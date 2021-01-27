Убытки при ДТП: «Газель» догоняет Maybaсh

Люксовый немецкий лимузин Maybaсh в 2020 году стал лидером рейтинга по ущербу, который компенсируется в рамках урегулирования последствий ДТП по ОСАГО, говорится в исследовании «АльфаСтрахования». Аналитики компании определили коэффициент убыточности в «автогражданке» для модельного ряда каждой автомобильной компании — сколько рублей вынуждена выплатить страховая компания на каждый рубль, оплаченный автовладельцем за полис ОСАГО. У Maybaсh этот коэффициент составил 147,1%.

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Второе место в исследовании отдано автомобилям «Группы ГАЗ», самой массовой продукцией которой являются фургоны, грузовички и микроавтобусы на базе «Газели».

В страховой компании отмечают, что

уровень убыточности в ОСАГО продукции Горьковского автозавода составляет 145,5%.

Далее в рейтинге идут такие экзотические компании, как Alpina (строит собственные спорткары на основе моделей BMW) с индексом убыточности 130,5% и американский Hummer (бренд временно заморожен GM) с их огромными внедорожниками (112,3%).

На пятой и шестой позиции в рейтинге самых убыточных модели закрывшейся в России в прошлом году марки Datsun (бейджинжиниринговые копии Lada) и праворульные машины Daihatsu (110,4% и 103,4% соответственно). А замыкают десятку наиболее убыточных для страхования по «автогражданке» автомобили компаний Daewoo (91,3%), Lada (90,3%), Honda (79,3%) и Fiat (72,1%).

«Большинство автомобилей, которые попали в топ, относятся к премиум-классу. Это дорогие иномарки — Maybach, Alpina, Hummer. Владельцы таких автомобилей предпочитают езду на высоких скоростях, что часто приводит к печальным последствиям», — говорится в исследовании.

Аналитики «Альфастрахования» подчеркивают, что еще один тренд — это недорогие машины, которые часто выбирают таксисты и таксопарки. Например, автомобили «Группы ГАЗ» и продукция «АвтоВАЗа». Высокий показатель среднего заявленного убытка этих автокомпаний связан с их широкой распространенностью в России и активным использованием — «отсюда и более высокая частота наступления страховых случаев», отметили специалисты страховщика.

В «Группе ГАЗ» в свою очередь убеждены, что этот рейтинг отражает лишь интенсивность эксплуатации автомобилей «Газель» — наиболее распространенного автомобиля в российском совокупном автопарке сегмента легких коммерческих автомобилей (LCV).

«В реальности это не имеет отношения к стоимости владения автомобилем для клиента. Основная масса автомобилей ГАЗ на рынке — это развозные грузовики, микроавтобусы, машины скорой помощи.

В отличие от легковых автомобилей, которые составляют основу продаж у большинства других марок, представленных в рейтинге, автомобили ГАЗ в течение дня работают более интенсивно, нередко — в две или даже три смены», — сообщил «Газете.Ru» официальный представитель «Группы ГАЗ».

В компании подчеркнули, что их наиболее массовая продукция «Газель Бизнес» и «Газель Некст» отличается более низкой первоначальной ценой и невысоким уровнем сервисных расходов, в том числе по стоимости запасных частей. Это свидетельствует о том, что восстановление при страховом ДТП таких автомобилей вряд ли может быть сопоставимо со стоимостью страхового ремонта спорткара или люксового лимузина, заметил собеседник издания.

Подобные исследования проводятся страховщиками неслучайно, за ними, очевидно, последует повышение стоимости полиса ОСАГО для «проблемных» моделей,

убежден автомобильный эксперт Сергей Ифанов. Он напомнил, что 2020 году страховщики добились внесения изменений в закон об «Обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». В результате после так называемой либерализации «автогражданки» у страховых компаний появилась возможность повышать тариф, учитывая факторы, влияющие на риск наступления ДТП и повышения ущерба.

«Если посмотреть список этих факторов на сайтах страховых компаний, то практически у всех игроков рынка обнаружится такой риск, как марка автомобиля. Сейчас страховщиков хотят заставить мотивированно объяснять клиентам стоимость страховки. К примеру, если она неожиданно завышенная. Так вот подобные исследования и пригождаются для такой мотивировки», — рассказал «Газете.Ru» Ифанов.