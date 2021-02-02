Необратимый тренд: больше половины москвичей хотят остаться на «удаленке»

Лишь 3 из 10 трудоустроенных хотели бы снова ходить на работу, следует из результатов исследования сервиса по поиску работы SuperJob. 52% респондентов изъявили желание остаться на удаленке навсегда. Примечательно, что чаще работать в режиме хоум-офиса хотят продолжать женщины: 56% против 47% среди мужчин.

«Как компании, так и сами работники демонстрируют невероятную адаптивность: за короткий срок инфраструктура и бизнес-процессы были подстроены под резко изменившиеся условия. Как следствие, более чем вдвое возросло число специалистов, готовых работать удаленно и после окончания пандемии COVID-19: если в апреле этого хотели 19%, то в конце года их было уже 41%»,

— рассказала «Газете.Ru» генеральный директор SuperJob Анастасия Чучалова. По ее словам, свое желание постоянно трудиться вне офиса респонденты аргументируют повышением личной эффективности: многие успевают не только отлично справляться с рабочими задачами, но и уделять время спорту, саморазвитию или семье.

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Опросы hh.ru показывают, что точно не хотят оставаться на удаленке после снятия всех ограничений 18% работников, 14% — скорее захотят вернуться в офисы, а по 34% точно будут продолжать работать из дома или выбрали ли бы гибридный режим работы, появляясь в офисе время от времени, прокомментировали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса.

Увеличилось и количество соискателей, приоритетно рассматривающих вакансии с возможностью работать дистанционно. Так, зимой количество резюме соискателей, работающих в настоящий момент и ищущих удаленную работу превысило 1 млн, что является рекордным значением, в 3,5 раза превыiающим показатель весны 2020 года, отмечает руководитель Службы исследований hh.ru Мария Игнатова.



«Уже очевидно, что удаленный формат работы прочно закрепится в пост-пандемийной реальности и большинство компаний в том или ином виде перейдут на гибридную модель работы. У соискателей же при выборе работодателя фактор наличия возможности работать на удаленке постоянно или несколько дней в неделю может стать в одном ряду по важности с зарплатой или соцпакетом»,

— уверена эксперт.

Управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель добавляет, что на рынке есть достаточно консервативных работодателей, не готовых идти на уступки и подстраиваться под новые реалии. В таких случаях для сотрудников, которые предпочитают работать из офиса, ничего не изменится, однако те, сотрудники, которые оценили преимущества удаленного формата работы, будут постепенно подыскивать себе новые места.

В то же время, директор по маркетингу Kelly Services Жанна Волкова считает, что сегодня большинство соискателей все-таки ищут любую работу, не обязательно удаленную, лишь бы платили хорошую зарплату — это самый первый и важный фактор. Выбирать компании по принципу наличия удаленной работы смогут только высоко востребованные специалисты, полагает эксперт.

По мнению директора по персоналу и организационному развитию «Работы.ру» Юлии Саниной, в скором времени удаленка будет доступна всем, чья работа не требует непосредственного присутствия в офисе.

«Среди IT-специалистов тренд на удаленную работу начался еще до ситуации с коронавирусом, сейчас он будет постепенно распространяться на все сферы, связанные с интеллектуальным трудом, которые можно частично или полностью перевести в диджитал»,

— уверена Санина.

В целом популяризация и распространение удаленки в конечном итоге влияет на рынок скорее позитивно, считает генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. Она отмечает, что эффективность удаленной работы не то что не падает, а иногда даже превышает производительность офисного труда, и приводит данные исследования Enterprise Technology Research (ETR), в котором из 1200 опрошенных компаний 48,6% заявили о росте производительности.

«Перестав боятся удаленки, компании также стали активнее привлекать самозанятых фрилансеров, сотрудничество с которыми, благодаря новому налоговому режиму НПД, обходится намного дешевле стандартных договоров ГПХ. К тому же, многие сотрудники банально чувствуют себя счастливее на удаленке», — перечисляет Ускова положительные эффекты дистанционной работы. Отдельным пунктом «за» удаленку она также выделяет кадровую миграцию. Эксперт обращает внимание на тот факт, что благодаря новым условиям работы многие специалисты из регионов получили доступ к вакансиям в соседних субъектах и столицах.

«При условии, когда на местах работы нет или оплачивается она не совсем справедливо, это позволяет людям найти более выгодные карьерные предложения», — заключает Анастасия Ускова.