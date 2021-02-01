Лошадей посчитали: фанатам автотюнинга создали базу

С начала февраля все заключения предварительной технической экспертизы и протоколы проверки экспертов техников, исследовавших внесение изменений в конструкции автомобилей должны содержаться в реестре (в ведении Росаккредитации) заключений испытательных лабораторий. Кроме того, фанатам тюнинга не удастся получить «добро» от правоохранителей в МРЭО, если есть отметка о запрете на регистрационные действия.

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Соответствующие изменения содержатся в постановление правительства «Об утверждении правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза («О безопасности колесных транспортных средств»)».

В постановлении сказано, что инспекторы МРЭО ГИБДД могут отказать в выдаче свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) в нескольких случаях.

«Если отсутствует заключение в реестре заключений предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения изменений, протоколов проверки безопасности конструкции транспортного средства после внесенных в нее изменений», — сообщается в документе.

Кроме того, законодатели отдельно прописали, что

внесение изменений в конструкцию будет запрещено для автомобилей, детали, регистрационные документы и номерные знаки которых находятся в розыске, а также если вскрылись признаки скрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационной маркировки транспортного средства.

Эти изменения положительно оценивает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шпарин. Он отмечает, что начало использования этого реестра ожидалось давно, фактически он убирает возможность манипуляций — банальной покупки документов в испытательных лабораториях. В то же время до сих пор сохраняются некоторые накладки в правовой базе.

«Например, сейчас правительство хочет оформлять переоборудование на газ через коммерческую компанию дистанционно, при этом сохраняется требование предоставлять авто в лабораторию. Требования техрегламента также никто не отменял. Испытательных лабораторий в стране около двадцати, соответственно, возникнут проблемы с переоборудованием в ряде регионов», — поделился мнением с «Газетой.Ru» правозащитник.

Наличие в базе Росаккредитации, документа подтверждающего легальность проведенных тюнинговых работ, защищает автомобилистов от риска аннулирования СТС,

соглашается гендиректор компании «Услугиавто» (оказывают услуги тюнинга автомобилей) Юрий Пархоменко. До этого очень часто случалось, что ГИБДД в одностороннем порядке прекращали регистрацию автомобилей из-за каких-либо ошибок.

«Прежде всего, это гарантия для самого автомобилиста. Потому что в ГИБДД иногда проходят камеральные проверки. К примеру, они запрашивают у какой-нибудь лаборатории, выдавала ли она одобрение на такой-то автомобиль. Если те отвечают по какой-нибудь причине отказом, то у владельца тюнингованной машины возникают очень серьезные проблемы — вплоть до необходимости привести машину до уровня изначального состояния, регламентированного заводом изготовителем», — рассказал «Газете.Ru» Пархоменко.

С реестром одобрений такая ситуация невозможна — если в нем отображается одобрение лаборатории, то у ГИБДД уже не может быть никаких претензий, отмечает эксперт.

С 2019 года в России действуют строго регламентированные правила внесения изменений в конструкцию автомобилей, которые с одной стороны легализовали этот вид коммерции, а с другой стороны осложнили работу компаниями этой сферы.

Перед работами по автотюнингу нужно получить заключение предварительной технической экспертизы, выданное испытательной лабораторией. Позже с этим заключением нужно обратиться в ГИБДД для регистрации весенний изменений в конструкцию. Сами же лаборатория должна быть аккредитована в Росаккредитации, заключения иных организаций будут недействильными.

Излишняя регламентация работы осложняет не только бизнес и желания автомобилистов дорабатывать свои автомобили, полагает владелец «Услугиавто».

«Если слишком сильно зарегулировать отрасль, то люди просто уйдут в серую зону. А бороться с самопальным тюнингом будет очень сложно», — считает собеседник.

В конце января «Коммерсант» сообщал, что Росстандарт и автомобильный институт НАМИ готовятся утвердить ГОСТы, которые легализуют введение в эксплуатацию на дорогах общего пользования, так называемых, «кастомных» автомобилей — самоделок, которые граждане периодически пытаются эксплуатировать на дорогах.