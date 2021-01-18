СК предлагает ужесточить ответственность физлиц за уклонение от уплаты налогов

Следственный комитет выступает за ужесточение ответственности для физлиц за неуплату налогов. Об этом в интервью «Известиям» в понедельник 18 января сообщила заместитель председателя СК, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко.

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«Мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать — если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года», — сообщила представитель СК.

Увеличить до десяти лет

Она привела пример, когда в 2015 году суд в Иркутской области был вынужден в связи с истечением срока давности прекратить уголовное дело в отношении местного предпринимателя по уклонению от уплаты налогов за 2010-2012 годы на 125 млн рублей.

В случае с уходом от налогообложения юридического лица до истечения срока давности оставалось бы еще восемь лет, отметила Леоненко и добавила, что СК намерен «уравнять ответственность за уход от налогов». Ответственность должна быть одинаковой и для юрлиц и для ИП.

Также СК намерен закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе положение о сохранении ареста на имущество, когда при вынесении приговора за потерпевшим признается право на удовлетворение иска.

Это позволит исключить сокрытие имущества до фактического разрешения вопроса по гражданскому иску.

Еще одна инициатива следователей касается взаимодействия с Федеральной налоговой службой. Сейчас ФНС направляет материалы следователю только в случае, если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования. Леоненко утверждает, что это слишком длительный срок. «Как только налоговые органы вскрыли преступную схему, когда определили сумму ущерба, ждать просто нет смысла», — считает она. За два месяца документация может быть уничтожена, имущество выведено.

По данным Следственного комитета, государству нанесен ущерб от налоговых преступлений с 2011 года по сентябрь 2020 года в размере 450 млрд рублей.

При этом вернуть в бюджет получилось только 208 млрд рублей, и еще наложить арест на имущество стоимостью в 67 млрд рублей. В среднем следователям удается возмещать половину от причиненного налоговыми преступлениями ущерба.

По словам Леоненко, с 2011 года количество ежегодно возбуждаемых уголовных дел о налоговых преступлениях выросло в полтора раза — с 1 776 до 2 560.

Но объем материалов о налоговых преступлениях ежегодно снижается. Причин этому две. Во-первых, с 2016 года в 7,5 раза были повышены пороговые значения сумм неуплаченных налогов, с которых наступает уголовная ответственность.

Во-вторых, ФНС сокращает количество выездных проверок.

Поэтому для оценки эффективности деятельности СК, как поясняет Леоненко, важно, сколько дел возбуждено из того количества материалов, которые поступают от налоговиков. Если в 2011 году это значение составляло 17%, то за 2019 год --56%. А по итогам девяти месяцев 2020-го — 66%.

Искажение налогооблагаемой базы

То есть, больше половины материалов, поступающих в СК от налоговиков, составляют основу для возбуждения уголовных дел.

За девять месяцев 2020 года по таким делам был вынесен лишь один оправдательный приговор, уточнила зампредседателя Следственного комитета.

Классические схемы ухода от налогообложения — искажение размера налоговой базы, сокрытие объектов налогообложения или создании искусственных условий для использования налоговой льготы. На практике это выражается в имитации совершения тех или иных хозяйственных операций, завышающих расходы или уменьшающих доходы, искусственной реструктуризации бизнеса, отмечает Леоненко.

Пример такого рода — уголовное дело в отношении гендиректора Моршанской табачной фабрики в Тамбовской области. СК удалось вскрыть факты ухода от налогообложения. Были возбуждены уголовные дела на сумму 193 млн рублей. При этом следователями была дополнительно выявлена схема ухода от налогов на 1,3 млрд рублей, заключающаяся в сокрытии табачной продукции. Директор фабрики был приговорен к лишению свободы на семь лет.

Ранее в октябре 2020 года СК возбудил уголовное дело в отношении бизнесмена Анатолия Быкова, находящегося под арестом по подозрению в организации заказного убийства. «Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере путем непредставления налоговой декларации.

По данным СК, в 2017-2019 годах Быков уклонился от уплаты налогов на сумму более 65 млн рублей и, как индивидуальный предприниматель, не заплатил налогов на сумму более 12 млн рублей.