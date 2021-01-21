Скидки и субсидии: отечественную спецтехнику поддержат рублем

Минпромторг России уже три года выделяет средства на субсидирование льготного лизинга специализированной техники (тракторы, бульдозеры, автопогрузчики и т.д.). Она предназначена для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Субсидии направляются российским лизинговым компаниям при условии предоставления скидки в размере до 10% (до 15% для удаленных регионов, таких как Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, Арктическая зона) от цены техники при уплате авансового платежа по договорам лизинга техники.

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«С 2017 года предоставлено субсидий в размере 8 млрд рублей, что позволило дополнительно реализовать более 17,8 тыс. единиц техники. На 2021 год на эту программу предусмотрено 2,57 млрд рублей; на 2022 год — 2,2 млрд рублей; на 2023 год — 1,85 млрд рублей. Это позволит реализовать порядка 3,5 тыс. единиц техники в 2021 году, порядка 3,2 тыс. единиц техники в 2022 году, порядка 2,9 тыс. единиц техники в 2023 году», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Минпромторга России.

Таким образом,

суммарно за три года на эту программу будет направлено 6,62 млрд рублей, что позволит россиянам купить около 10 тыс. единиц спецтехники.

Механизм программы довольно прост. Клиент заключает с лизинговой компанией договор, предварительно направив заявление о представлении скидки на уплату авансового платежа. Скидку дает непосредственно лизинговая организация, все взаиморасчеты с государством остаются на ее стороне.

Катки, грейдеры и снегоходы

Помимо спецтехники, у Минпромторга есть отдельная программа и для сегмента строительно-дорожной и снегоболотоходной техники, которая работает с 2018 года. По ее условиям заемщикам дается скидка на уплату первоначального взноса по кредиту в размере до 10% стоимости транспортного средства. Механизм реализации схож: клиент обращается в банк с заявлением о предоставлении кредита и просьбой о предоставлении скидки. В дальнейшем кредитная организация предоставляет скидку и сама обращается в правительство за субсидией.

«Скидка субсидируется производителю с условием ее трансляции на конечного потребителя, которым может быть юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо. В 2021-2023 годах на эту программу в отношении специализированной техники предусмотрено по 1,8 млрд рублей ежегодно. Это позволит реализовать порядка 2,5 тыс. единиц техники ежегодно», — уточнили в Минпромторге.

Скидка на пилотную партию

Также в Минпромторге подчеркнули, что для продвижения на рынке новых моделей строительно-дорожной и коммунальной техники министерство компенсирует затраты российских предприятий, «реализующих потребителям пилотные партии продукции со скидкой». Согласно условиям этого механизма, субсидируются скидки в размере до 50% себестоимости пилотной партии товара.

«На 2021-2023 годы в отношении специализированной техники предусмотрено выделение 600 млн рублей ежегодно», — сообщает министерство.

Если сложить программы льготного лизинга и кредитования, а также скидки за пилотные партии товара, то получится, что государство поддержит отечественные компании в сумме на 13,82 млрд рублей в течение трех лет.

Все в «утиль»

Скидки и субсидии для отечественных автокомпаний сопровождаются повышением утилизационного сбора в 2021 году, который не изменялся в сегменте спецтехники уже четыре года. Накануне Минпромторг опубликовал свои предложения по индексации сбора на самоходные машины и спецтехнику. По большинству позиций номенклатуры техники сумма сбора вырастает более чем в два раза, сообщает агентство «Прайм».

Предполагается, что увеличатся коэффициенты по мощности и возрасту техники, на которые умножается базовая ставка (172,5 тысячи рублей). К примеру, на грейдеры и планировщики в среднем утильсбор вырастет в 2,3 раза, на бульдозеры и экскаваторы — в 2,6 раза, на перегружатели — в 4 раза, на колесные тракторы — в 2,7 раза, на гусеничные тракторы — в 3,6 раза, на комбайны и сельскохозяйственные машины — в 2 раза.

Доступность специализированной техники из-за повышения утилизационного сбора снижается,

убежден директор дилерского центра бренда Yamaha в Ижевске Андрей Кулигин. По его словам, в 2016 году после появления «утиля» в сегменте квадроциклов, этот вид транспорта подорожал более, чем на 100 тыс. рублей, в результате чего полностью исчезла из продажи такая категория техники, как детский квадроцикл. Он убежден, что после нынешнего повышения утильсбора квадроциклы подорожают настолько, что потеряют спрос.

«В результате, что мы имеем — целый вид техники не продается. Село как продолжало ездить на тракторах «Беларусь» и мотоблоках в магазин и за грибами, так и продолжает ездить. Либо будут старые «Жигули» доканывать. В любом случае ни эмоционального, ни рационального развития человека не происходит», — поделился мнением с «Газетой.Ru» Кулигин.

Pro et Contra

Повышение утильсбора — это защита отечественного автопроизводителя, но в итоге оно не спасет его, полагает эксперт-аналитик прикладного журнала «Склад и Техника» Александр Климнов. По его словам, у российских компаний немаловажную роль играют логистические расходы, которые не компенсирует правительство. К примеру, комплектная доставка по железной дороге к клиенту бульдозера дорого обходится Челябинскому тракторному заводу, знает он. Кроме того, большая часть номенклатуры спецтехники (целый ряд погрузчиков, мини-экскаваторы и т.д.) просто не производится в России, эксперт видит риск, что она перестанет поставляться.

«Прежде всего, ясно, как оплачиваются эти субсидии и льготные кредиты — это и есть утильсбор, который компенсируется нашим компаниями, но не иностранцам. Других денег у правительства все равно нет.

Вроде как это поддержка отечественного производителя, но в любом случае это обеднение рынка.

Одно дело, когда список легковушек сокращается, но если не будет необходимого ассортимента техники, к примеру для укладки дорог, то у вас начнут вставать важные национальные проекты. И такие потери перекроют все выгоды от утилизационных сборов», — сказал «Газете.Ru» Климнов.

Иного мнения придерживается руководитель отдела маркетинга компании «Веломоторс» (производят российские квадроциклы, снегоходы и велосипеды по маркой Stels) Александр Бечин.

Для отечественного производителя повышение утильсбора — это возможность выжить, считает он.

Бечин подчеркивает, что для дилеров продажа, к примеру, снегоходов и квадроциклов — это чрезвычайно выгодная ниша, которая приносит до 200 тыс. рублей маржи с единицы товара.

«Наши оппоненты апеллируют к тому, что техника становится недоступна и приводят в пример 2014 год, когда она расходилась «на ура». И говорят: «Вы ввели утильсбор, но это не позволило нарастить продажи отечественной техники». Это абсолютное жонглирование фактом, потому что за последние шесть лет курс доллара вырос более, чем в два раза. Из-за этого продажи упали как у нас, так и у иностранцев», — заметил в разговоре с «Газетой.Ru» Бечин.

Собеседник также считает необоснованными обвинения оппонентов в том, что из-за роста сбора снижается доступность техники. Именно утилизационный сбор помогает сохранить отечественного производителя, который и работает в сегменте доступного товара, в отличие от именитых иностранных компаний, уверен Александр Бечин.

«Что касается доступности техники, она не упадет. Любые кризисы и удорожания на богатых людях сказываются меньше. К примеру, если наш самый дорогой квадроцикл стоит 700 тыс. рублей и рядовой потребитель копит на него, скажем, год, то на квадроцикл за 1,5-2 млн рублей премиальной марки его владелец копит месяц или два», — резюмировал представитель «Веломоторс».