменений в законодательстве не будет.

«Я понимаю, что в некоторых структурах озабочены вопросами наполнения дефицитного бюджета и продумывают новые способы взыскания налогов, но если бизнес начнет закрываться — это значит, что никаких налогов он не будет платить вообще, — говорит управляющий партнер Topline Наталья Ненашева. —

Доходы государства станут еще меньше нынешних. Сами же предприниматели пополнят армию безработных — вместо того чтобы кормить себя и своих наемных сотрудников».

Если таких безработных станет на пару миллионов больше, встает вопрос — что с ними будут делать власти, как решать вопрос с источниками дохода для граждан, указывает Ненашева.

«Налоги должны стимулировать бизнес-активность, а не быть угрозой рентабельности субъектов МСП, — добавляет эксперт. — Иначе в проигрыше останутся все: и наемные работники, и коммерсанты, и государство». По ее словам, подобные рассуждения могут быть специальным «вбросом», мягкой психологической подготовкой к тому, что обсуждается в кулуарах. При этом негативных последствий у отмены ИП много — катастрофически пострадают все отрасли с серьезным присутствием малого бизнеса, в первую очередь, торговля и все виды сферы услуг.

Не выйдут из сумрака

Для многих непрофессионалов в учете и отчетности ИП ведение бизнеса в форме ООО — более сложная задача, сопряженная с иными, часто более жесткими законодательными нормами, а в ряде случаев и с ростом налоговой нагрузки, замечает Вера Кононова из ИКСИ.

При переходе на другой налоговый режим снизится рентабельность бизнеса из-за дополнительных расходов, рассуждает предпринимательница Ольга Громова. В частности, она указывает на ведение в ООО более сложной финансовой отчетности, что уже предполагает наем бухгалтера в штат. Также потребуется юридический адрес, соответственно, нужно будет нести еще расходы на аренду офиса. Другой вариант — переход в режим для самозанятых — для предпринимательницы невозможен: в нем есть ограничение по годовому доходу, а также им не предусмотрен вид ее деятельности, нет социальных гарантий по пенсионному и медицинскому обеспечению, добавляет Громова.

«Ежегодно я плачу государству 40 000 рублей в качестве фиксированного платежа по страховым взносам, — перечисляет Громова. — Также несу ежемесячные расходы на обслуживание счетов в банках, оплату услуг бухгалтера на аутсорсе, на рекламу для продвижения своих услуг в интернете». Неправильно считать, что работающие на упрощенной системе налогообложения ИП не платят налоги, когда выводят деньги на потребление. Она подчеркнула, что помимо упомянутых расходов со всех своих доходов она платит 6%, что является существенной нагрузкой.

Эксперт ИКСИ Вера Кононова соглашается, что вряд ли стоит считать ИП как форму предпринимательской деятельности какой-то неоправданно «льготной».

«Да, средства предпринимателя как физического лица и средства, относящиеся к его бизнесу, в данном случае неотделимы, он может распределять их по своему усмотрению, не выплачивая дополнительных налогов, кроме тех, которые были отчислены с его доходов как предпринимателя — говорит она. — Но и ответственность, которую он несет по своим обязательствам, также распространяется на все его имущество».

Индивидуальный предприниматель платит налог с оборота вне зависимости от маржинальности своих операций, напоминает ИП Андрей Акопян. В случае убыточности результата своих усилий, которые могут быть титаническими, ИП заплатит налоги, в то время как ООО или АО на общей системе налогообложения — избежит.

«Необходимо стремиться и прилагать ежедневные усилия для максимальной оптимизации юридических структур и снижения налогового бремени для того, чтобы повысить привлекательность инвестиционного климата в России, — считает Акопян. — Наша посудная лавка и так серьезно пострадала в последние годы, она вряд ли выдержит еще одно посещение слона, даже ведомого самыми благими намерениями».

«Действующий формат ИП на УСН и правда выглядит немного странно: когда число сотрудников может измеряться сотнями — то какой это индивидуальный предприниматель?» — рассуждает индивидуальный предприниматель Валерий Чусов. При этом он отмечает, что государство само предложило эти условия, к ним за многие годы адаптировались миллионы людей, и не только сами ИП, но и банки, контрагенты, да и сама ИФНС.

«Режим ИП на УСН настолько врос в экономику, что его изменение будет эквивалентно повышению налогов. Если его отменить, это вызовет кучу проблем, и это сильно испортит имидж государства», — уверен он.

Попытка расформирования ИП многими малыми предпринимателями была бы воспринята как сигнал к переходу «в тень»,

также предупреждает Кононова из ИКСИ. Ее точку зрения разделяет Наталья Дюжева из РУДН.

«Инициатива даст, вероятно, надежду на большую собираемость налогов, с одной стороны, а с другой стороны, возможно, даже спровоцирует уход в тень экономической активности, и предприниматели будут абсолютно правы, — говорит Дюжева. — Поскольку эффективность расходования средств, поступивших в бюджеты разных уровней, во внебюджетные фонды у многих вызывает вопросы и озабоченность».

По мнению Натальи Ненашевой из Topline, недальновидно ожидать, что все ИП перерегистрируются на ООО и продолжат работать с той же активностью, еще и справляясь с повышением платежей в бюджет, что приведет к повышению собираемости налогов и штрафов. Собираемость налогов как раз упадет, считает эксперт.

Слишком давно и слишком часто государство с предпринимателями общается только запретами и давлением, пора бы дать им свободно работать в прибыль для себя и для страны, полагает бывший глава косметической компании Faberlic и лидер партии «Новые люди» Андрей Нечаев. В качестве альтернативы упразднению ИП в пользу самозанятых он предложил опробовать на них инициативу своей партии по отмене на год всех обязательных платежей в пенсионные и страховые фонды при найме на работу выпускников вузов по специальности. При успешном тестировании стоит распространить эту инициативу и на другие юридические лица, предлагает он.