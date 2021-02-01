Запаса не хватит и на полгода: россияне скупили жилье бизнес-класса

Объем предложения жилья бизнес-класса в Москве за 2020 год снизился на 30%. К таком выводу пришли аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank в новом исследовании рынка. Так, к концу прошлого года в продаже на первичном рынке бизнес-жилья осталось 8,6 тыс. квартир и апартаментов, что на 47% меньше пиковых значений 2017 года.

Реклама

Согласно наблюдениям аналитиков, предложение сокращалось на протяжении последних четырех лет, но именно в 2020 году темпы сокращения оказались максимальными. Отмечается, что ажиотажный спрос на фоне пандемии и осторожность девелоперов, присутствовавшая в первой половине года при прогнозировании спроса, привели к снижению предложения до минимального за 20 лет уровня. Если на рынок не будут выходить новые объекты, а темпы продаж сохранятся, то текущего объема хватит на 4-5 месяцев продаж.

На снижение объема предложения повлияли несколько факторов, говорит «Газете.Ru» директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.

В их число входит рекордный спрос (за 2020 год суммарно было продано порядка 19,1 тысяч квартир и апартаментов — на 27% больше уровня 2019 года), а также ограниченное количество новых объектов. Так, в 2020 году проектов в реализацию поступило на 35% меньше, чем в 2019 году, в сравнении с 2018 годом число реализуемых жилых комплексов снизилось на 48%, отмечает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Действительно, за год произошло определенное вымывание квартир и апартаментов в бизнес-сегменте, подтверждает тренд руководитель департамента консалтинга и аналитики «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Сергей Ковров.

«Введение льготной ипотечной программы является одной из причин, почему бизнес-класс стал «доступнее», особенно для тех клиентов, которые имеют высокий заработок, но не в состоянии оплатить 100% стоимости квартиры», — отмечает эксперт. По его оценке, за год цена по таким лотам выросла примерно на 20%. Основной спрос пришелся на проекты, расположенные за пределами ТТК и в Новой Москве, добавляет Ковров.

По данным Ольги Широковой, на фоне существенного снижения предложения и рекордного спроса средневзвешенная цена предложения ускорила свой рост и по итогам 2020 года достигла 328 тыс. рублей за квадратный метр — на 15% выше прошлого года. При этом доля сделок с привлечением ипотеки, в том числе льготной, по итогам 2020-го составила 50% против 42% за 2019 год.

Аналитики «Авито Недвижимости» также заметили ажиотаж на рынке более дорогого сегмента жилья. По их информации, цены на жилье бизнес- и премиум-класса в Москве по итогам ноября 2020 возросли на 19% для новостроек и на 57% во вторичном сегменте. Так, в среднем квартиру повышенной комфортности в Москве к началу декабря 2020 можно было приобрести за 16 млн рублей в категории первичного жилья и за 24 млн рублей на вторичном рынке,

— говорит руководитель направления первичной недвижимости в «Авито» Дмитрий Алексеев.

К началу декабря 2020 спрос на квартиры повышенной комфортности (бизнес- и премиум класса) в новостройках вырос на 31% по стране и на 75% в Москве по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Покупательский интерес повысился и в категории вторичной недвижимости — спрос увеличился на 42% по России и на 10% в Москве, рассказывает «Газете.Ru» Алексеев.

По мнению эксперта, уверенный рост спроса на квартиры повышенной комфортности свидетельствует о высоком уровне инвестиционной привлекательности данных объектов. Среди других причин активного интереса к данному виду жилья он отмечает повышенный отложенный спрос, неустойчивость рубля, вымывание лотов на рынке и ограниченный объем нового предложения.

В 2021 году рост цен на квартиры и апартаменты бизнес-класса, скорее всего, продолжится, считает Мария Литинецкая. Согласно ее прогнозу, к концу текущего года стоимость среднего квадрата в новостройках этого класса может увеличиться до 8% — рост цен стимулирует сформировавшийся дефицит предложения на рынке и высокий платежеспособный спрос.

«Сделать такое предположение позволяет мягкая монетарная политика Центробанка – низкие ставки по депозитам и привлекательные ставки по кредитам перенаправляют накопления граждан в недвижимость, как объект инвестиций. Мы полагаем, что ключевая ставка в 2021 году не превысит 5%, что сыграет на поддержание спроса и, как следствие, рост цен в бизнес-классе продолжится»,

— объясняет управляющий партнер «Метриума».

Что касается объема экспозиции, в данном сегменте рынка он будет постепенно восстанавливаться за счет активизации девелоперской активности. Застройщики в сложившихся условиях – высокого спроса и ограниченного предложения – будут стараться как можно быстрее вывести на рынок новые проекты, уверена Литинецкая.

Стабилизацию ситуации как с точки зрения предложения, так и спроса прогнозируют и в Knight Frank. Ожидается пополнение рынка новыми объемами в уже стартовавших комплексных проектах, и выход новых масштабных и небольших объектов. Спрос будет поддержан выходом нового предложения, однако в большой мере будет зависеть от ценовой политики и дальнейших решений по ключевой ставке, резюмирует Ольга Широкова.