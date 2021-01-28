«Черный список»: в Европе посчитали «замороженные» средства россиян

Министерство экономики и энергетики Германии направило в парламент страны аналитический отчет о том, какие экономические убытки понес ЕС из-за введения санкций против России. Данные из этого документа приводятся в протоколе пленарного заседания бундестага от 13 января 2021 года. Так в нем указывается, что суммы замороженных счетов и активов граждан и компаний России, фигурирующих в тех или иных «черных» списках начинаются от нескольких сотен евро.

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Так, согласно протоколу в 2018 году ФРГ внесла в санкционную базу данных свыше €485 тыс., Ирландия — €24 тыс., Италия — почти €94 тыс., Нидерланды — €806, Кипр — более €3 млн.

В 2019 году размер замороженных активов и средств в ФРГ составил почти €337 тыс., в Ирландии — почти €77 тыс., в Италии — €148 тыс., в Нидерландах — €819.

В 2020 году Германия внесла в базу данных сведения о €341 тыс. замороженных счетов и активов, Нидерланды — €761, сообщает РИА «Новости».

Всего за шесть лет (с начала санкционной политики) Германия «обездвижила» активы и деньги выходцев из России на общую сумму около €1,8 млн. По информации правительства ФРГ, торговый оборот между Германией и Россией на этом фоне с каждым годом снижался: в 2014 году составил €67,7 млрд, в 2015-м — €51,5 млрд, в 2016-м — €48 млрд.

РИА «Новости» связалось с представителем правой партии в бундестаге «Альтернатива для Германии» Антоном Фризеном, который заявил, что результат санкций стал «плачевным» для страны, по его мнению, урон для немецкого бизнеса достаточно ощутимый, и уже привел к потере тысяч рабочих мест, особенно в той части страны, которая когда-то была в зоне ответственности Советского Союза.

Фризен заверил, что «Альтернатива для Германии» ратует за «полную и быструю отмену санкций», что может стать во время пандемии COVID-19 своего рода бесплатной программой помощи экономике страны.

Представители «левой» фракции в немецкой парламенте склонны менее драматично оценивать нагрузку на экономику союза. Суммарный экономический урон всей еврозоны, нанесенный санкциями против России, за период с марта 2014 года по конец 2015 года может исчисляться не более, чем $42 млрд, ранее в интервью агентству говорил глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст. Этот эффект он назвал «дружественным огнем», который «не отвечает интересам Германии и Европы».

После возвращения блогера Алексея Навального в Россию и заключения его под стражу депутаты Европарламента призвали страны ЕС усилить давление на страну.

В резолюции, принятой 581 голосом «за», 50 — «против» и 44 воздержавшимися, парламент призвал государства Евросоюза занять активную позицию в отношении ареста оппозиционера и его сторонников. В качестве инструмента давления предлагалось ввести персональные санкции против физических и юридических лиц, которые причастны к решению об аресте и заключении под стражу Навального.

Кроме того, европарламентарии призвали власти ЕС немедленно остановить работы по строительству трубопровода «Северный поток — 2».

В резолюции депутаты подчеркнули, что «ЕС больше не должен быть гостеприимным местом для российских богатств неясного происхождения». Впрочем, министры иностранных дел стран-участниц Евросоюза не стали предлагать решительных вариантов новых антироссийских санкций. Об этом сообщил накануне в Брюсселе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Ранее газета Washington Post, сообщила, что новый президент США Джо Байден исключает вариант перезагрузки отношений с Россией и готовится к введению волны новых более мощных санкций. По информации издания, Байден поручил директору госбезопасности Эврил Хэйнс подготовить максимально информативный отчет по России, в котором будет указана информация о якобы вмешательстве страны в выборы президента в прошлом году, а также об использовании химоружия против Алексея Навального, вознаграждении за нападения на американских солдат в Афганистане и массовых кибератаках на правительственные сайты США.