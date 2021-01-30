Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
«Не рубить сук»: Шредер заявил о необходимости «Северного потока — 2» для Германии

Герхард Шредер встал на защиту «Северного потока --2»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Nord Stream 2 Corp./Twitter.com
Немецкий политик Герхард Шрёдер, который ранее был канцлером Германии, призвал власти страны не «рубить сук, на котором они сидят». По его словам, этом может произойти, если строительство российского газопровода «Северный поток — 2» будет приостановлено. По его словам, этот проект послужит гарантом «энергетической безопасности следующих поколений».
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (он занимал это пост в течение семи лет с 1998 по 2005 год) заявил, что нападки на «Северный поток — 2» не соответствуют мнению большинства в Германии.

«Если американская политика будет определять, как нам осуществлять энергетическую политику, то куда это приведет? США не могут нам предписывать — к тому же не без собственных интересов — какой газ нам использовать», — отметил в интервью газете Rheinische Post.

По его словам, американцы хотят «продавать свой собственный фрекинговый газ в Германию, однако он неэкологичный, дорогой и по качеству хуже трубопроводного».

Шрёдер считает, что при остановке строительства «Северного потока — 2» Германия «срубит сук, на котором сидит», если смотреть на ситуацию с точки зрения энергетической политики. Политик считает, что газопровод «должен обеспечить энергетическую безопасность следующих поколений», так как ФРГ идет по пути отказа от угольной и атомной энергетики.

Социал-демократ заверил, что мнение немцев о «Северном потоке --2», наиболее распространенное, не соответствует тому, что «часто пишут печатные СМИ». По его словам, «нападки на Россию не являются мнением большинства». Он призвал западные страны видеть в России «не противника, а потенциального партнера», особенно в экономике и политике.

Основной оппонент России в реализации этого проекта — США, которые постоянно ставят палки в колеса в виде санкций. Одни из первых ограничений в отношении иностранных партнеров Москвы были введены в январе 2020 года. Их прописали в оборонном бюджете страны. Тогда от участия в строительстве отказалась основная компания-трубоукладчик Allseas.

Нынешние санкции, которые американские власти наложили на судно «Фортуна» (оно задействовано в прокладке труб) и его собственника — «КВТ-Рус», также прописаны в годовом проекте американского бюджета. Ограничения были введены еще предыдущей администрацией США, хотя экс-президент Дональд Трамп наложил свое вето на этот проект, немного оттянув время.

Белый дом уверен, что «Северный поток — 2» — это «плохая сделка» для Европы. В частности, так считает нынешний глава США Джо Байден. Ранее его слова передала пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

«Нам известно, что предыдущая администрация ввела новые ограничения в отношении деятельности, связанной с газопроводом <...>, и мы будем проводить обзор этих мер», — анонсировала она дальнейшие действия американской администрации.

В частности, в США звучали предложения остановить строительство газопровода, чтобы провести переговоры с немецкой стороной. О том, что такое мнение звучало среди политической элиты США напомнил ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

По его словам, американские власти хотят обсудить с представителями ФРГ целесообразность и необходимость продолжения и завершения строительства «Северного потока — 2». Тем не менее, как отметил парламентарий, общая позиция всех его немецких коллег — российский газопровод «должен быть достроен, и что он нужен и Германии, и Европе».

В самом же бундестаге ранее звучало мнение о том, что остановка реализации проекта России может привести к денежным потерям Германии. «Теперь блокировать его [проект «Северный поток — 2»] на финишной прямой, когда осталось достроить 150 километров, я считаю политически неверным по двум причинам», — сказал эксперт фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Родерих Кизеветтер (ХДС) в интервью Deutsche Welle.

«Во-первых, правительству ФРГ придется выплачивать огромные компенсации. Во-вторых, это станет нарушением договора», — пояснил свою позицию он.

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку