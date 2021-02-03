Работать поменьше: в России стала популярнее идея четырехдневки

Порядка 48% жителей России поддерживают идею зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева ввести в стране четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает портал SuperJob.

Сервис опросил 1600 экономически активных граждан из всех округов страны и 300 компаний. Среди женщин идея четырехдневки пользуется большей популярностью — 53% из них выступают «за», среди мужчин таких 43%.

В октябре в поддержку таких изменений выступали 40% россиян. Кроме того, тогда 65% респондентов утверждали, что успеют выполнить свои обязанности за четыре дня. Теперь это число выросло до 70%.

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Третий выходной 32% участников опроса посвятили бы семье. Еще 18% россиян намерены в этот день подрабатывать или отдыхать. Увеличилось число жителей РФ, которые готовы активно провести третий выходной, а вот число желающих заняться самообразованием, напротив, сократилось.

4% компаний в России уже внедрили четырехдневку. Одно из сотни предприятий ввело такой график на какое-то время, но потом вернуло пятидневный режим.

Напомним, экс-президент и экс-премьер РФ Дмитрий Медведев заявил 1 февраля, что пандемия коронавируса вернула актуальность идее четырехдневной рабочей неделе. Многие компании перешли на дистанционный режим работы, и их сотрудники работают на один день меньше, чем раньше.

«Я думаю, что мы к этой идее вернемся», — заявил политик. Он подчеркнул, что такие изменения не должны навредить экономике.

Летом 2019 года в ходе конференции в Женеве Дмитрий Медведев указал, что переход на четырехдневку станет залогом растущего технического прогресса. По его словам, сначала в экономике сократятся рабочие места и рабочее время. Но есть и хорошие новости: у россиян появится больше свободных часов, которые те смогут потратить на досуг.

«Речь идет о более лояльной организации рабочего времени. Это подразумевает гибкие графики, дистанционные форматы, а также вызов сотрудников по мере необходимости», — объяснял тогда причины такой инициативы глава российского правительства.

По мнению социального психолога Александра Шахова, введение «четырехдневки» в России может стать проблемой из-за отношения жителей страны к работе и отдыху. Он заявил, что в «российском культурном коде» труд якобы воспринимается негативно, а отдых ассоциируется с пассивным времяпрепровождением.

Без изменений в этом отношении переход на сокращенную рабочую неделю каких-либо результатов не принесет, заявил эксперт.

В ходе прошлогоднего опроса ВЦИОМ всего 29% опрошенных положительно отнеслись к переходу на четырехдневную рабочую неделю, в то время как 48% респондентов такой подход не устроил. Около 17% россиян отметили, что им все равно, сколько дней в неделю выходить на работу, а 6% не смогли ответить на вопрос определенно. При этом среди тех, кто выступает против четырехдневки, в основном жители сел и городов с населением 100-500 тыс. человек, а также люди, живущие в городах с населением 500-950 тыс. человек.

В минувшем октябре Минтруд подготовил доклад о возможности сократить рабочую неделю в России с пяти до четырех дней.

«Минтруд России направил в правительство России доклад по вопросу введения в перспективе четырехдневной рабочей недели. Данный вопрос требует дальнейшего изучения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Резкое и обязательное уменьшение продолжительности рабочей недели несет в себе риски, но также имеет и положительные аспекты, отмечается в сообщении ведомства. Отрицательным последствием такого шага может быть увеличение издержек на рабочую силу и себестоимости продукции.

Плюсы перехода на четырехдневку — это уменьшение продолжительности рабочего времени при сохранении уровня зарплат, а также повышение эффективности труда. При этом у работника появляется больше времени, чтобы проводить его с семьей или заниматься своим хобби.