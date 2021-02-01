Выплаты растут: кому проиндексировали пособия

Ряд социальных пособий и выплат в России увеличится на 4,9% с 1 февраля. Согласно действующему законодательству, раз в год в стране происходит индексация социальных выплат, исходя из динамики потребительских цен за предыдущий год.

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По итогам 2020 года, согласно данным Росстата, инфляция составила 4,9%. Постановлением правительства от 21 января 2021 года утвердили коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в значении 1,049.

Как отмечается в документе, рост соцвыплат коснется ветеранов боевых действий, подвергшихся радиации людей, Героев Советского Союза и России, Героев труда, инвалидов, а также граждан, которые пострадали на производстве в результате несчастного случая или профессионального заболевания.

Помимо этого, проиндексированы будут и детские пособия, в частности единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медорганизациях на ранних сроках беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

На те же 4,9% индексируется входящий в состав ежемесячных денежных выплат набор социальных услуг. По закону он полагается всем, кто получает соцвыплаты, и предоставляется либо услугами, либо деньгами. Так, стоимость набора с февраля вырастет до 1 211,66 рубля в месяц: в него включены лекарства, медицинские изделия и специальное лечебное питание для детей-инвалидов (денежный эквивалент — 933,25 рубля в месяц); путевка на санаторно-курортное лечение, направленное на профилактику основных заболеваний (эквивалент 144,37 рубля в месяц); бесплатный проезд на пригородном железнодорожном или междугородном транспорте к месту лечения и обратно (134,04 рубля в месяц).

Также в этом месяце увеличится пособие на погребение, которое родственники умершего пенсионера получают от Пенсионного фонда, если усопший не работал. Проиндексированный размер с нового месяца составит 6 424,98 рубля.

Всего на предоставление социальных выплат в 2021 году планируется направить 435 млрд рублей, сообщается на сайте Пенсионного фонда РФ.

Накануне стало известно, что правительство России в I квартале 2021 года дополнительно направит более 68,5 млрд рублей Фонду социального страхования (ФСС) на пособия по временной нетрудоспособности.

«Из-за распространения коронавируса нагрузка на бюджет фонда значительно возросла. Чтобы поддержать его сбалансированность и не допустить задержку выплат для граждан, было принято решение о выделении дополнительного финансирования»,

— отмечается на сайте кабмина.

На заседании правительства 28 января премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что Госдума в первом чтении законопроект, предполагающий новый порядок оплаты больничных и выплат пособий по материнству. Теперь эти выплаты будут перечисляться гражданам не через работодателя, а напрямую из ФСС.

«Со следующего года планируется ввести беззаявительный механизм начисления этих выплат — то есть автоматически, в электронном виде. Это позволит людям сберечь время и не тратить лишних сил», — сообщил глава кабинета министров.

Мишустин также отметил, что правительство продолжает поддержку медработников, которые занимаются выявлением онкологических заболеваний на диспансеризации и при профилактических осмотрах. Он подчеркнул, что такого рода специалисты помогают диагностировать болезнь на ранней стадии, когда шансы на эффективное лечение, как правило, выше, и «это очень важно». Премьер напомнил, что с прошлого года врачи и фельдшеры получают за эту работу специальные доплаты, и отметил, что в текущем году объем бюджетных средств на эти цели (почти 1,2 млрд рублей) будет сохранен и распределен между территориальными органами Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Также более 18 млрд рублей из этого фонда получат региональные организации на привлечение в больницы и поликлиники новых специалистов и их заработные платы.

«Сегодня в ситуации с коронавирусом система здравоохранения особенно нуждается в кадрах. Рассчитываем, что к концу года за счёт этих средств и увеличения фондов оплаты труда медицинских организаций число врачей вырастет на 14 тысяч, а среднего медицинского персонала — почти на 26 тысяч человек», — заявил Михаил Мишустин.